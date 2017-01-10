Новый дом фотографа Стефана Жюльяра и журналиста Яна Филлипса

Эта история — сплошная цепь случайностей. Начнем, пожалуй, с Жерома Рорета, хозяина квартиры. У Жерома есть друг Николас Шуйброек — известный бельгийский дизайнер. Никогда до этого Жером и Николас не работали вместе. Наоборот, свято верили, что деловые отношения вредят дружбе.

Гостиная. Журнальный столик L’C EIL, дизайн Пьера Шапо. На нем — керамическая ваза 1920-х годов. Кресла, дизайн Пьера Жаннере. Два табурета из дерева, дизайн Каспара Хамашера. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

Поэтому единственный профессиональный совет, за которым Жером обратился к Николасу: покупать ли ему эти апартаменты или нет. Выглядели они ужасно. Темное мрачное пространство с абсолютно несуразной планировкой и отсутствием даже намека на ремонт. Ко всему прочему предыдущий хозяин был заядлым кошатником.

Вид из холла на кухню. Стены обиты панелями из мореного дуба. Винтажная напольная лампа, дизайн Джино Сарфатти. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

По словам Жерома, в квартире стоял запах, как в преисподней. Однако были у нее и положительные стороны. Например, тихий внутренний двор. Если открыть окна, то кажется, что находишься где-то за городом, а не в центре шумного Монпарнаса. Закончив осмотр, Жером и Николас зашли в бар, и Шуйброек тут же начал набрасывать на салфетке план перепланировки. Через час Рорет позвонил риелтору и сообщил, что покупает апартаменты, а у Николаса в голове полностью созрел проект их преобразования.

Столовая зона в гостиной. Стол из Pedestal Collection, дизайн Ээро Сааринена, Knoll. Стулья, дизайн Шарлотты Перриан. Люстра Last Night, дизайн Дамьена Ланглуа-Меринна, Pouenat. Табуреты на переднем плане, дизайн Патрика Шольса и Шарлотты Перриан. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

Шуйброек — ярый почитатель творчества голландского архитектора Ханса ван дер Лаана. Его всегда завораживало умение голландца при минимуме выразительных средств создавать пространства, наполненные спокойствием и умиротворением. Нечто подобное Николас собирался сотворить с апартаментами Жерара. Помещение общей площадью 140 кв. м он разделил на апартаменты 100 кв. м и небольшую студию с отдельным входом.

Кухня. Стены, дверь и фасады шкафов обиты шпоном из мореного дуба. Кухонный остров изготовлен из каррарского мрамора. Кран, дизайн Арне Якобсена, Vola. Барные стулья, дизайн Мажда Базержи, Galerie Patrick Fourtin. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

В апартаментах поменял местами кухню и ванную, а из трех крохотных комнаток сделал одну просторную гостиную. Как и во всех своих работах, Шуйброек обошелся минимумом материалов. По его словам, такой прием позволяет избежать «визуального шума». Так, например, он использовал для кухонного острова каррарский мрамор, им же выложил пол на кухне.

Вид из кухни в гостиную. Благодаря стеклянным перегородкам свет проникает в кухню из окон гостиной. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

Кстати, узор повторяет рисунок паркета в соседней комнате. Остатки мрамора нарезал на плиты и облицевал ими стены в ванной. Выбирая мебель, Шуйброек отдал предпочтение объектам, созданным Пьером Женнере и скандинавскими дизайнерами прошлого века Пааво Тунеллем и Лизой Йоханссон-Папе. Еще один его любимец — не известный широкой публике, но очень ценимый коллекционерами французский дизайнер Пьер Шапо.

Кабинет. Стол, модель T22, дизайн Пьера Шапо. Настольная лампа, дизайн Пааво Тунелля. Напольный светильник, дизайн Лизы Йоханссон-Папе, 1950 год. На стене — работы художников Ричарда Принса и Дэвида Малека. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

По мнению Николаса, произведения Шапо иногда гораздо интереснее и оригинальнее, чем у его более именитой соотечественницы Шарлотты Перриан.

Спальня. Кресло, дизайн Ико Париси. Скамья, дизайн Пьера Шапо. Напольный светильник, дизайн Ханса Агне Якобссона. На полу — марокканский ковер. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

В интерьере нашлось место и современным предметам обстановки. Например, красивым скульптурным барным табуретам ливанского дизайнера Мажда Базержи.

Ванная комната. Пол и стены облицованы каррарским мрамором. Краны и душевые лейки, Rudge & Co. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)