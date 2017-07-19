Винтаж в современном интерьере

Холл. Полы выложены цементной плиткой. Фото: Михаил Лоскутов

«Этот интерьер сложился буквально на одном дыхании и в атмосфере полного взаимопонимания, – рассказывает дизайнер Надя Зотова. – Владельцы квартиры хотели спокойный интерьер, дом для отдыха, наполненный светом и воздухом. Заказчики – фанаты Франции и Марокко, сразу сказали нам, что хотели бы видеть в будущем интерьере винтажные и антикварные предметы мебели и аксессуары. В итоге у нас получился светлый интерьер с нотками Франции и Марокко, наполненный вещами с историей, которые мы искали на антикварных рынках во Франции».

Холл. ФОТО Михаил Лоскутов

Холл. ФОТО Михаил Лоскутов

Холл. ФОТО Михаил Лоскутов

В квартире живет семья из трех человек: муж с женой и взрослой дочерью. Семья очень активная, творческая и жизнерадостная, они очень любят проводить время вместе. Хозяйка квартиры рисует, фотографирует, много читает, глава семи – путешествует по всему миру, а дочь учится в университете и увлекается музыкой.

Гостиная. ФОТО Михаил Лоскутов

Гостиная. ФОТО Михаил Лоскутов

Основные пожелания заказчиков касались планировки. Главное требование – общая зона с кухней, столовой, гостиной и даже кабинетом. Под эту зону выделена самая светлая часть квартиры. Так получилась большая площадь с каминной зоной, столовой и рабочим кабинетом, где семья может проводить все свое свободное время вместе. В этой квартире нет телевизора, потому что членам семьи достаточно общения друг с другом. Зато есть специальное место в ванной комнате для купания любимой собаки.

Гостиная площадью около 50 метров – самая большая комната в доме. Дизайнеры не хотели ее ничем разграничивать, поэтому выделили зоны с помощью мебели и освещения. ФОТО Михаил Лоскутов

Кабинет расположен в едином пространстве с гостиной, кухней и столовой. ФОТО Михаил Лоскутов

Квартира расположена в новостройке в Чертаново. На площади 135 квадратных метров разместились три комнаты, две ванные и постирочная. «Здесь очень удачная планировка в форме ровного прямоугольника, – замечает Надя Зотова. – С одной стороны – общая зона, с другой – спальни, а по центру холл и ванные комнаты с постирочной».

Столовая. ФОТО Михаил Лоскутов

В столовой стоит монастырский обеденный стол XIX века из тяжелых амбарных досок с массивным основанием. ФОТО Михаил Лоскутов

«Интерьер создавался с нуля, но заказчики очень хотели использовать какие-то винтажные и антикварные предметы, поэтому мы с ними поехали на закупки в Париж, – продолжает дизайнер. – Все, что есть в квартире, купили за одну неделю в Париже. О каждом предмете можно что-то рассказать, потому что они покупались не в магазине, а на блошиных рынках и антикварных лавках. Один из таких предметов – монастырский обеденный стол XIX века из тяжелых амбарных досок с массивным основанием. Скамейку в холле нашли по дороге в аэропорт. Столярку делали сами».

Фрагмент гостиной. ФОТО Михаил Лоскутов

«Венецианские зеркала искали в заснеженном Париже, где в тот день встал транспорт из-за погодных условий, и никто не хотел везти их», – вспоминает Надя.

ФОТО Михаил Лоскутов

Фрагмент кухни. ФОТО Михаил Лоскутов

Одним из самых трудоемких моментов стало декоративное решение потолка в гостиной. «Мы не хотели использовать никаких точечных и встроенных светильников, но при этом нам нужно было его как-то заполнить, – говорит Надя Зотова. – В итоге для отделки потолка выбрали лепнину, перепробовали множество вариантов рисунка, создавали образцы, примеряли. Заказчики до последнего сомневались, но в итоге доверились и остались довольны».

Гостиная с лепным потолком. ФОТО Михаил Лоскутов

Вся квартира очень светлая: в оттенках белого, серого, кремового и розового. Самая насыщенная комната – гостевая ванная. Владелец квартиры очень любит Марокко, поэтому и гостевую ванную он попросил сделать более насыщенной, мужской.

Гостевая ванная. ФОТО Михаил Лоскутов

Гостевая ванная. ФОТО Михаил Лоскутов

В спальне нет верхнего света, и чтобы не оставлять потолок пустым, дизайнеры выкрасили его в насыщенный голубой цвет. ФОТО Михаил Лоскутов

Спальня хозяев. ФОТО Михаил Лоскутов

Консольный столик у подоконника в спальне хозяев. ФОТО Михаил Лоскутов

В отделке использованы натуральные, приятные на ощупь материалы. Цементная плитка и мрамор, широкая дубовая доска на полу, все стены крашенные, вся мебель деревянная, шторы и обивки – хлопок и лен. При этом для подушек и покрывал выбраны ткани с яркими геометрическими принтами.

Комната дочери. ФОТО Михаил Лоскутов

Комната дочери. Связующим цветовым звеном в квартире стали плинтусы и двери, они выполнены в одной цветовой гамме. ФОТО Михаил Лоскутов