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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 июля 2017Кананыкина Елена

    Интерьер московского экоотеля

    У нового MOSS Boutique Hotel необычная для Москвы экологическая концепция — даже в шахте лифта здесь «вырос» мох. Большую часть интерьеров оформляла архитектор Наталья Белоногова.

    Модный отель расположен в старых московских переулках в районе Мясницкой улицы. Со стороны Кривоколенного переулка здание 1901 года постройки скрывает полуразрушенная усадьба князей Голицыных.

    MOSS Boutique Hotel

    Стены на лестнице обшиты балками, оставшимися от старых перекрытий здания.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    Вокруг царит полная тишина — именно за это его выбрали создатели отеля. MOSS Hotel («мох» в переводе с английского) планировался как место для уединения и отдыха.

    MOSS Boutique Hotel

    Лаунж-зона с камином. Диваны, Arflex. В MOSS Boutique Hotel тридцать номеров и тринадцать апартаментов.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    В обстановке непривычно много зелени, в отделке сплошь дерево, большая часть из которого использовалась повторно, камень и, конечно, бетон — фирменный почерк архитектора Натальи Белоноговой.

    MOSS Boutique Hotel

    Архитектор Наталья Белоногова, NB-studio.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION Расскажите, как возник отель MOSS?

    НАТАЛЬЯ БЕЛОНОГОВА С создателями отеля мы были давно знакомы — я оформляла для них рестораны «Уголек», «Пинч» и «Северяне». Но такого грандиозного проекта еще не было! Работа заняла три года. Здание было полностью реконструировано — этим занималась архитектурная компания Adwill Architects. Я оформляла общественные зоны: лобби, лаунж, ресторан, переговорные и люксы. В отеле, помимо тридцати номеров, есть еще два этажа апартаментов, так что мне пришлось учитывать сложную логистику.

    MOSS Boutique Hotel

    Фрагмент лаунж-зоны. Столы и светильники сделаны по эскизам NB-studio.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION Какую задачу поставили заказчики?

    Н.Б. Создать бутик-отель с непривычным для Москвы высоким уровнем комфорта, чтобы с первой минуты пребывания в гостинице окружить гостей неформальной заботой. В нашем городе пока мало таких мест (и дизайн-отелей мало как таковых!). В MOSS продуманы даже ароматы, созданные для номеров, и звуки природы, которые тут повсюду.

    MOSS Boutique Hotel

    Бар на первом этаже MOSS Boutique Hotel. Барная стойка выполнена по эскизам NB-studio компанией Dirk Cousaert.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION Какова идея проекта?

    Н.Б. Скажу честно, тут нет никакой литературы, задача стояла конкретная — зонировать пространство и соблюсти пропорции. А потом логично скомбинировать все предметы и фактуры. Мы делали экологичный интерьер: материалы отбирались по этому принципу. В отделке стен мы использовали деревянные балки, демонтированные с перекрытий здания, и, конечно же, бетон. Он тут повсюду: если присмотреться, то даже стены коридоров отделаны бархатистыми на ощупь панелями из бетона, имитирующими деревянную обшивку.

    MOSS Boutique Hotel

    Номер люкс MOSS Boutique Hotel. Кресла и диваны, Arflex. На стене — картина художника Григория Масленникова.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION В интерьере много искусства...

    Н.Б. Стены номеров украшены работами российских и иностранных художников, отобранными кураторами проекта MOSS Art. Все они продаются, а экспозиция будет меняться.

    MOSS Boutique Hotel

    Ванная комната номера люкс. Раковина и мебель сделаны по эскизам NB-studio.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION Где заказывалась мебель для гостиницы?

    Н.Б. По всему миру. Многое сделано на заказ. Так, барная стойка в ресторане, столы, мебель для апартаментов изготовлены бельгийскими мастерами компании Dirk Cousaert по нашим чертежам.

    MOSS Boutique Hotel

    Cтандартный номер в отеле MOSS Boutique Hotel.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    ELLE DECORATION Все идеи удалось воплотить в жизнь?

    Н.Б. Для меня это был набор ограничений. Эдакий танец вокруг «нельзя»! Холл отеля, например, находится в полуподвальном помещении практически без окон.

    MOSS Boutique Hotel

    Номер люкс. Дверь ведет в гардеробную. В отделке преобладает бетон — любимый материал NB-studio.

    ФОТОСтефан Жюльяр (Stephan Julliard)

    Нам хотелось дать гостю возможность почувствовать себя как дома или даже лучше. Чтобы он потом рассказывал о том, как он прекрасно проводил время в Москве, сидя у камина. И уезжать никуда не хотелось! www.mosshotel.ru

    MOSS Boutique Hotel

    Стефан Жюльяр (Stephan Julliard)

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