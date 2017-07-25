Спящий красавец: сад Гринвуд

Сад Гринвуд расположен в Шорт-Хиллсе, штат Нью-Джерси. Всего 45 минут пути от Манхэттена, и мы переносимся в историю более чем столетней давности. «Гринвуд — это своего рода палимпсест: роспись, выполненная поверх старого изображения. И современный сад, и исторический памятник, созданный в традициях Arts & Crafts с отсылом к классическим паркам Италии, — говорит главный садовник Луи Бауэр. — Великолепные водные каскады, террасы, выложенные фаянсовой плиткой, платановые аллеи, гроты, поросшие мхом дорожки и россыпи полевых цветов делают Гринвуд жемчужиной садово-паркового искусства».

Многоуровневые террасы в саду Гринвуд в Шорт-Хиллсе, Нью-Джерси, спроектировал архитектор Уильям Уэттен Ренвик в начале ХХ века. Спустя сто лет террасы отреставрировали и дополнили живыми изгородями из американского самшита с акцентами из золотой спиреи. Антикварные статуи (на фото — две из четырех) символизируют времена года. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

Но так было не всегда. Когда ландшафтный архитектор Марко Поло Стуфано впервые увидел сад, тот словно находился в спячке. «Изгороди и каскады имели довольно потрепанный вид, но во всем ощущалось былое величие и огромный потенциал, — говорит Стуфано, который прибыл сюда в 2002 году вместе с американским Обществом охраны садов, чтобы по просьбе владельцев заняться реставрацией парка. — Я был поражен.

Каменную скамью на террасе фланкируют Пегасы — парные скульптуры работы Уилера Уильямса. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

Пейзажи такого масштаба входят в учебники, однако в истории американских садов я не встречал даже упоминания о Гринвуде». Эта секретность имеет свое объяснение. Первые владельцы сада — семья Джозефа П. Дэя, сделавшая состояние на торговле недвижимостью, — были одержимы идеей неприкосновенности частной собственности и предпочитали жить за плотно закрытой дверью. Но по иронии судьбы именно они заложили основу будущего публичного парка.

Поросшая мхом лестница из местного камня украшена старинными шахматными фигурами, отлитыми из бетона. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

Джозеф П. Дэй и его жена Паулина Мартиндэйл Поуп приобрели 32 гектара земли в 1906 году и наняли архитектора Уильяма Уэттена Ренвика, попросив его сделать лучшее, на что он способен. Ренвик построил дом в стиле Arts & Crafts — с башнями, рукотворными фресками и коваными воротами работы знаменитого мастера Самуэля Елина.

Стул от Munder Skiles стоит на площадке, которая раньше использовалась для игры в крокет. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

Для облицовки террас Ренвик использовал плитку фарфоровой мануфактуры «Руквуд». Он же спроектировал террасы в задней части дома, водные каскады, подпорные стены и дорожки, создал пруды, построил увитые виноградом перголы и заказал арт-объекты у лучших керамистов своего времени. В духе идей Arts & Crafts, воспевающих красоту ручного труда и самой природы, продолжением парка стала настоящая ферма. По легенде, миссис Дэй собственноручно собирала яйца из курятника и овощи с огорода и каждый вторник вместе с водителем отправлялась в Ньюарк продавать урожай.

Вдоль каменной дорожки — японский гранитный фонарь и чугунная скульптура борзой. У подножия тиса высажена наперстянка и кошачья мята. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

После смерти Дэя имущество было разделено и продано на аукционе. Пройдя через несколько рук, поместье пришло в упадок. Поэтому, когда в 1949 году землю приобрели молодожены Питер и Аделаида Бланшар, они затеяли большую стройку. На месте старого дома возникла усадьба в георгианском стиле. Питер, топ-менеджер IBM, увлекся идеей разбить регулярный французский парк.

В центре бывшей площадки для игры в крокет с видом на дом и перголу посадили куст падуба, по периметру — самшит, тис Хикси, дерен и азалии. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

Он высадил сотни самшитов, дополнил площадки скульптурами, но, главное, сохранил ландшафт Ренвика. Новый этап истории Гринвуда — 2000 год. Следуя воле отца, Питер Бланшар III и его жена София решили открыть сад для публики, ради чего основали частную некоммерческую организацию «Сады Гринвуд» и провели реставрацию при содействии Общества охраны садов. Первый этап работ по восстановлению геометрии и ограждений парка завершился в 2013 году, тогда же сад увидели первые посетители.

Один из восьми старинных каменных обелисков на территории парка. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)

«Поскольку выбор растений подчинен идее ландшафтной архитектуры, палитра сада довольно сдержанная, — заключает главный садовник Луи Бауэр. — Новые посадки призваны сохранить очарование старины и заложить основу для яркого будущего. Я выбрал сорта, которые могли расти здесь раньше, например древовидные пионы, выведенные Алисой Хардинг в 1920-х.

Каменная дорожка ведет к чайной беседке. Вдоль нее — высаженные с зазором нестриженые кусты самшита, их обрамляет гейхера сорта Brownies, акорусы и агава. ФОТО Андре Барановский (Andre Baranowsky)