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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

16 января 2017Чесова Полина

Современный классический интерьер с яркими акцентами

Дизайнер Наталья Коренева оформила квартиру в Балашихе

Так совпало, что эта квартира в Балашихе – первое долгожданное собственное жилье большой семьи и первая серьезная работа декоратора Натальи Кореневой. «Я очень благодарна заказчикам, что они поверили в мои силы. Работать над проектом я начала еще во время учебы в Британской Высшей Школе Дизайна, имея за спиной всего два небольших реализованных проекта. По сути, это был мой дебют, некоторые технические нюансы приходилось осваивать прямо на стройке», – говорит Наталья.

Весенний интерьер

Прихожая. На полу – керамогранит с имитацией дерева из коллекции Woodland, Paul Ceramiche. Банкетка в нише и мягкие стеновые панели сделаны на заказ. Подвесной светильник Esparta, Schuller.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Фрагмент спальни. Краска для стен, Little Greene. Пол из дубовой доски медового оттенка, «Олимп Паркета». Комод и туалетный столик сделаны на заказ, фурнитура, Zara Home. Кресло «Бастиан», «Инлавка».

ФОТОСергей Красюк

Заказчики – дружная семья с тремя детьми. Папа – предприниматель. Мама – домохозяйка. Старший сын – студент, среднему сыну 5 лет, младшая дочка появилась на свет одновременно с новосельем. «Как водится, самое активное участие в проекте принимала хозяйка. Процесс ремонта совпал с ожиданием дочки, в какой-то степени это повлияло на дизайн интерьера, который делался под девизом «дом, где живет весна», – рассказывает декоратор. – Поэтому здесь возникли яркие детали, нежные акварельные оттенки, а на стенах спальни распустились большие цветы».

Весенний интерьер

Спальня. Кровать сделана по эскизам дизайнера на заказ. Для штор и обивки изголовья кровати использовалась одинаковая ткань. Постельное белье и покрывало, Zara Home. Прикроватные тумбочки сделаны на заказ. Мебельные ручки, Zara Home.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Прихожая. Отделка стен – декоративная штукатурка «шелк», San Marco. Пол из дубовой доски медового оттенка, «Олимп Паркета». Межкомнатные двери, фабрика дверей «Итера». Винтажная консоль куплена на блошином рынке в Подмосковье. Зеркальные рамки, LeHome. Ваза, Zara Home.

ФОТОСергей Красюк

«Первоначальный план квартиры площадью 96 квадратных метров предполагал одну гостиную и две спальни, – продолжает декоратор Натальи Коренева. – Однако потребности большой семьи внесли свои коррективы. Альтернативой полноценной гостиной стала небольшая, но уютная зона отдыха, совмещенная с кухней. На оставшейся площади разместилась спальня родителей и две детские комнаты: для старшего сына и двух малышей, а также два санузла и гардеробная».

Весенний интерьер

Кухня. Плотные римские шторы с кантом дополнены легкими полупрозрачными гардинами, пошив по эскизам дизайнера в Москве. Салфетки и посуда, Zara Home.

ФОТОСергей Красюк

«Почти всю мебель сделали в столярной мастерской по моим эскизам. По просьбе заказчиков предусмотрено очень много систем хранения. Вместительные встроенные шкафы и гардеробная в прихожей позволили спрятать с глаз все лишнее, оставив место для красоты. В прихожей поместился уютный диванчик в нише, в спальне хозяев появился будуарный столик и кресло. За красоту отвечают также винтажная консоль в холле, которую нашли на одной из подмосковных барахолок».

Весенний интерьер

Кухня-гостиная. Кухонный гарнитур сделан в столярной мастерской по эскизам Натальи Кореневой. Бытовая техника, Neff и Bosh. Стены облицованы плиткой Amarcord, Del Conca.

ФОТОСергей Красюк

Чтобы сделать интерьер не просто ярким, но уютным и теплым, декоратор использовала в отделке пастельные тона и мягкие фактуры. В холле и на кухне это декоративная штукатурка «под шелк» цвета нежной пудры, в прихожей – бирюзовый бархат в обивке дивана в нише. С ним перекликаются фасады кухонного гарнитура цвета свежей мяты, дополненные плиткой с рисунком, имитирующем традиционную португальскую керамику азулежу.

Весенний интерьер

Кухня-гостиная. Отделка стен – декоративная штукатурка «шелк», San Marco. Пол – керамогранит с имитацией дерева из коллекции Woodland, Paul Ceramiche. Бра Lucia Collection, Feiss. Диван «Бостон», Manzano. Зеркало в форме солнца – работа Натальи Кореневой.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Кухня-гостиная. Потолочный светильник над обеденным столом – Lucia Collection, Feiss. Пол – керамогранит из коллекции Woodland, Paul Ceramiche. Стол и стулья, ИКЕА.

ФОТОСергей Красюк

Весеннее настроение в спальне родителей создают английские обои с цветочным принтом. Его рисунок в синих и нежно-розовых тонах повлиял на цветовое решение всей комнаты. Бархатные текстуры обивки и штор, матовый металл и плавные формы светильников призывают забыть о суете, а на прилегающей к спальне лоджии обустроена зона отдыха.

Весенний интерьер

Спальня. Обои из коллекции Aegien, Sanderson. Люстра и бра Monaco, Hinkley.

ФОТОСергей Красюк

Комната младших детей отражает общую идею интерьера: здесь по-весеннему солнечно и уютно. Пространство условно поделено на две части. В зоне для сна стены окрашены в нежный фисташковый цвет, зону для занятий и игр обозначают обои с изображениями фантазийных домиков. Римские полупрозрачные шторы на панорамных окнах от пола до потолка дополнены гардинами с активным узором.

Весенний интерьер

Детская. Обои, Mr Perswall. Краска, Zoffany. Потолочный светильник, стеллаж, стол и стульчик, ИКЕА. Диван-кровать сделан на заказ, покрывало, Zara Home. Шторы и декоративные подушки из ткани Levande, Scion. Коврик, H&M Home.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Детская.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Детская.

ФОТОСергей Красюк

Комната старшего сына – единственная, которая стилистически отличается от всех помещений квартиры. «Владелец пространства – студент, и ему вряд ли пришлись бы по душе цветочные мотивы в пастельных тонах, – говорит Наталья. – Здесь преобладают элементы стиля «лофт»: кирпичная стена, точечные софиты на шине, грубая каркасная мебель, выполненная на заказ. Но даже в этой комнате присутствует весенняя синева и бирюза под стать общему настроению интерьера. Я очень рада, что у нас получилось создать по-настоящему уютный, светлый и добрый интерьер. Квартира действительно получилась отражением своих хозяев, именно такими я их увидела на первой встрече и не ошиблась!»

Весенний интерьер

Комната старшего сына. Стены облицованы декоративной плиткой под кирпич. Пол из дубовой доски медового оттенка, «Олимп Паркета». Потолочные софиты, LightHouse. Диван, Pushe. Плед, H&M Home. Стол, Moonzana. Шторы и приставной стол-корзина, ИКЕА. На столе – картина Натальи Кореневой.

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Комната старшего сына. Краска, Little Greene. Стеллаж и комод, Moonzana. На комоде – работа художника Ивана Егельского, «Галерея 21».

ФОТОСергей Красюк
Весенний интерьер

Ванная комната хозяев. Стены облицованы плиткой из коллекции Desire, Marca Corona. Тумба, раковина и смесители, Ideal Standard. Ванна, Roca.

ФОТОСергей Красюк

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