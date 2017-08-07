Современная квартира с элементами лофта в Москве

Гостиная. Диван и аксессуары, BoConcept. Светильники, DanishStore. Пол Finex, оттенок «Эшгрей» (Ash grey) ФОТО Евгений Дробышев

«Это самая маленькая квартира в моей творческой биографии, - рассказывает архитектор и дизайнер Мария Амелина. – Тем интереснее было над ней работать. В итоге интерьер получился яркий и легко трансформирующийся!» Квартира площадью 38 кв м находится в доме на улице Василевского в районе Кутузовского проспекта в Москве. Изначально здесь предполагалась одна жилая комната, куда можно было попасть из прихожей. А прямо по коридору располагалась кухня. «Основная идея перепланировки - превратить «однушку» в «двушку», - рассказывает Мария. – Хозяйка мечтала об отдельной спальне. Сначала мы пробовали зонировать основную комнату, выделив в ней место для отдыха и приема гостей. Но потом передумали. Так как хозяйка не очень много готовит дома, родилась идея перенести кухню в коридор, а на ее месте сделать полноценную изолированную спальню». Ширина коридора 1.5 м позволяла архитекторам разместить все необходимое кухонное оборудование вдоль стены таким образом, чтобы еще остался проход шириной 90 см.

Гостиная. На заднем плане - гардеробная. ФОТО Евгений Дробышев

Хозяйка квартиры работает в сфере кино и телевидения. «Рабочий график у нее очень напряженнный, насыщенный яркими событиями. Зато в быту она человек аскетичный, - рассказывает архитектор. - Она настаивала на сдержанной цветовой гамме (с преобладанием оттенков серого и ч/б). И это условие было жестким. Для акцентов был выбран винный красный. По знаку зодиака заказчица Овен, это ее цвет».

Фрагмент гостиной. Художественная работа Венеры Смирновой. Светильники, DanishStore ФОТО Евгений Дробышев

Авторам проекта удалось создать универсальный интерьер, способный подстраиваться под любое настроение. «Мне импонирует, когда все помещения объединены общей идеей и определенным цветовым решением, - продолжает Мария. - Жесткие рамки (как в этом проекте в отношении цвета) меня не пугают, наоборот - даже интересно найти действительно эффективное решение».

Гостиная. Диван и аксессуары, BoConcept. Светильники, DanishStore ФОТО Евгений Дробышев

Фрагмент гостиной ФОТО Евгений Дробышев

Работа над проектом заняла четыре месяца – это рекордные сроки. Стиль квартиры автор определяет, как «современный интерьер с элементами лофта». Архитекторы сымитировали кирпичную кладку, характерную для бывших промышленных помещений (элемент, ассоциирующийся с лофтами). Стены покрашены английскими красками Manders. «У них очень богатая палитра серых дымчатых оттенков», - говорит Мария. Двери в квартире – стеклянные, свободно пропускающие естественный свет. Полы – из массива дерева. «Дерево – мой любимый материал, - говорит Мария. – В любой, даже самый холодный интерьер он привносит природную теплоту. Кроме того, по деревянному полу приятно ходить босиком». Для создания нужного настроения архитектор также задействовала предметы декора, сделанные на заказ, специально для этого пространства, - например, оригинальный журнальный столик в гостиной сделан из строительных поддонов.

Кухня, «Стильные кухни» ФОТО Евгений Дробышев

Спальня. Кровать, BoConcept. Светильники, DanishStore

Фрагмент спальни. Художественная работа «Флоренция» архитектора Марии Амелиной ФОТО Евгений Дробышев

Задача была сделать современный интерьер с ярким харизматичным характером. Большую роль в этом сыграли и произведения искусства. «Я выросла в семье художника и часть жизни посвятила изучению станковой живописи, не представляю квартиру без предметов искусства, - рассказывает Мария. - В спальне висит моя работа «Флоренция» с выставки, посвященной Италии. Картину художницы Венеры Смирновой в гостиную помогла подобрать стилист Лиза Эшве, эта работа стала финальным штрихом – той самой «вишенкой на торте».

Кухня, «Стильные кухни» ФОТО Евгений Дробышев

Ванная комната. Плитка, Apavisa ФОТО Евгений Дробышев

«У меня архитектурное образование, и мой самый любимый этап в работе – разработка планировочного решения, - говорит Мария. - У меня всегда масса идей, приходится даже себя останавливать. Я считаю грамотную планировку основой комфортной жизни». Архитектор и дизайнер Мария Амелина, m.amelina@mail.ru