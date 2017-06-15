Квартира в стиле американской классики

Дизайнер Александр Зайцев и дизайнер-декоратор Екатерина Маркелова – основатели бюро BEinDESIGN, оформили квартиру в новом доме в центре Москве. Стиль интерьера сами авторы проекта определяют как «американская классика».

Вид из гостиной в столовую. Стол, стулья и посудный шкаф – Beinfurnish. Люстра, Charleston Lightning. Настольная лампа, Galleria Arben. ФОТО Сергей Ананьев

Однако в интерьере есть немного восточного колорита. «Интерьер создавался с нуля, но у заказчиков было много работ, поделок и сувениров, которые они попросили вписать в интерьер. До России заказчики жили в Турции, поэтому у них было много аксессуаров, привезенных из этой страны, что добавило восточного колорита в оформление квартиры», – объясняют дизайнеры.

Спальня. Кровать, прикроватные тумбочки, декоративная панель за кроватью и шторы выполнены на заказ в компании Beinfurnish. Покрывало, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Кресла, Maries's Сorner. Настольные лампы, Arteriors. ФОТО Сергей Ананьев

Фрагмент спальни. Мебель и декоративная панель в изголовье кровати изготовлены на заказ в компании Beinfurnish. Покрывало, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Настольная лампа, Arteriors. ФОТО Сергей Ананьев

Спальня. Кресла, Maries's Сorner. Подушки, Galleria Arben. Столик и настольная лампа, Arteriors. Встроенные шкафы, Beinfurnish. ФОТО Сергей Ананьев

Хозяин квартиры – бизнесмен. Хозяйка увлекается творчеством, основное время проводит с двумя дочерями школьного возраста, с которыми любит заниматься рукоделием. Свои пожелания к проекту семья озвучила довольно просто. Они хотели «комфортную квартиру для уютных семейных вечеров и воспитания детей. При этом в проекте должны были быть использованы самые современные технологии, программируемые выключатели и тому подобное».

Гостевой санузел. Пол выложен метлахской плиткой. Стены покрашены английскими красками, Manders. Люстра, Eichholtz. Декор стен – работа хозяйки. ФОТО Сергей Ананьев

Главным элементом гостиной стал каминный портал, вокруг которого сформирована уютная диванная зона.

Фрагмент гостиной. Пара кресел, Marie's Corner. Столик между ними, Arteriors. Торшеры, Arteriors. Ковер, The Rug Company. Шторы, Beinfurnish. ФОТО Сергей Ананьев

Вопрос, были ли у владельцев вещи, которые требовалось интегрировать в интерьер, у дизайнеров вызывает улыбку. «Можно констатировать тот факт, что выбранный хозяевами, и прежде всего девочками, кот – любимец всей семьи, очень подходит к интерьеру. Выбирали кота как друга, конечно, а не как предмет декора, но кот так органично вписался в интерьер, словно он под него и создавался», – говорит Александр.

Гостиная. Ковер, The Rug Company. Диван и кресла, Marie's Corner. Торшеры, Arteriors. Бра, Visual Comfort ФОТО Сергей Ананьев

Всего в квартире площадью 166 квадратных метров пять комнат. «Планируя квартиру, мы старались по возможности изолировать приватную зону для хозяев. Это спальня, хозяйский санузел, гардеробная. Также уделили внимание тому, чтобы гостиной была отведена самая лучшая и большая часть квартиры, чтобы она получилась парадная», – рассказывают авторы проекта.

Гостиная. Диван и кресла, Marie's Corner. Торшеры, Arteriors. Бра, Visual Comfort. Каминный портал и все столярные работы выполнены на заказ в компании Beinfirnish. Ковер, The Rug Company. Вазы в каминном портале, столик и подушки – все Galleria Arben. ФОТО Сергей Ананьев

Холл. Межкомнатные двери, Beinfurnish. Деревянный пол, Siberian floors. ФОТО Сергей Ананьев

Холл. ФОТО Сергей Ананьев

«Мебель подбиралась с учетом эргономики пространства, а также следуя желанию создать уютный и комфортный интерьер. При этом мы ориентировались на принципы классического интерьера в расстановке мебели. Что касается колористической гаммы, цвет стен выбирали таким образом, чтобы создать легкую, воздушную, с весенним настроением атмосферу», – говорит Екатерина Маркелова.

Кухня-столовая. Вся мебель изготовлена в компании Beinfurnish. Люстра, Charleston Lightning. ФОТО Сергей Ананьев

Самым необычным предметом в этом интерьере стала привезенная заказчиками картина-ковер, она во многом определила выбор цветовой палитры мебели и текстильного оформления.

Столовая. Люстра, Charleston Lightning. Настольная лампа, Galleria Arben. Вся мебель изготовлена в компании Beinfurnish. ФОТО Сергей Ананьев

«Столовая и кухня расположены в одном пространстве и представляют собой единый ансамбль. Вся мебель вся выполнена на заказ. Обратите внимание – задняя стенка посудного шкафа выкрашена в тот же цвет, что и у книжного шкафа, и перекликается по цвету с текстилем в гостиной. Другая интересная деталь – своеобразный очаг, сформированный над плитой. Он создает дополнительное ощущение тепла», – рассказывают Александр Зайцев и Екатерина Маркелова.

Вид из столовой на кухню. Мебель изготовлена в компании Beinfurnish. Подвесные светильники, De Majo. ФОТО Сергей Ананьев

В отделке использованы английские краски, натуральный паркет и метлахская плитка.

Ванна комната. Пол выложен метлахской плиткой. ФОТО Сергей Ананьев

Детская. Кровати, комод и шторы, Beinfurnish. Настольная лампа, Arteriors. Покрывала, Zara Home. Подушки, Galleria Arben. Ковер, The Rug Company. ФОТО Сергей Ананьев

Детская. Кресло, Marie's Corner. Подушка, Galleria Arben.Шкаф, Beinfurnish. ФОТО Сергей Ананьев

Фрагмент детской. Ковер, The Rug Company. ФОТО Сергей Ананьев

«Заказчикам очень нравится созданный для них интерьер. Им здесь комфортно и уютно. Это для нас, пожалуй, самое главное в этом проекте», – заключают дизайнеры.