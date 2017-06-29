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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

29 июня 2017

Все оттенки моря в квартире в Геленджике

Любите ли вы море так, как его любит Анна Муравина? Предлагаем совершить круиз по ее собственной квартире в Геленджике

«Я люблю давать имена своим проектам. Как говорится, как вы лодку назовете, так она и поплывет. К тому же, на мой взгляд, именно в момент придумывания названия и начинается уникальная история дома.

Квартира в Геленджике

Винтажный светильник, 1960-е годы, Европа, Repeat Story.

ФОТОСергей Ананьев

Эту квартиру в Геленджике я приобрела для сезонного отдыха и назвала #blueseaview. Мне хотелось подчеркнуть ее близость к морю. Все помещения, включая стены, двери и встроенную мебель, я выкрасила в один цвет — бирюзово-голубой.

Квартира в Геленджике

Римские шторы, ткань Robert Allen (AHT). Подушки, Anna Muravina Home (авторский принт ткани, коллекция Kids of the Ocean). Бра, дизайн-студия Bottega. Журнальный столик в стиле midcentury modern, винтаж. Цвет стен —LG 26b0, Little Greene.

ФОТОСергей Ананьев

Очень сложно найти его правильный оттенок, чтобы он не выглядел примитивно детским или не становился серым при ярком южном солнце. Я выбрала цвет из палитры Little Greene. Получился идеальный фон, на котором можно было разыгрывать любую интерьерную пьесу.

Квартира в Геленджике

Диван, Eichholtz. Торшер, винтаж, «Мастерская Кати Гердт». Плитка на полу, Vives.

ФОТОСергей Ананьев

Площадь квартиры всего 52 кв. метра. Пришлось использовать различные декораторские приемы, чтобы зрительно увеличить пространство. Например, сделать одинаковый пол во всех комнатах.

Квартира в Геленджике

Стол, мрамор, дерево, Mis en Demeure. Встроенная мебель, Mrs Ruby. Стулья, винтаж, Repeat Story, 1960-е годы, Европа. Люстра над обеденным столом, винтаж, «Свет и не только 50–60–70-х годов». Краски, Manders.

ФОТОСергей Ананьев

Кстати, рисунок выбранной мною плитки в точности повторяет узор мраморной мозаики, который использовали в Риме в начале первого века нашей эры.

Квартира в Геленджике

Анна Муравина. Акварели Вероники Гордон, оформление — дизайн-студия Bottega.

ФОТОСергей Ананьев

Его можно увидеть в Museo Nazionale Romano. Удивительно, как современно и актуально он выглядит сегодня! Мне всегда нравились высокие масштабные двери, они визуально приподнимают потолок. Такие я и заказала.

Квартира в Геленджике

Кухня, производство Mrs Ruby по эскизам Анны Муравиной. Стол, мрамор, дерево, Mis en Demeure. Стулья, винтаж, Repeat Story. Декоративные тарелки, дизайн Дианы Балашовой для «Гжели».

ФОТОСергей Ананьев

Но увеличить входную дверь было невозможно, и в сравнении с межкомнатными она выглядела карликом. Этот диссонанс удалось убрать простым декораторским приемом — контрастной покраской. Я нарисовала на стене абстрактную композицию, а дверь стала ее частью и перестала выделяться.

Квартира в Геленджике

Комод с зеркалами, настольные лампы, Anna Muravina Home (по авторским эскизам). Абажуры, дизайн-студия Bottega.

ФОТОСергей Ананьев

Широкие потолочные карнизы также помогли добавить высоты. Для усиления эффекта я провела тонкую коралловую полоску в месте примыкания карниза к потолку. Центральным элементом гостиной и предметом, задавшим стилистику всей квартире, стал необычный винтажный светильник 1960-х годов в форме керамической руки с лампочками в виде гантелей.

Квартира в Геленджике

Диван, Eichholtz. Торшер, винтаж, «Мастерская Кати Гердт». Бра на стене в виде руки, Repeat Story, винтаж, 1960-е, Европа. Стол, Mis en Demeure. Стулья, винтаж, Repeat Story. Люстра над столом, «Свет и не только 50–60–70-х годов». Встроенный шкаф, Mrs Ruby.

ФОТОСергей Ананьев

Очень остроумная вещица и напоминание о походе в спортзал. В благодарность за такую важную миссию я обрамила его молдингом и сделала яркий фон. Превратить в арт-объект то, что им не является, — один из моих любимых и беспроигрышных приемов!

Квартира в Геленджике

Кровать, Loffilab. Бра, Barcelona Design, подушка с вышивкой «кораллы» — Марианна Могилевская.

ФОТОСергей Ананьев

При оформлении ванной комнаты очень хотелось избежать стереотипной отделки стен плиткой или камнем. Я выбрала состаренное зеркало, на нем не видны капли воды, а при этом оно, как любое зеркало, увеличивает пространство. На отдыхе я не люблю много готовить, поэтому кухню спроектировала небольшой, поместив ее в отдельную нишу с подсветкой.

Квартира в Геленджике

Ванная. Мебель, Mrs Ruby. Пуфик, Loffilab. Раковина, унитаз, все — Villeroy & Boch. Бра на зеркале, гравюры, все — Mis en Demeure. Светильники на потолке, винтаж, «Свет и не только 50–60–70-х годов».

ФОТОСергей Ананьев

Напротив — зона столовой с круглым столом и датскими стульями 1960-х годов, которые я перекрасила в черный цвет и сменила им обивку. Панорамное окно в спальне позволило создать уютное место для отдыха с прекрасным видом на лес и море. Придумывая изголовье кровати, я вспоминала о кораллах, которые видела, плавая с маской на Мальдивских островах. Пожалуй, это единственное, чего мне не хватает в Геленджике. Все остальное здесь уже есть!». www.annamuravina.com, @anutamur

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