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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    07 августа 2017

    Современный интерьер с элементами лофта в Москве

    Как превратить однокомнатную квартиру площадью 38 кв м в двухкомнатную с уютной гостиной и изолированной спальней? Все дело в грамотной планировке. Подробнее рассказывает архитектор и дизайнер Мария Амелина

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Гостиная. Диван и аксессуары, BoConcept. Светильники, DanishStore. Пол Finex, оттенок «Эшгрей» (Ash grey)

    ФОТОЕвгений Дробышев

    «Это самая маленькая квартира в моей творческой биографии, - рассказывает архитектор и дизайнер Мария Амелина. – Тем интереснее было над ней работать. В итоге интерьер получился яркий и легко трансформирующийся!» Квартира площадью 38 кв м находится в доме на улице Василевского в районе Кутузовского проспекта в Москве. Изначально здесь предполагалась одна жилая комната, куда можно было попасть из прихожей. А прямо по коридору располагалась кухня. «Основная идея перепланировки - превратить «однушку» в «двушку», - рассказывает Мария. – Хозяйка мечтала об отдельной спальне. Сначала мы пробовали зонировать основную комнату, выделив в ней место для отдыха и приема гостей. Но потом передумали. Так как хозяйка не очень много готовит дома, родилась идея перенести кухню в коридор, а на ее месте сделать полноценную изолированную спальню». Ширина коридора 1.5 м позволяла архитекторам разместить все необходимое кухонное оборудование вдоль стены таким образом, чтобы еще остался проход шириной 90 см.

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Гостиная. На заднем плане - гардеробная.

    ФОТОЕвгений Дробышев

    Хозяйка квартиры работает в сфере кино и телевидения. «Рабочий график у нее очень напряженнный, насыщенный яркими событиями. Зато в быту она человек аскетичный, - рассказывает архитектор. - Она настаивала на сдержанной цветовой гамме (с преобладанием оттенков серого и ч/б). И это условие было жестким. Для акцентов был выбран винный красный. По знаку зодиака заказчица Овен, это ее цвет».

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Фрагмент гостиной. Художественная работа Венеры Смирновой. Светильники, DanishStore

    ФОТОЕвгений Дробышев

    Авторам проекта удалось создать универсальный интерьер, способный подстраиваться под любое настроение. «Мне импонирует, когда все помещения объединены общей идеей и определенным цветовым решением, - продолжает Мария. - Жесткие рамки (как в этом проекте в отношении цвета) меня не пугают, наоборот - даже интересно найти действительно эффективное решение».

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Гостиная. Диван и аксессуары, BoConcept. Светильники, DanishStore

    ФОТОЕвгений Дробышев
    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Фрагмент гостиной

    ФОТОЕвгений Дробышев

    Работа над проектом заняла четыре месяца – это рекордные сроки. Стиль квартиры автор определяет, как «современный интерьер с элементами лофта». Архитекторы сымитировали кирпичную кладку, характерную для бывших промышленных помещений (элемент, ассоциирующийся с лофтами). Стены покрашены английскими красками Manders. «У них очень богатая палитра серых дымчатых оттенков», - говорит Мария. Двери в квартире – стеклянные, свободно пропускающие естественный свет. Полы – из массива дерева. «Дерево – мой любимый материал, - говорит Мария. – В любой, даже самый холодный интерьер он привносит природную теплоту. Кроме того, по деревянному полу приятно ходить босиком». Для создания нужного настроения архитектор также задействовала предметы декора, сделанные на заказ, специально для этого пространства, - например, оригинальный журнальный столик в гостиной сделан из строительных поддонов.

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Кухня, «Стильные кухни»

    ФОТОЕвгений Дробышев
    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Спальня. Кровать, BoConcept. Светильники, DanishStore

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Фрагмент спальни. Художественная работа «Флоренция» архитектора Марии Амелиной

    ФОТОЕвгений Дробышев

    Задача была сделать современный интерьер с ярким харизматичным характером. Большую роль в этом сыграли и произведения искусства. «Я выросла в семье художника и часть жизни посвятила изучению станковой живописи, не представляю квартиру без предметов искусства, - рассказывает Мария. - В спальне висит моя работа «Флоренция» с выставки, посвященной Италии. Картину художницы Венеры Смирновой в гостиную помогла подобрать стилист Лиза Эшве, эта работа стала финальным штрихом – той самой «вишенкой на торте».

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Кухня, «Стильные кухни»

    ФОТОЕвгений Дробышев
    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Ванная комната. Плитка, Apavisa

    ФОТОЕвгений Дробышев

    «У меня архитектурное образование, и мой самый любимый этап в работе – разработка планировочного решения, - говорит Мария. - У меня всегда масса идей, приходится даже себя останавливать. Я считаю грамотную планировку основой комфортной жизни».

    Архитектор и дизайнер Мария Амелина, m.amelina@mail.ru

    Современная квартира с элементами лофта в Москве

    Прихожая. Напольная плитка, Portland

    ФОТОЕвгений Дробышев

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