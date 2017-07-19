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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 июля 2017Чесова Полина

    Винтаж в современном интерьере

    Дизайнер Надя Зотова оформила московскую квартиру с нотками Франции и Марокко

    Винтаж в современном интерьере

    Холл. Полы выложены цементной плиткой. Фото: Михаил Лоскутов

    «Этот интерьер сложился буквально на одном дыхании и в атмосфере полного взаимопонимания, – рассказывает дизайнер Надя Зотова. – Владельцы квартиры хотели спокойный интерьер, дом для отдыха, наполненный светом и воздухом. Заказчики – фанаты Франции и Марокко, сразу сказали нам, что хотели бы видеть в будущем интерьере винтажные и антикварные предметы мебели и аксессуары. В итоге у нас получился светлый интерьер с нотками Франции и Марокко, наполненный вещами с историей, которые мы искали на антикварных рынках во Франции».

    Винтаж в современном интерьере

    Холл.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Холл.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Холл.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    В квартире живет семья из трех человек: муж с женой и взрослой дочерью. Семья очень активная, творческая и жизнерадостная, они очень любят проводить время вместе. Хозяйка квартиры рисует, фотографирует, много читает, глава семи – путешествует по всему миру, а дочь учится в университете и увлекается музыкой.

    Винтаж в современном интерьере

    Гостиная.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Гостиная.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    Основные пожелания заказчиков касались планировки. Главное требование – общая зона с кухней, столовой, гостиной и даже кабинетом. Под эту зону выделена самая светлая часть квартиры. Так получилась большая площадь с каминной зоной, столовой и рабочим кабинетом, где семья может проводить все свое свободное время вместе. В этой квартире нет телевизора, потому что членам семьи достаточно общения друг с другом. Зато есть специальное место в ванной комнате для купания любимой собаки.

    Винтаж в современном интерьере

    Гостиная площадью около 50 метров – самая большая комната в доме. Дизайнеры не хотели ее ничем разграничивать, поэтому выделили зоны с помощью мебели и освещения.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Кабинет расположен в едином пространстве с гостиной, кухней и столовой.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    Квартира расположена в новостройке в Чертаново. На площади 135 квадратных метров разместились три комнаты, две ванные и постирочная. «Здесь очень удачная планировка в форме ровного прямоугольника, – замечает Надя Зотова. – С одной стороны – общая зона, с другой – спальни, а по центру холл и ванные комнаты с постирочной».

    Винтаж в современном интерьере

    Столовая.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    В столовой стоит монастырский обеденный стол XIX века из тяжелых амбарных досок с массивным основанием.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    «Интерьер создавался с нуля, но заказчики очень хотели использовать какие-то винтажные и антикварные предметы, поэтому мы с ними поехали на закупки в Париж, – продолжает дизайнер. – Все, что есть в квартире, купили за одну неделю в Париже. О каждом предмете можно что-то рассказать, потому что они покупались не в магазине, а на блошиных рынках и антикварных лавках. Один из таких предметов – монастырский обеденный стол XIX века из тяжелых амбарных досок с массивным основанием. Скамейку в холле нашли по дороге в аэропорт. Столярку делали сами».

    Винтаж в современном интерьере

    Фрагмент гостиной.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    «Венецианские зеркала искали в заснеженном Париже, где в тот день встал транспорт из-за погодных условий, и никто не хотел везти их», – вспоминает Надя.

    Винтаж в современном интерьереФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Фрагмент кухни.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    Одним из самых трудоемких моментов стало декоративное решение потолка в гостиной. «Мы не хотели использовать никаких точечных и встроенных светильников, но при этом нам нужно было его как-то заполнить, – говорит Надя Зотова. – В итоге для отделки потолка выбрали лепнину, перепробовали множество вариантов рисунка, создавали образцы, примеряли. Заказчики до последнего сомневались, но в итоге доверились и остались довольны».

    Винтаж в современном интерьере

    Гостиная с лепным потолком.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    Вся квартира очень светлая: в оттенках белого, серого, кремового и розового. Самая насыщенная комната – гостевая ванная. Владелец квартиры очень любит Марокко, поэтому и гостевую ванную он попросил сделать более насыщенной, мужской.

    Винтаж в современном интерьере

    Гостевая ванная.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Гостевая ванная.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    В спальне нет верхнего света, и чтобы не оставлять потолок пустым, дизайнеры выкрасили его в насыщенный голубой цвет.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Спальня хозяев.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Консольный столик у подоконника в спальне хозяев.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    В отделке использованы натуральные, приятные на ощупь материалы. Цементная плитка и мрамор, широкая дубовая доска на полу, все стены крашенные, вся мебель деревянная, шторы и обивки – хлопок и лен. При этом для подушек и покрывал выбраны ткани с яркими геометрическими принтами.

    Винтаж в современном интерьере

    Комната дочери.

    ФОТОМихаил Лоскутов
    Винтаж в современном интерьере

    Комната дочери. Связующим цветовым звеном в квартире стали плинтусы и двери, они выполнены в одной цветовой гамме.

    ФОТОМихаил Лоскутов

    «Проект получился целостным, в каждой комнате есть предмет мебели, о котором можно рассказать какую-то историю. Мы стремились сделать интерьер, который словно уже прожил свою жизнь. И это удалось, мы довольны результатом, – признается дизайнер. – Здесь удивительным образом подружилась новая столярка, мрамор и «кружевная» кровать с индийской обшарпанной консолью, тиковой лавочкой и старинным столом». www.enjoyhome.ru

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