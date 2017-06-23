От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

23 июня 2017Чесова Полина

Скандинавский дизайн маленькой квартиры

Двухкомнатная квартира в новостройке — проект Ольги Шаповаловой —преобразилась за счет дополнительного окна и скандинавского дизайна

Скандинавский стиль был выбран для оформления интерьера не случайно.

Скандинавский дизайн

Между кухней и гостиной сделано фальшокно. Стол и стул, компания «Глобус Мебель». Светильник, Niche Modern.

ФОТОЕвгений Кулибаба

«Он идеально отвечает идее спокойной жизни в окружении живописного леса, — говорит дизайнер Ольга Шаповалова. — Владельцы квартиры — взрослая семейная пара. Дети выросли, работа позволяет ездить в Москву нечасто.

Скандинавский дизайн

Гостиная объединена со столовой. Краска для стен, Little Greene. Обеденный стол, ИКЕА. Подвесной светильник, Eichholtz. Пара столиков, Eichholtz, над ними — светильники-шары, Mullan. Картины и подушки, Oka.

ФОТОЕвгений Кулибаба

Поэтому они решили приобрести двухкомнатную квартиру в ближайшем пригороде». Из прежнего интерьера хозяева взяли с собой только диван, который перетянули новой тканью.

Скандинавский дизайн

Фрагмент гостиной. Журнальные столики, Eichholtz.

ФОТОЕвгений Кулибаба

«Так как диван достаточно длинный, его пришлось поднимать лебедкой через окно, — вспоминает дизайнер. — Остальная мебель покупалась, а преимущественно делалась на заказ специально для этого проекта».

Скандинавский дизайн

Кухня, Kuchenberg. Фартук выложен плиткой, Kerama Marazzi. Напольная плитка, Vives.

ФОТОЕвгений Кулибаба

Квартира имеет вытянутую форму, и, хотя окна выходят на солнечную сторону, часть площади лишена естественного света.

Скандинавский дизайн

Вид из прихожей на кухню и столовую.

ФОТОЕвгений Кулибаба

При этом по просьбе владельцев все помещения, включая кухню, должны были быть изолированными.

Скандинавский дизайн

Гостиная-столовая. Пол — инженерная доска, магазин «Олимп паркета».

ФОТОЕвгений Кулибаба

Это решение удалось воплотить при помощи фальшокна, встроенного в стену между гостиной и кухней. Интересно, что шторы есть только в спальне. «Не хотелось перекрывать вид на лес.

Скандинавский дизайн

Прихожая. Зеркало, ИКЕА. Пуф, мастерская «Вторая жизнь». Напольная плитка, Vives.

ФОТОЕвгений Кулибаба

Поэтому, кстати, и люстру выбрали с прозрачными плафонами, — объясняет Ольга. — Вид из окна вдохновил на использование тканей с растительными принтами и выполненную в тех же оттенках роспись стены в изголовье кровати.

Скандинавский дизайн

Фрагмент гостиной. Межкомнатное окно изготовлено на заказ в компании «Метэкс». Сервировочный столик, винтаж, куплен хозяйкой на блошином рынке в Париже. Стул, мастерская «Вторая жизнь».

ФОТОЕвгений Кулибаба

Чтобы оставить свободное пространство, из мебели выбирали только самое необходимое и красивое, будь то вместительные шкафы или винтажный сервировочный столик.

Скандинавский дизайн

Гостевой сан­узел. Шкафы, Kuchenberg. Бра, Pottery Barn. Зеркало, ИКЕА.

ФОТОЕвгений Кулибаба

Кстати, в небольшой квартире это совершенно незаменимая вещь!» Ольга Шаповалова, студия O-Deco, www.o-deco.ru

Скандинавский дизайн

Спальня. Люстра, Mullan. Кровать, мастерская «Вторая жизнь». Шкафы, компания «Эксклюзивная мебель». Бра, Gramercy Home. Краска для стен, Little Greene. Подушки и плед, Eichholtz. Пол — инженерная доска, магазин «Олимп паркета».

ФОТОЕвгений Кулибаба

Материалы по темам

Спецпроекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз