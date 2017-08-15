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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    15 августа 2017

    Интерьер лофта в Москва-Сити

    Проект архитектора Арианы Ахмад и дизайнера Татьяны Карякиной – это новый взгляд на стиль лофт

    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [1]

    Библиотека фабрики Modulnova, кресло и пуф Meridiani Foster, столики Minotti Huber, диван Minotti Klimt, кухня Modulnova Twenty, массивная доска - дуб

    ФОТОСергей Ананьев

    Если вам досталась квартира с окнами от пола до потолка – это уже половина дела. Дальше остается сделать правильную планировку – и вот у вас уже идеальное пространство, которое можно наполнять красивыми предметами мебели и декора. Для Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной работа над этим проектом началась именно с перепланировки.

    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [3]

    Библиотека Modulnova, двери Longhi

    ФОТОСергей Ананьев
    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [4]

    Библиотека фабрики Modulnova, кресло и пуф Meridiani Foster, столики Minotti Huber, торшер Flos, двери Longhi

    ФОТОСергей Ананьев

    Главной задачей было создать пространство, наполненное воздухом и солнечным светом, в котором бы помещения плавно перетекали одно в другое. В обстановке не должно было быть никакого «декоративного» шума и лишних предметов, но при этом каждый сантиметр площади максимально функционально задействован.

    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [5]

    Стол Meridiani Martin, стулья Porada Grace, люстра и бра Delightfull Brubeck

    ФОТОСергей Ананьев
    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [8]

    Кухня Modulnova, барные стулья eiccholtz, стулья Porada Grace

    ФОТОСергей Ананьев

    Гостиную, столовую и кухню объединили в единое пространство, разбив их при этом на условные зоны. От коридора гостиную отделяют стеклянные раздвижные двери с зеркальным эффектом. Такие же стеклянные двери ведут из коридора в кабинет.

    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [9]

    Двери Longhi, комод выполнен по эскизам авторов проекта специалистами по мебели, пуф Asnaghi Cube, бра fabbian bijou

    ФОТОСергей Ананьев
    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [10]

    Двери Longhi, банкетка Minotti kirk, зеркало Cattelan Italia Taxedo, диван Asnaghi Ginger

    ФОТОСергей Ананьев
    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [13]

    Пуф Cattelan italia bob, гардеробная и дверь выполнены по эскизам авторов проекта, ванная Duravit Blue Moon, сантехника Villeroy& Boch

    ФОТОСергей Ананьев

    В главной спальне предусмотрены гардеробная и отдельная ванная комната. Бетонный цвет и текстура потолка повторяется в фасадах кухонных шкафов и встроенного шкафа в коридоре. Холодность бетона смягчает натуральное дерево полов и настенных панелей. А шоколадно-охристая цветовая гамма и бархатная обивка кресел и изголовья кровати создают в достаточно строгом интерьере обволакивающую атмосферу уюта и спокойствия.

    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [12]

    Кровать Meridiani Thurman, деревянная панель и прикроватная тумба выполнены по эскизам авторов проекта, дверь Longhi ведет в гардеробную и ванную при спальне

    ФОТОСергей Ананьев
    Интерьер лофта в Москва-Сити фото [11]

    Двери Longhi, шкаф выполнен по эскизам авторов проекта, структура фасада под бетон, комод выполнен по эскизам авторов проекта, бра fabbian bijou

    ФОТОСергей Ананьев

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