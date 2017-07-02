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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    02 июля 2017Мирошник Лариса

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    2 июля родился самый харизматичный голландский дизайнер Марсель Вандерс

    На визитке Марселя Вандерса скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцентричный голландец — основатель собственной студии Moooi и создатель бестселлеров для ведущих мировых брендов, таких как Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и многих других. Его работы отмечены престижными международными наградами.

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года городе Бокстел, недалеко от Амстердама. Будущая звезда индустриального дизайна получил обширное художественное образование в лучших дизайн-школах и университетах Европы.

    1 Кресло Knotted Chair для Cappellini

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Кресло Knotted Chair создано Вандерсом для фабрики Cappellini в 1996 году, легкая конструкция сделана из инновационного материала на основе карбона, www.cappellini.com

    Вандерс обладатель дипломов таких престижных учебных заведений как Академия дизайна в Эйндховене, факультета искусств университета в Маастрихте и еще двух высших учебных заведений Бельгии. По окончании школы искусств начинающий дизайнер работал в студии Landmark Design & Consults, а также вошел в состав бюро Droog Design. Первый громкий успех Марселю Вандерсу пришел с проектом «веревочного кресла» для итальянской компании Cappellini в 1996 году. Эта работа принесла ему мировую известность, став отправной точкой блестящей карьеры.

    2 Серебрянная посуда для Christofle

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Столовые приборы и посуда с узорной гравировкой, Christofle, www.christofle.com

    Мебель, посуда, светильники, предметы интерьера и декора, разработанные Вандерсом выглядят как арт-объекты, многие из них украшают коллекции ведущих музеев современного искусства мира. Работы Вандерса представлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее декоративного искусства в Копенгагене, MoMA в Нью-Йорке, музее современного искусства в Сан-Франциско и других.

    3 Торшер Horse для Moooi

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Торшер Horse, Moooi, www.moooi.com

    4 Мебель из коллекции Nomades для Louis Vuitton

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Кресло, ширма и шезлонг из коллекции Nomades, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com

    5 Оформление отеля Mondrian в Дохе, Катар

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Оформление интерьера отеля Mondrian Doha Hotel, Доха, Катар

    6 Люстра Perseus для Barovier & Toso

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Люстра, Barovier & Toso, www.barovier.com

    7 Коллекция для ванной Bisazza Bagno

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Коллекция мебели и сантехники для ванной, Bisazza, www.bisazza.com

    8 Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор

    9 Коллекция фарфора Blue Ming для Vista Alegre

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

    Фарфоровая посуда, Vista Alegre, www.vistaalegre.com

    10 Кресло Mad King для Poliform

    10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

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