Интерьер московского экоотеля

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У нового MOSS Boutique Hotel необычная для Москвы экологическая концепция — даже в шахте лифта здесь «вырос» мох. Большую часть интерьеров оформляла архитектор Наталья Белоногова.
Модный отель расположен в старых московских переулках в районе Мясницкой улицы. Со стороны Кривоколенного переулка здание 1901 года постройки скрывает полуразрушенная усадьба князей Голицыных.
Стены на лестнице обшиты балками, оставшимися от старых перекрытий здания.ФОТО
Вокруг царит полная тишина — именно за это его выбрали создатели отеля. MOSS Hotel («мох» в переводе с английского) планировался как место для уединения и отдыха.
Лаунж-зона с камином. Диваны, Arflex. В MOSS Boutique Hotel тридцать номеров и тринадцать апартаментов.ФОТО
В обстановке непривычно много зелени, в отделке сплошь дерево, большая часть из которого использовалась повторно, камень и, конечно, бетон — фирменный почерк архитектора Натальи Белоноговой.
Архитектор Наталья Белоногова, NB-studio.ФОТО
ELLE DECORATION Расскажите, как возник отель MOSS?
НАТАЛЬЯ БЕЛОНОГОВА С создателями отеля мы были давно знакомы — я оформляла для них рестораны «Уголек», «Пинч» и «Северяне». Но такого грандиозного проекта еще не было! Работа заняла три года. Здание было полностью реконструировано — этим занималась архитектурная компания Adwill Architects. Я оформляла общественные зоны: лобби, лаунж, ресторан, переговорные и люксы. В отеле, помимо тридцати номеров, есть еще два этажа апартаментов, так что мне пришлось учитывать сложную логистику.
Фрагмент лаунж-зоны. Столы и светильники сделаны по эскизам NB-studio.ФОТО
ELLE DECORATION Какую задачу поставили заказчики?
Н.Б. Создать бутик-отель с непривычным для Москвы высоким уровнем комфорта, чтобы с первой минуты пребывания в гостинице окружить гостей неформальной заботой. В нашем городе пока мало таких мест (и дизайн-отелей мало как таковых!). В MOSS продуманы даже ароматы, созданные для номеров, и звуки природы, которые тут повсюду.
Бар на первом этаже MOSS Boutique Hotel. Барная стойка выполнена по эскизам NB-studio компанией Dirk Cousaert.ФОТО
ELLE DECORATION Какова идея проекта?
Н.Б. Скажу честно, тут нет никакой литературы, задача стояла конкретная — зонировать пространство и соблюсти пропорции. А потом логично скомбинировать все предметы и фактуры. Мы делали экологичный интерьер: материалы отбирались по этому принципу. В отделке стен мы использовали деревянные балки, демонтированные с перекрытий здания, и, конечно же, бетон. Он тут повсюду: если присмотреться, то даже стены коридоров отделаны бархатистыми на ощупь панелями из бетона, имитирующими деревянную обшивку.
Номер люкс MOSS Boutique Hotel. Кресла и диваны, Arflex. На стене — картина художника Григория Масленникова.ФОТО
ELLE DECORATION В интерьере много искусства...
Н.Б. Стены номеров украшены работами российских и иностранных художников, отобранными кураторами проекта MOSS Art. Все они продаются, а экспозиция будет меняться.
Ванная комната номера люкс. Раковина и мебель сделаны по эскизам NB-studio.ФОТО
ELLE DECORATION Где заказывалась мебель для гостиницы?
Н.Б. По всему миру. Многое сделано на заказ. Так, барная стойка в ресторане, столы, мебель для апартаментов изготовлены бельгийскими мастерами компании Dirk Cousaert по нашим чертежам.
Cтандартный номер в отеле MOSS Boutique Hotel.ФОТО
ELLE DECORATION Все идеи удалось воплотить в жизнь?
Н.Б. Для меня это был набор ограничений. Эдакий танец вокруг «нельзя»! Холл отеля, например, находится в полуподвальном помещении практически без окон.
Номер люкс. Дверь ведет в гардеробную. В отделке преобладает бетон — любимый материал NB-studio.ФОТО
Нам хотелось дать гостю возможность почувствовать себя как дома или даже лучше. Чтобы он потом рассказывал о том, как он прекрасно проводил время в Москве, сидя у камина. И уезжать никуда не хотелось! www.mosshotel.ru
Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)