Интерьеры замка в долине Луары

Новой страницей в истории лиможского фарфора стало сотрудничество местных мастеров с современными художниками и дизайнерами, в числе которых и парижанка Мари Дааж. Посуду и предметы сервировки, которые она создает, отличает своеобразная манера росписи изделий.

Столовая. Оттенок стен подобран в тон одному из любимых фарфоровых сервизов от Marie Daâge. На стене — обрамленные иллюстрации из книг по орнитологии французского натуралиста Жорж-Луи Леклерка де Бюффона. Стулья в стиле Людовика XV. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

«Я наношу краску на фарфор широкими мазками, — рассказывает художница. — Техника отдаленно напоминает акварельную». Сейчас в палитре марки Marie Daâge 59 оттенков. «Все краски заимствованы у природы, — говорит Мари. — Различать нюансы цветов я тренировалась с самого детства.

Главный фасад шато. Замок окружен английским садом. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

Мы с родителями долго жили на карибском острове Мартиника — мой отец занимался изучением почв. Подолгу глядя на океан, я неожиданно поняла, что он разноцветный! В интерьерах моего дома можно увидеть и насыщенный синий — оттенок моря, и цвет, который мы называем «eau de nile» (франц. «Воды Нила»)».

Холл. Полы выложены мраморной плиткой. Консоль времен Людовика XVI. Парадная лестница ведет на второй этаж. Ковер, Roger Oates. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

Поместье XVIII века представляло собой охотничий домик, но в XIX веке было значительно расширено. Сегодня в доме одних только спален двадцать. «Недавно мы обновили ванные комнаты и кухню, — рассказывает Мари. — Теперь на очереди кровля и фасад. Жизнь в замке связана с непрекращающейся работой по реставрации интерьеров».

Сад. Липовая аллея у дома. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

В обстановке много антиквариата времен Людовика XVI, эпохи Регентства, лестница на второй этаж воссоздана в стиле Директории. В узорах текстиля преобладают флористические мотивы, многие ткани — с изображением тропических птиц. Это один из любимых сюжетов Мари.

Художник по фарфору и дизайнер Мари Дааж в парке Château de la Fontaine. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

«В детстве я могла часами рассматривать птиц (благо на острове их водилось множество!) и заучивать их причудливые названия, — рассказывает Мари. — Для меня это очень теплые воспоминания».

Гостиная. Каминный портал, антиквариат. Слева — кресла эпохи Регентства, справа — времен Людовика XVI в обивке из тканей от Lelievre. Шторы, Braquenié. Птичья клетка, XIX век. Ковер, The Conran Shop. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

Гостиную на верхнем этаже Дааж оформила, вдохновляясь интерьером гостиной Château de Malmaison — резиденции Наполеона. «Кстати, Жозефина де Богарне была тоже родом с Мартиники! — замечает Дааж. — Я отталкивалась от образа военного шатра тех времен: стены и потолок затянуты тканью, на полу — восточные ковры, вместо журнального столика — походный сундук».

Гостиная на мансардном этаже. Стены и потолок обтянуты тканью, Antoine d’Albiousse. Письменный стол, Англия, XIX век. Напольные подушки, Турция. На полу — персидский ковер. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

Любовь к колониальной мебели и декоративным тканям Мари привила мама. Она часто брала с собой дочь, когда отправлялась в дизайнерские магазины на rue du Mail and place de Furstenberg. «Помню, я оборачивалась в ткани целиком, пока мама увлеченно общалась с продавцами. Это было так весело», — говорит Дааж.

Кухня. Стулья красного дерева, Англия. Люстра — находка с блошиного рынка. ФОТО Миккель Ванг (Mikkel Vang)

Умение веселиться, по мнению хозяйки, — одно из главных условий счастливой жизни в большом доме. «Зачем столько комнат, если они пустуют? — рассуждает она. — Когда мы с мужем понимаем, что в залах давно не играла музыка и не смеялись дети, рассылаем сообщения в нашей семейной группе в WhatsApp: «Встречаемся в выходные». Обычно срабатывает!» www.mariedaage.com