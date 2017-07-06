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    06 июля 2017

    Уютный дом в Италии

    Декоратор Женя Жданова превратила живописные руины фермы в уютный дом для своих заказчиков

    Италия — удивительная страна. В ней все прекрасно: история, климат, еда, архитектура, искусство... Многие влюбляются в нее раз и навсегда и готовы к самым непредсказуемым приключениям, лишь бы оказаться в самом ее сердце.

    Дом в Италии

    Терраса. Стол, стулья и предметы сервировки куплены на блошином рынке. Посуда, Zara Home.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Так случилось и с моими заказчиками, которые, попав под очарование старого итальянского городка, неожиданно для самих себя стали владельцами полуразрушенной фермы. Цена ее, кстати, равнялась приблизительно стоимости однушки в Бирюлево.

    Дом в Италии

    Лестница из металла создана по эскизам декоратора в местной семейной мастерской. Металл обработан особым образом и выглядит как состаренная ржавая поверхность.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    При этом постройка окружена зданиями XV–XVI веков. В двух шагах — церковь с фресками XV столетия. Улочки вымощены брусчаткой, стены выложены камнем, а повсюду массивные деревянные ворота и двери, арки и уличные фонтанчики с питьевой водой. Ферма, хоть и походила на руины, тем не менее имела исторический статус. Любые строительные работы необходимо было согласовывать в многочисленных инстанциях. А работ намечалось немало.

    Дом в Италии

    Гостиная на первом этаже. Диван, Mito Home. Ковер, Calma House. Кресло куплено на блошином рынке.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Каменные стены толщиной 70 см стояли прямо на земле, несущие деревянные конструкции и перекрытия между этажами основательно прогнили, освещение было только в двух помещениях — и никаких других коммуникаций.

    Дом в Италии

    Шкаф-витрина и барная стойка, облицованная плиткой, выполнены местными мастерами по эскизам декоратора.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Когда мы разобрали старую крышу, стены начали крениться. Более того, пошла трещина по стене примыкающего строения, которым владели соседи-итальянцы. Пришлось экстренно вносить изменения в проект, усиливать каркас дополнительными металлоконструкциями. Реставрацию каменных стен проводили как снаружи, так и внутри.

    Дом в Италии

    Комод с ручной росписью, зеркало и шкатулка — находки с блошиного рынка.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Этот сложный, кропотливый процесс доверили местным профессиональным каменщикам-реставраторам. В итоге нам удалось почти в каждом помещении сохранить оригинальную каменную кладку. Кое-где использовали кирпич, но его, как и недостающее количество черепицы, приобрели на специальном рынке исторических материалов.

    Дом в Италии

    Каминная комната. Чугунная печь, как и вся мебель в этой комнате, включая хрустальную люстру XIX века, была найдена на антикварном рынке и отремонтирована в местной мастерской.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Восстановив архитектуру, мы приступили к внутреннему оформлению. Прежде всего необходимо было сформировать в стенах бывшей фермы жилые комнаты. Так, в помещении, где сегодня расположена гостиная, раньше держали лошадей и коров. Об этом свидетельствовали специальные выступы вдоль стены, куда помещались кормушки.

    Дом в Италии

    Спальня. Кровать выполнена на местном производстве, JUSK. Текстиль, Zara Home.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Окошки здесь были довольно маленькие, к тому же разных размеров и расположенные не по центрам сводов. Но менять исторический фасад нам категорически запретили. Чтобы как-то увеличить освещенность, спроектировали входную дверь со стеклом. Прямо напротив входа расположили винный бар.

    Дом в Италии

    Шкаф и стул, антиквариат. Светильник выполнен российской компанией Handlestudio.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Шкаф-витрина из старого, поеденного жучками дуба был создан по моим эскизам местным мастером Лучано, которого между собой мы прозвали Папа Карло. Мне было важно поддержать оригинальную архитектуру традиционными для данного региона предметами мебели и декора. Поэтому практически все они куплены на местных антикварных рынках.

    Дом в Италии

    Фрагмент спальни. Кровать, Mito Home. Текстиль, Zara Home. Кресло — винтаж.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

    Забавно, что резное кресло в гостиной нам дали на сдачу в 5 евро при покупке старинных мехов для раздува камина. А вот круглая картина с изображением лимонов прибыла сюда из Тосканы, где была обнаружена при реконструкции одной из старинных вилл. Лучшего сюжета для гостиной итальянского дома и не придумать!

    Дом в Италии

    Платяной шкаф, кресло и люстра — находки с блошиного рынка. Шкаф XIX века разбирается по частям, поэтому легко проходит в любые проемы.

    ФОТОФранческо Болис (Francesco Bolis)

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