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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 августа 2017

    В гостях у Пабло Эскобара

    Дом одного из самых знаменитых преступников XX века превратили в пятизвездочный отель

    Мексиканский городок Тулум, расположенный на полуострове Юкатан, считается одним из самых живописных на всем Карибском побережье. Бесконечные белоснежные пляжи, прозрачная бирюзовая вода и буйная тропическая растительность - это место будто срисовано с рекламных буклетов. Неудивительно, что именно на этом кусочке рая решил построить себе резиденцию один из самых знаменитых наркобаронов мира – Пабло Эскобар. Славившийся своим экстравагантным вкусом, колумбиец возвел настоящий дворец с золотыми душевыми комнатами и персональной вертолетной площадкой. Однако, после смерти Эскобара в 1993 году, особняк долгое время простоял заброшенным пока в 2012 году на него не наткнулся Лио Малка – арт-дилер из Нью-Йорка. Именно ему пришла в голову гениальная идея превратить резиденцию Эскобара в дизайнерский бутик-отель Casa Malca. Золотых душевых в Casa Malca, конечно, нет, но в остальном, здесь по-прежнему все очень роскошно. Тридцать пять номеров, просторные фойе и террасы заполнены модной мебелью и произведениями искусства из частной коллекции владельца. Здесь можно найти работы Кенни Шерфа, Рафаэля Гомеса, Кита Харринга, Жана-Мишеля Баскии и других знаменитых художников. Кстати, за безопасность можно не переживать. Еще при жизни, Дон Эскобар позаботился, чтобы стены жилища были пуленепробиваемыми.

    В гостях у Пабло Эскобара

    Пабло Эскобар

    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
    В гостях у Пабло Эскобара
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