С чистого листа: модный образ старой квартиры в пятиэтажке

Гостиная, совмещенная со столовой. Распашные французские двери мастера изготовили специально для этого интерьера по эскизам дизайнеров. Стол, Wooddi. Cтулья, DeepHouse ФОТО Юрий Гришко

В истории создания интерьера, как собственно и в любой истории, есть завязка, развитие сюжета, кульминация и финал. На дизайн-проект может повлиять все, что угодно, в том числе случай. Все началось с того, что заказчик преподнес своей дочери подарок. «Хозяин квартиры купил на птичьем рынке канарейку, - рассказывает дизайнер Катя Алагич. - Обратите внимание на характерные желтые акценты в гостиной - в канте стола, текстиле. Это как-раз тот самый канареечный окрас. Чтобы вдохнуть жизнь в это пространство, хотелось максимально освежить интерьер за счет сочной, солнечной цветовой гаммы. Начало было положено: далее мы добавили оттенки голубого, терракотового, песочного».

Фрагмент гостиной. Тумба, Bragin Design. Светильник, подсвечник, Crate & Barrel. На стене работа художницы Ольги Подоровой. На полу - килим из Азербайджана ФОТО Юрий Гришко

Двухкомнатная квартира площадью 50 кв м находится в Москве в районе метро Тимирязевская в старом пятиэтажном доме. Когда заказчик обратился в бюро El Born, квартира была действительно в плачевном состоянии. Требовались ремонт и перепланировка. Пожеланием клиента было организовать спальные места для дочери, которая иногда остается здесь на ночь, и для гостей. Кроме того, хотелось визуально расширить комнаты, добавить воздуха. Из-за достаточно низких потолков в помещениях было ощущение духоты и тесноты.

Гостиная. Диван, сделан на заказ по эскизам дизайнеров. На полу - килим из Азербайджана ФОТО Юрий Гришко

Работа над проектом заняла около двух месяцев. Было решено снести перегородку, объединив кухню, столовую и гостиную в одно помещение. «Нашей головной болью был ригель, проходящий насквозь в узкий коридор. И вроде как open space здесь не сделаешь, чтобы сохранить ощущение приватности спальни, - рассказывает дизайнер Илья Гульянц. - Было очень важно, чтобы в коридор попадало как можно больше естественного света. Поэтому долой старые глухие двери! Коридор максимально расширили. А для гостиной по нашим эскизам изготовили распашные французские двери, сделав по бокам от ригеля остекление».

Кухня. Шкафы, сделаны на заказ. Стол, Wooddi. Cтулья, DeepHouse ФОТО Юрий Гришко

Столовая. Стол, Wooddi. Cтулья, DeepHouse ФОТО Юрий Гришко

Столовая. Стол, Wooddi. Cтулья, DeepHouse ФОТО Юрий Гришко

Важную роль в новом образе старой квартиры сыграла палитра. В каждой комнате - своя гамма, свое настроение. «В коридоре и кухне мы использовали оттенки серого, в ванной - молочный и светло-фисташковый, спальня решена в бежевых и нежно-голубых тонах, - рассказывает Катя. - Но так как квартира мужская, делать ее совсем уж приторно «ванильной» не хотелось. Так в гостиной появился насыщенный синий цвет».

Спальня. Кровать, сделана на заказ. Светильники, плед, Crate & Barrel ФОТО Юрий Гришко

Спальня. Кровать, сделана на заказ. Светильники, плед, Crate & Barrel ФОТО Юрий Гришко

Следующим шагом был подбор мебели и аксессуаров. «Люблю этот этап в работе, когда можно перейти от общего к частному, - говорит Катя. - Для меня это словно медитация после кропотливой работы над планом, технической «начинкой» и коммуникациями». Большая часть предметов мебели в квартире сделана на заказ по эскизам дизайнеров российскими мастерскими. «Кроме того, брат заказчика нашел отличных столяров в Азербайджане, - рассказывает Илья. – По нашим чертежам они изготовили в частности диван для гостиной. Мы долго переписывались по поводу размеров, выбирали ткани для обивки. Доставка – отдельная история: диван везли в Россию в грузовике чуть ли не вместе с фруктами! Но результат определенно стоил затраченных усилий - мебель получилась очень качественная».

Спальня. Кровать, сделана на заказ. Светильники, плед, Crate & Barrel ФОТО Юрий Гришко

Прихожая. Банкетка, Bragin Design ФОТО Юрий Гришко

Прихожая. Банкетка, Bragin Design ФОТО Юрий Гришко

Еще одна памятная деталь - килим, привезенный из Азербайджана. Заказчик долго искал его в местных лавках и антикварных магазинах. Отправлял фото дизайнерам по WhatsApp. В итоге утвержденный вариант занял свое почетное место в гостиной. Получился отличный колористический акцент.

Вид на коридор из гостиной. Банкетка, Bragin Design ФОТО Юрий Гришко

В выборе плитки дизайнеры были очень осторожными: орнамент должен был подчеркнуть достоинства этого лаконичного интерьера. «Плитка с графичным рисунком, которую мы использовали для кухонного фартука, вообще-то напольная, но это нас не остановило, - рассказывает Катя. - В прихожей – любимая метлахская».

Прихожая. Банкетка, Bragin Design ФОТО Юрий Гришко

Стену гостиной украсила очень необычная работа художницы Ольги Подоровой с изображением французского пейзажа. В спальне повесили фотографии Кавказа из семейного архива заказчика. «Уже в финале, когда проект был завершен, мы неожиданно для себя осознали, что виды, запечатленные на снимках, прочно засели у нас в голове, - говорит Илья. - У квартиры точно такая же природная палитра. Получается, ни одна деталь в нашей истории не случайна». www.elbornstudio.com



