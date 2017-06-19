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19 июня 2017Криволапова Дарья

Маленькая квартира со всем необходимым

Маленькая квартира — не повод себя в чем-то ограничивать. В новом проекте Дины Салаховой нашлось место сразу двум гардеробным

«Главное в работе с небольшими пространствами — это грамотно продуманный функционал, — считает Дина Салахова. — Поэтому все начинается с планировки». В данном случае у заказчицы, молодой девушки, уже было готовое решение, которое дизайнер, просмотрев... забраковала.

Маленькая квартира

Гостиная. Диван, пуф и корпусные шкафы на кухне выполнены по эскизам дизайнера в столярной мастерской.

«Там были скошенные углы и изогнутые стены. Для маленькой квартиры, где важен каждый сантиметр пространства, такие конструкции — непозволительная роскошь. Здесь нужна максимально простая форма помещений».

Маленькая квартира

Фрагмент гостиной. Зона столовой. Круг­лый раздвижной стол выполнен по эскизам дизайнера. Стулья, Tonincasa.

ФОТОСергей Ананьев

В квартире были снесены практически все стены и перегородки и заново выстроены новые объемы помещений. В результате радикальных преобразований удалось спланировать две гардеробные, как этого хотела заказчица, — одну в прихожей, другую в спальне, разместить в ванной комнате и ванну, и душевую кабину, а также создать просторную гостиную, объединенную с кухней.

Маленькая квартира

Холл. Напольная плитка, коллекция Stile Forma, Verso 25. Табурет выполнен на заказ.

ФОТОСергей Ананьев

При помощи двух подвесных светильников гостиную визуально разделили на две зоны: столовую и зону отдыха. Фасады кухни возвели до самого потолка и сделали их в тон стенам. Благодаря такому приему они как бы растворяются в общем пространстве, не смотрятся громоздко и не привлекают к себе внимания, что очень важно, когда кухня является частью гостиной.

Маленькая квартира

Ванная комната. Тумба выполнена на заказ. За одной из дверок скрыта стиральная машина. Столешница изготовлена из мрамора Crema Marfil. Смеситель, Emmevi. Бра, Robert Abbey.

ФОТОСергей Ананьев

И без того высокие потолки подчеркнули высокими карнизами и украсили лепными розетками. Пол в прихожей выложен керамогранитной плиткой необычной формы. Та же плитка использована в ванной комнате и гардеробной, что придает интерьеру цельность.

Маленькая квартира

Фрагмент кухни. Бытовая техника, NEFF.

ФОТОСергей Ананьев

Многие предметы мебели, двери и шкафы изготовлены для этого проекта на заказ. «Во-первых, всегда очень сложно найти нужный красивый объект подходящего размера, — признается Дина Салахова. — А во-вторых, это делает интерьер индивидуальным, со своим характером». www.bespacestudio.ru

Маленькая квартира

Спальня. Кровать и изголовье выполнены на заказ. Люстра Aurora 3, Light Capiz Shell Golden Chandalier. Бра, Robert Abbey.

ФОТОСергей Ананьев

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