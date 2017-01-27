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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

27 января 2017

Современная квартира в Москве

Архитектурное бюро «Бахарев и партнеры» оформило квартиру в Москве, продумав интерьер вплоть до дверных ручек и наполнения декором

Арт-директор компании «Бахарев и партнеры», Мария Бахарева, признается, что давно не работала с таким удовольствием, даже несмотря на относительно скромный по меркам бюро метраж (всего 130 метров).

Современная квартира

Кухня, Bulthaup, с гладкими белыми фасадами не привлекает в себе лишнего внимания, выглядит как фон.

Проект квартиры в современном доме, расположенном в начале Покровского бульвара, разрабатывался для семьи – родителей и сына-подростка. Заказчики с большим доверием отнеслись к архитекторам, поэтому основные пожелания свелись к практическим, а не эстетическим составляющим проекта.

Современная квартира

Столовая-гостиная. Люстра, Barovier & Toso.

При разработке концепции интерьера было решено в современную, нейтральную канву внедрить эффектные, но гармоничные акценты: «В любом интерьере, вне зависимости от стиля, человеку должно быть что разглядывать, чем заинтересоваться, – рассказывает архитектор Мария Бахарева, – поэтому мне нравится работать с фактурами, визуальными образами, все перемешивать, ведь даже лаконичный интерьер не должен быть слишком гладким».

Современная квартира

Столовая-гостиная. Люстра, Barovier & Toso. Библиотека, Besana.

Поскольку пространство квартиры небольшое, архитекторы стремились максимально его раздвинуть, но в гостиной инженерные коммуникации не позволяли передвинуть перегородку, разделяющую гостиную и холл, поэтому она облицована зеркалами. Этот прием позволил максимально «растворить» ее в интерьере.

Современная квартира

Вид из кухни на столовую-гостиную.

Задаче расширения пространства подчинен и выбор корпусной мебели, создавшей нейтральную фоновую среду: кухня Bulthaup с минималистскими фасадами, нейтральная библиотека, Besana, и геометричный стеллаж, Alivar, – все выдержаны парадном белом.

Современная квартира

Кухонный фартук выложен мрамором с золочением, Petra Antiqua.

Получилась крепкая и простая архитектурная основа, на фоне которой отлично работают живописные и сочные детали. Например, салатовая люстра, Barovier & Toso. За ритм и акценты отвечают текстуры – на фартуке в кухне очень сложный мрамор с золочением, Petra Antiqua, перекликается с золотыми деталями библиотеки и раскидистой позолоченной рамой зеркала в холле; эти акценты работают на контрасте с окружающей нейтральной канвой.

Современная квартира

Ванная комната.

Современная квартира

Ванная комната.

Обе ванные сделаны по тому же принципу – в гостевом санузле используется керамогранит с текстурой бетона, нейтральная белая сантехника; при этом зеркало в раскидистой золотой раме переводит восприятие интерьера в совершенно другое русло. Похожая история и с хозяйской ванной: современная лаконичная сантехника от Antonio Lupi и Villeroy&Boch, нейтральный керамогранит, но с текстурными круглыми золотыми вставками, которые задают пространству приподнятое настроение, делают его интересным.

Современная квартира

Фрагмент отделки ванной комнаты.

Главная спальня обособлена, поэтому отличается оформлением – в качестве фона выбран спокойный оливковый колер, которым выкрашены стены и гипсовый карниз, отвечающий в этом комнате за «классическое» настроение, он работает на контрасте с современной кроватью, Meridiani, простыми тумбочками и шкафом.

Современная квартира

Спальня хозяев. Кровать, Meridiani.

Современная квартира

Спальня хозяев. Кровать, Meridiani.

Комнаты нанизываются одна на другую, образуя продуманный до миллиметра интерьерный маршрут. Согласованность, гармония различных пространств – это то, что есть в интерьерах бюро Бахаревых всегда. Причем это не простой путь повторения приемов. Текстиль, краски, обои, фактуры, столярные изделия – декоративные элементы задают лейтмотив, формирующий завершенный образ.

Современная квартира

Квартира в Москве – проект архитектурного бюро «Бахарев и партнеры».

Современная квартира

Квартира в Москве – проект архитектурного бюро «Бахарев и партнеры».

Мария Бахарева комментирует свою работу так: «Идея была в том, чтобы в современный, нейтральный интерьер внедрить эффектные акценты; и, естественно, поскольку квартира небольшая, мы стремились эффективно использовать каждый сантиметр. Несмотря на то что проект для нас нехарактерный, мне понравилось с ним работать: во-первых, были великолепные заказчики, с которыми у нас возникло полное взаимопонимание – четко была поставлена задача, и мы сразу сделали то, что им понравилось; во-вторых, я считаю, что все решения были идеально подобраны для проекта таких размеров и расположения: стиль, заданный в квартире, мне очень близок, поэтому именно эта работа была исключительно в радость».

Современная квартира

Квартира в Москве – проект архитектурного бюро «Бахарев и партнеры».

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