Интерьер московского экоотеля

Модный отель расположен в старых московских переулках в районе Мясницкой улицы. Со стороны Кривоколенного переулка здание 1901 года постройки скрывает полуразрушенная усадьба князей Голицыных.

Стены на лестнице обшиты балками, оставшимися от старых перекрытий здания. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

Вокруг царит полная тишина — именно за это его выбрали создатели отеля. MOSS Hotel («мох» в переводе с английского) планировался как место для уединения и отдыха.

Лаунж-зона с камином. Диваны, Arflex. В MOSS Boutique Hotel тридцать номеров и тринадцать апартаментов. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

В обстановке непривычно много зелени, в отделке сплошь дерево, большая часть из которого использовалась повторно, камень и, конечно, бетон — фирменный почерк архитектора Натальи Белоноговой.

Архитектор Наталья Белоногова, NB-studio. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION Расскажите, как возник отель MOSS? НАТАЛЬЯ БЕЛОНОГОВА С создателями отеля мы были давно знакомы — я оформляла для них рестораны «Уголек», «Пинч» и «Северяне». Но такого грандиозного проекта еще не было! Работа заняла три года. Здание было полностью реконструировано — этим занималась архитектурная компания Adwill Architects. Я оформляла общественные зоны: лобби, лаунж, ресторан, переговорные и люксы. В отеле, помимо тридцати номеров, есть еще два этажа апартаментов, так что мне пришлось учитывать сложную логистику.

Фрагмент лаунж-зоны. Столы и светильники сделаны по эскизам NB-studio. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION Какую задачу поставили заказчики? Н.Б. Создать бутик-отель с непривычным для Москвы высоким уровнем комфорта, чтобы с первой минуты пребывания в гостинице окружить гостей неформальной заботой. В нашем городе пока мало таких мест (и дизайн-отелей мало как таковых!). В MOSS продуманы даже ароматы, созданные для номеров, и звуки природы, которые тут повсюду.

Бар на первом этаже MOSS Boutique Hotel. Барная стойка выполнена по эскизам NB-studio компанией Dirk Cousaert. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION Какова идея проекта? Н.Б. Скажу честно, тут нет никакой литературы, задача стояла конкретная — зонировать пространство и соблюсти пропорции. А потом логично скомбинировать все предметы и фактуры. Мы делали экологичный интерьер: материалы отбирались по этому принципу. В отделке стен мы использовали деревянные балки, демонтированные с перекрытий здания, и, конечно же, бетон. Он тут повсюду: если присмотреться, то даже стены коридоров отделаны бархатистыми на ощупь панелями из бетона, имитирующими деревянную обшивку.

Номер люкс MOSS Boutique Hotel. Кресла и диваны, Arflex. На стене — картина художника Григория Масленникова. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION В интерьере много искусства... Н.Б. Стены номеров украшены работами российских и иностранных художников, отобранными кураторами проекта MOSS Art. Все они продаются, а экспозиция будет меняться.

Ванная комната номера люкс. Раковина и мебель сделаны по эскизам NB-studio. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION Где заказывалась мебель для гостиницы? Н.Б. По всему миру. Многое сделано на заказ. Так, барная стойка в ресторане, столы, мебель для апартаментов изготовлены бельгийскими мастерами компании Dirk Cousaert по нашим чертежам.

Cтандартный номер в отеле MOSS Boutique Hotel. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

ELLE DECORATION Все идеи удалось воплотить в жизнь? Н.Б. Для меня это был набор ограничений. Эдакий танец вокруг «нельзя»! Холл отеля, например, находится в полуподвальном помещении практически без окон.

Номер люкс. Дверь ведет в гардеробную. В отделке преобладает бетон — любимый материал NB-studio. ФОТО Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

Нам хотелось дать гостю возможность почувствовать себя как дома или даже лучше. Чтобы он потом рассказывал о том, как он прекрасно проводил время в Москве, сидя у камина. И уезжать никуда не хотелось! www.mosshotel.ru