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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    11 июля 2017

    Интерьеры замка в долине Луары

    Художник и дизайнер Мари Дааж — основатель одноименной марки фарфора — обыгрывает в своих коллекциях элементы разных исторических стилей и эпох

    Новой страницей в истории лиможского фарфора стало сотрудничество местных мастеров с современными художниками и дизайнерами, в числе которых и парижанка Мари Дааж. Посуду и предметы сервировки, которые она создает, отличает своеобразная манера росписи изделий.

    Интерьеры замка

    Столовая. Оттенок стен подобран в тон одному из любимых фарфоровых сервизов от Marie Daâge. На стене — обрамленные иллюстрации из книг по орнитологии французского натуралиста Жорж-Луи Леклерка де Бюффона. Стулья в стиле Людовика XV.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    «Я наношу краску на фарфор широкими мазками, — рассказывает художница. — Техника отдаленно напоминает акварельную». Сейчас в палитре марки Marie Daâge 59 оттенков. «Все краски заимствованы у природы, — говорит Мари. — Различать нюансы цветов я тренировалась с самого детства.

    Интерьеры замка

    Главный фасад шато. Замок окружен английским садом.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    Мы с родителями долго жили на карибском острове Мартиника — мой отец занимался изучением почв. Подолгу глядя на океан, я неожиданно поняла, что он разноцветный! В интерьерах моего дома можно увидеть и насыщенный синий — оттенок моря, и цвет, который мы называем «eau de nile» (франц. «Воды Нила»)».

    Интерьеры замка

    Холл. Полы выложены мраморной плиткой. Консоль времен Людовика XVI. Парадная лестница ведет на второй этаж. Ковер, Roger Oates.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    Поместье XVIII века представляло собой охотничий домик, но в XIX веке было значительно расширено. Сегодня в доме одних только спален двадцать. «Недавно мы обновили ванные комнаты и кухню, — рассказывает Мари. — Теперь на очереди кровля и фасад. Жизнь в замке связана с непрекращающейся работой по реставрации интерьеров».

    Интерьеры замка

    Сад. Липовая аллея у дома.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    В обстановке много антиквариата времен Людовика XVI, эпохи Регентства, лестница на второй этаж воссоздана в стиле Директории. В узорах текстиля преобладают флористические мотивы, многие ткани — с изображением тропических птиц. Это один из любимых сюжетов Мари.

    Мари Дааж

    Художник по фарфору и дизайнер Мари Дааж в парке Château de la Fontaine.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    «В детстве я могла часами рассматривать птиц (благо на острове их водилось множество!) и заучивать их причудливые названия, — рассказывает Мари. — Для меня это очень теплые воспоминания».

    Интерьеры замка

    Гостиная. Каминный портал, антиквариат. Слева — кресла эпохи Регентства, справа — времен Людовика XVI в обивке из тканей от Lelievre. Шторы, Braquenié. Птичья клетка, XIX век. Ковер, The Conran Shop.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    Гостиную на верхнем этаже Дааж оформила, вдохновляясь интерьером гостиной Château de Malmaison — резиденции Наполеона. «Кстати, Жозефина де Богарне была тоже родом с Мартиники! — замечает Дааж. — Я отталкивалась от образа военного шатра тех времен: стены и потолок затянуты тканью, на полу — восточные ковры, вместо журнального столика — походный сундук».

    Интерьеры замка

    Гостиная на мансардном этаже. Стены и потолок обтянуты тканью, Antoine d’Albiousse. Письменный стол, Англия, XIX век. Напольные подушки, Турция. На полу — персидский ковер.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    Любовь к колониальной мебели и декоративным тканям Мари привила мама. Она часто брала с собой дочь, когда отправлялась в дизайнерские магазины на rue du Mail and place de Furstenberg. «Помню, я оборачивалась в ткани целиком, пока мама увлеченно общалась с продавцами. Это было так весело», — говорит Дааж.

    Интерьеры замка

    Кухня. Стулья красного дерева, Англия. Люстра — находка с блошиного рынка.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

    Умение веселиться, по мнению хозяйки, — одно из главных условий счастливой жизни в большом доме. «Зачем столько комнат, если они пустуют? — рассуждает она. — Когда мы с мужем понимаем, что в залах давно не играла музыка и не смеялись дети, рассылаем сообщения в нашей семейной группе в WhatsApp: «Встречаемся в выходные». Обычно срабатывает!» www.mariedaage.com

    Интерьеры замка

    Спальня. Изголовье кровати, шторы и покрывало, Charles Burger. Письменный стол и кресло у окна, Англия, антиквариат, XIX век. Кресло в изножье кровати эпохи Людовика XVI. Ковер, Crucial Trading.

    ФОТОМиккель Ванг (Mikkel Vang)

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