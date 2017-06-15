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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

15 июня 2017Чесова Полина

Квартира в стиле американской классики

Александр Зайцев и Екатерина Маркелова оформили квартиру для семьи с двумя детьми и одного кота

Дизайнер Александр Зайцев и дизайнер-декоратор Екатерина Маркелова – основатели бюро BEinDESIGN, оформили квартиру в новом доме в центре Москве. Стиль интерьера сами авторы проекта определяют как «американская классика».

Квартира в стиле американской классики

Вид из гостиной в столовую. Стол, стулья и посудный шкаф – Beinfurnish. Люстра, Charleston Lightning. Настольная лампа, Galleria Arben.

ФОТОСергей Ананьев

Однако в интерьере есть немного восточного колорита. «Интерьер создавался с нуля, но у заказчиков было много работ, поделок и сувениров, которые они попросили вписать в интерьер. До России заказчики жили в Турции, поэтому у них было много аксессуаров, привезенных из этой страны, что добавило восточного колорита в оформление квартиры», – объясняют дизайнеры.

Квартира в стиле американской классики

Спальня. Кровать, прикроватные тумбочки, декоративная панель за кроватью и шторы выполнены на заказ в компании Beinfurnish. Покрывало, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Кресла, Maries's Сorner. Настольные лампы, Arteriors.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Фрагмент спальни. Мебель и декоративная панель в изголовье кровати изготовлены на заказ в компании Beinfurnish. Покрывало, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Настольная лампа, Arteriors.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Спальня. Кресла, Maries's Сorner. Подушки, Galleria Arben. Столик и настольная лампа, Arteriors. Встроенные шкафы, Beinfurnish.

ФОТОСергей Ананьев

Хозяин квартиры – бизнесмен. Хозяйка увлекается творчеством, основное время проводит с двумя дочерями школьного возраста, с которыми любит заниматься рукоделием. Свои пожелания к проекту семья озвучила довольно просто. Они хотели «комфортную квартиру для уютных семейных вечеров и воспитания детей. При этом в проекте должны были быть использованы самые современные технологии, программируемые выключатели и тому подобное».

Квартира в стиле американской классики

Гостевой санузел. Пол выложен метлахской плиткой. Стены покрашены английскими красками, Manders. Люстра, Eichholtz. Декор стен – работа хозяйки.

ФОТОСергей Ананьев

Главным элементом гостиной стал каминный портал, вокруг которого сформирована уютная диванная зона.

Квартира в стиле американской классики

Фрагмент гостиной. Пара кресел, Marie's Corner. Столик между ними, Arteriors. Торшеры, Arteriors. Ковер, The Rug Company. Шторы, Beinfurnish.

ФОТОСергей Ананьев

Вопрос, были ли у владельцев вещи, которые требовалось интегрировать в интерьер, у дизайнеров вызывает улыбку. «Можно констатировать тот факт, что выбранный хозяевами, и прежде всего девочками, кот – любимец всей семьи, очень подходит к интерьеру. Выбирали кота как друга, конечно, а не как предмет декора, но кот так органично вписался в интерьер, словно он под него и создавался», – говорит Александр.

Квартира в стиле американской классики

Гостиная. Ковер, The Rug Company. Диван и кресла, Marie's Corner. Торшеры, Arteriors. Бра, Visual Comfort

ФОТОСергей Ананьев

Всего в квартире площадью 166 квадратных метров пять комнат. «Планируя квартиру, мы старались по возможности изолировать приватную зону для хозяев. Это спальня, хозяйский санузел, гардеробная. Также уделили внимание тому, чтобы гостиной была отведена самая лучшая и большая часть квартиры, чтобы она получилась парадная», – рассказывают авторы проекта.

Квартира в стиле американской классики

Гостиная. Диван и кресла, Marie's Corner. Торшеры, Arteriors. Бра, Visual Comfort. Каминный портал и все столярные работы выполнены на заказ в компании Beinfirnish. Ковер, The Rug Company. Вазы в каминном портале, столик и подушки – все Galleria Arben.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Холл. Межкомнатные двери, Beinfurnish. Деревянный пол, Siberian floors.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Холл.

ФОТОСергей Ананьев

«Мебель подбиралась с учетом эргономики пространства, а также следуя желанию создать уютный и комфортный интерьер. При этом мы ориентировались на принципы классического интерьера в расстановке мебели. Что касается колористической гаммы, цвет стен выбирали таким образом, чтобы создать легкую, воздушную, с весенним настроением атмосферу», – говорит Екатерина Маркелова.

Квартира в стиле американской классики

Кухня-столовая. Вся мебель изготовлена в компании Beinfurnish. Люстра, Charleston Lightning.

ФОТОСергей Ананьев

Самым необычным предметом в этом интерьере стала привезенная заказчиками картина-ковер, она во многом определила выбор цветовой палитры мебели и текстильного оформления.

Квартира в стиле американской классики

Столовая. Люстра, Charleston Lightning. Настольная лампа, Galleria Arben. Вся мебель изготовлена в компании Beinfurnish.

ФОТОСергей Ананьев

«Столовая и кухня расположены в одном пространстве и представляют собой единый ансамбль. Вся мебель вся выполнена на заказ. Обратите внимание – задняя стенка посудного шкафа выкрашена в тот же цвет, что и у книжного шкафа, и перекликается по цвету с текстилем в гостиной. Другая интересная деталь – своеобразный очаг, сформированный над плитой. Он создает дополнительное ощущение тепла», – рассказывают Александр Зайцев и Екатерина Маркелова.

Квартира в стиле американской классики

Вид из столовой на кухню. Мебель изготовлена в компании Beinfurnish. Подвесные светильники, De Majo.

ФОТОСергей Ананьев

В отделке использованы английские краски, натуральный паркет и метлахская плитка.

Квартира в стиле американской классики

Ванна комната. Пол выложен метлахской плиткой.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Детская. Кровати, комод и шторы, Beinfurnish. Настольная лампа, Arteriors. Покрывала, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Ковер, The Rug Company.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Детская. Кресло, Marie's Corner. Подушка, Galleria Arben.Шкаф, Beinfurnish.

ФОТОСергей Ананьев
Квартира в стиле американской классики

Фрагмент детской. Ковер, The Rug Company.

ФОТОСергей Ананьев

«Заказчикам очень нравится созданный для них интерьер. Им здесь комфортно и уютно. Это для нас, пожалуй, самое главное в этом проекте», – заключают дизайнеры.

Квартира в стиле американской классики

Авторы проекта – дизайнер Александр Зайцев и дизайнер-декоратор Екатерина Маркелова, бюро BEinDESIGN, www.beindesign.ru

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