10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

На визитке Марселя Вандерса скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцентричный голландец — основатель собственной студии Moooi и создатель бестселлеров для ведущих мировых брендов, таких как Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и многих других. Его работы отмечены престижными международными наградами.

Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года городе Бокстел, недалеко от Амстердама. Будущая звезда индустриального дизайна получил обширное художественное образование в лучших дизайн-школах и университетах Европы.

1 Кресло Knotted Chair для Cappellini

Кресло Knotted Chair создано Вандерсом для фабрики Cappellini в 1996 году, легкая конструкция сделана из инновационного материала на основе карбона, www.cappellini.com

Вандерс обладатель дипломов таких престижных учебных заведений как Академия дизайна в Эйндховене, факультета искусств университета в Маастрихте и еще двух высших учебных заведений Бельгии. По окончании школы искусств начинающий дизайнер работал в студии Landmark Design & Consults, а также вошел в состав бюро Droog Design. Первый громкий успех Марселю Вандерсу пришел с проектом «веревочного кресла» для итальянской компании Cappellini в 1996 году. Эта работа принесла ему мировую известность, став отправной точкой блестящей карьеры.

2 Серебрянная посуда для Christofle

Столовые приборы и посуда с узорной гравировкой, Christofle, www.christofle.com

Мебель, посуда, светильники, предметы интерьера и декора, разработанные Вандерсом выглядят как арт-объекты, многие из них украшают коллекции ведущих музеев современного искусства мира. Работы Вандерса представлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее декоративного искусства в Копенгагене, MoMA в Нью-Йорке, музее современного искусства в Сан-Франциско и других.

3 Торшер Horse для Moooi

Торшер Horse, Moooi, www.moooi.com

4 Мебель из коллекции Nomades для Louis Vuitton

Кресло, ширма и шезлонг из коллекции Nomades, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com

5 Оформление отеля Mondrian в Дохе, Катар

Оформление интерьера отеля Mondrian Doha Hotel, Доха, Катар

6 Люстра Perseus для Barovier & Toso

Люстра, Barovier & Toso, www.barovier.com

7 Коллекция для ванной Bisazza Bagno

Коллекция мебели и сантехники для ванной, Bisazza, www.bisazza.com

8 Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор

Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор

9 Коллекция фарфора Blue Ming для Vista Alegre

Фарфоровая посуда, Vista Alegre, www.vistaalegre.com

10 Кресло Mad King для Poliform