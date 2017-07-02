10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

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2 июля родился самый харизматичный голландский дизайнер Марсель Вандерс
На визитке Марселя Вандерса скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцентричный голландец — основатель собственной студии Moooi и создатель бестселлеров для ведущих мировых брендов, таких как Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и многих других. Его работы отмечены престижными международными наградами.
Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года городе Бокстел, недалеко от Амстердама. Будущая звезда индустриального дизайна получил обширное художественное образование в лучших дизайн-школах и университетах Европы.
Кресло Knotted Chair создано Вандерсом для фабрики Cappellini в 1996 году, легкая конструкция сделана из инновационного материала на основе карбона, www.cappellini.com
Вандерс обладатель дипломов таких престижных учебных заведений как Академия дизайна в Эйндховене, факультета искусств университета в Маастрихте и еще двух высших учебных заведений Бельгии. По окончании школы искусств начинающий дизайнер работал в студии Landmark Design & Consults, а также вошел в состав бюро Droog Design. Первый громкий успех Марселю Вандерсу пришел с проектом «веревочного кресла» для итальянской компании Cappellini в 1996 году. Эта работа принесла ему мировую известность, став отправной точкой блестящей карьеры.
Столовые приборы и посуда с узорной гравировкой, Christofle, www.christofle.com
Мебель, посуда, светильники, предметы интерьера и декора, разработанные Вандерсом выглядят как арт-объекты, многие из них украшают коллекции ведущих музеев современного искусства мира. Работы Вандерса представлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее декоративного искусства в Копенгагене, MoMA в Нью-Йорке, музее современного искусства в Сан-Франциско и других.
Торшер Horse, Moooi, www.moooi.com
Кресло, ширма и шезлонг из коллекции Nomades, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com
Оформление интерьера отеля Mondrian Doha Hotel, Доха, Катар
Люстра, Barovier & Toso, www.barovier.com
Коллекция мебели и сантехники для ванной, Bisazza, www.bisazza.com
Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор
Фарфоровая посуда, Vista Alegre, www.vistaalegre.com