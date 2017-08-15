Интерьер лофта в Москва-Сити

Библиотека фабрики Modulnova, кресло и пуф Meridiani Foster, столики Minotti Huber, диван Minotti Klimt, кухня Modulnova Twenty, массивная доска - дуб ФОТО Сергей Ананьев

Если вам досталась квартира с окнами от пола до потолка – это уже половина дела. Дальше остается сделать правильную планировку – и вот у вас уже идеальное пространство, которое можно наполнять красивыми предметами мебели и декора. Для Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной работа над этим проектом началась именно с перепланировки.

Библиотека Modulnova, двери Longhi ФОТО Сергей Ананьев

Библиотека фабрики Modulnova, кресло и пуф Meridiani Foster, столики Minotti Huber, торшер Flos, двери Longhi ФОТО Сергей Ананьев

Главной задачей было создать пространство, наполненное воздухом и солнечным светом, в котором бы помещения плавно перетекали одно в другое. В обстановке не должно было быть никакого «декоративного» шума и лишних предметов, но при этом каждый сантиметр площади максимально функционально задействован.

Стол Meridiani Martin, стулья Porada Grace, люстра и бра Delightfull Brubeck ФОТО Сергей Ананьев

Кухня Modulnova, барные стулья eiccholtz, стулья Porada Grace ФОТО Сергей Ананьев

Гостиную, столовую и кухню объединили в единое пространство, разбив их при этом на условные зоны. От коридора гостиную отделяют стеклянные раздвижные двери с зеркальным эффектом. Такие же стеклянные двери ведут из коридора в кабинет.

Двери Longhi, комод выполнен по эскизам авторов проекта специалистами по мебели, пуф Asnaghi Cube, бра fabbian bijou ФОТО Сергей Ананьев

Двери Longhi, банкетка Minotti kirk, зеркало Cattelan Italia Taxedo, диван Asnaghi Ginger ФОТО Сергей Ананьев

Пуф Cattelan italia bob, гардеробная и дверь выполнены по эскизам авторов проекта, ванная Duravit Blue Moon, сантехника Villeroy& Boch ФОТО Сергей Ананьев

В главной спальне предусмотрены гардеробная и отдельная ванная комната. Бетонный цвет и текстура потолка повторяется в фасадах кухонных шкафов и встроенного шкафа в коридоре. Холодность бетона смягчает натуральное дерево полов и настенных панелей. А шоколадно-охристая цветовая гамма и бархатная обивка кресел и изголовья кровати создают в достаточно строгом интерьере обволакивающую атмосферу уюта и спокойствия.

Кровать Meridiani Thurman, деревянная панель и прикроватная тумба выполнены по эскизам авторов проекта, дверь Longhi ведет в гардеробную и ванную при спальне ФОТО Сергей Ананьев