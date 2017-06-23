Скандинавский дизайн маленькой квартиры

Скандинавский стиль был выбран для оформления интерьера не случайно.

Между кухней и гостиной сделано фальшокно. Стол и стул, компания «Глобус Мебель». Светильник, Niche Modern. ФОТО Евгений Кулибаба

«Он идеально отвечает идее спокойной жизни в окружении живописного леса, — говорит дизайнер Ольга Шаповалова. — Владельцы квартиры — взрослая семейная пара. Дети выросли, работа позволяет ездить в Москву нечасто.

Гостиная объединена со столовой. Краска для стен, Little Greene. Обеденный стол, ИКЕА. Подвесной светильник, Eichholtz. Пара столиков, Eichholtz, над ними — светильники-шары, Mullan. Картины и подушки, Oka. ФОТО Евгений Кулибаба

Поэтому они решили приобрести двухкомнатную квартиру в ближайшем пригороде». Из прежнего интерьера хозяева взяли с собой только диван, который перетянули новой тканью.

Фрагмент гостиной. Журнальные столики, Eichholtz. ФОТО Евгений Кулибаба

«Так как диван достаточно длинный, его пришлось поднимать лебедкой через окно, — вспоминает дизайнер. — Остальная мебель покупалась, а преимущественно делалась на заказ специально для этого проекта».

Кухня, Kuchenberg. Фартук выложен плиткой, Kerama Marazzi. Напольная плитка, Vives. ФОТО Евгений Кулибаба

Квартира имеет вытянутую форму, и, хотя окна выходят на солнечную сторону, часть площади лишена естественного света.

Вид из прихожей на кухню и столовую. ФОТО Евгений Кулибаба

При этом по просьбе владельцев все помещения, включая кухню, должны были быть изолированными.

Гостиная-столовая. Пол — инженерная доска, магазин «Олимп паркета». ФОТО Евгений Кулибаба

Это решение удалось воплотить при помощи фальшокна, встроенного в стену между гостиной и кухней. Интересно, что шторы есть только в спальне. «Не хотелось перекрывать вид на лес.

Прихожая. Зеркало, ИКЕА. Пуф, мастерская «Вторая жизнь». Напольная плитка, Vives. ФОТО Евгений Кулибаба

Поэтому, кстати, и люстру выбрали с прозрачными плафонами, — объясняет Ольга. — Вид из окна вдохновил на использование тканей с растительными принтами и выполненную в тех же оттенках роспись стены в изголовье кровати.

Фрагмент гостиной. Межкомнатное окно изготовлено на заказ в компании «Метэкс». Сервировочный столик, винтаж, куплен хозяйкой на блошином рынке в Париже. Стул, мастерская «Вторая жизнь». ФОТО Евгений Кулибаба

Чтобы оставить свободное пространство, из мебели выбирали только самое необходимое и красивое, будь то вместительные шкафы или винтажный сервировочный столик.

Гостевой сан­узел. Шкафы, Kuchenberg. Бра, Pottery Barn. Зеркало, ИКЕА. ФОТО Евгений Кулибаба

Кстати, в небольшой квартире это совершенно незаменимая вещь!» Ольга Шаповалова, студия O-Deco, www.o-deco.ru