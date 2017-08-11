В гостях у Пабло Эскобара

Мексиканский городок Тулум, расположенный на полуострове Юкатан, считается одним из самых живописных на всем Карибском побережье. Бесконечные белоснежные пляжи, прозрачная бирюзовая вода и буйная тропическая растительность - это место будто срисовано с рекламных буклетов. Неудивительно, что именно на этом кусочке рая решил построить себе резиденцию один из самых знаменитых наркобаронов мира – Пабло Эскобар. Славившийся своим экстравагантным вкусом, колумбиец возвел настоящий дворец с золотыми душевыми комнатами и персональной вертолетной площадкой. Однако, после смерти Эскобара в 1993 году, особняк долгое время простоял заброшенным пока в 2012 году на него не наткнулся Лио Малка – арт-дилер из Нью-Йорка. Именно ему пришла в голову гениальная идея превратить резиденцию Эскобара в дизайнерский бутик-отель Casa Malca. Золотых душевых в Casa Malca, конечно, нет, но в остальном, здесь по-прежнему все очень роскошно. Тридцать пять номеров, просторные фойе и террасы заполнены модной мебелью и произведениями искусства из частной коллекции владельца. Здесь можно найти работы Кенни Шерфа, Рафаэля Гомеса, Кита Харринга, Жана-Мишеля Баскии и других знаменитых художников. Кстати, за безопасность можно не переживать. Еще при жизни, Дон Эскобар позаботился, чтобы стены жилища были пуленепробиваемыми.