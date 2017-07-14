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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    14 июля 2017

    Интерьер апартаментов в Лондоне

    Новый проект архитектора Вячеслава Хомутова

    Когда владельцы этой четырехкомнатной квартиры в центре района Мейфер обратились к архитектору Вячеславу Хомутову с просьбой создать концепцию интерьера, выяснилось, что всю мебель они уже выбрали и даже купили на iSaloni в Милане.

    Апартаменты в Лондоне

    Фрагмент гостиной

    Архитектор внимательно изучил «покупки», пространство и пожелания хозяев (создать оазис тишины и покоя в шумном мегаполисе) и вынес практически Оскар Уайльдовский вердикт: или он, или эта мебель.

    Апартаменты в Лондоне

    Гостиная. Диван, Flexform. Кресло, B&B Italia. На стенах работы художника Александра Герасимова

    Дальнейшая судьба мебели осталась неизвестна, а вот проект, построенный на сочетании современного минимализма и элегантной классики, предложенный Вячеславом, пришелся по вкусу заказчикам.

    Апартаменты в Лондоне

    Зона столовой. Обеденный стол, Poliform. Люстра, Quazar

    Апартаменты в Лондоне

    Зона столовой.

    Изначальная планировка квартиры была вполне удачной, поэтому ее не стали сильно менять. Единственное, из коридора убрали двери, которые вели в гостиную, проем пожарной двери передвинули и вместе с дверью превратили в зеркало в прихожей.

    Апартаменты в Лондоне

    Кухня. Корпусная мебель, Poliform.

    Более интенсивное по цвету пространство гостиной плавно перетекает в светлую зону столовой и кухни. Венецианская штукатурка в качестве декоративного покрытия делает стены в помещениях более выразительными и фактурными.

    Апартаменты в Лондоне

    Коридор. На стене работы Валерия Шабловского и консоль из оргстекла по проекту Вячеслава Хомутова, изготовила Наталья Лях

    Сдержанная мягкая цветовая палитра не только создает атмосферу покоя и умиротворения, но и служит прекрасным фононом для произведений искусства.

    Апартаменты в Лондоне

    Спальня. На стенах работы художника Виктора Кузнецова. Туалетный столик Ceccotti Collezioni. Ваза, Fornasetti.

    Апартаменты в Лондоне

    Спальня.

    Тщательный подбор объектов искусства – отличительная особенность всех проектов Вячеслава Хомутова. Так, например, интерьер этой лондонской квартиры украшают работы таких художников как Валерий Шабловский, Александра Герасимова, Виктора Кузнецова, скульптуры Лоренцо Куинна и Томоко Конно.

    Апартаменты в Лондоне

    Фрагмент спальни. Секретер, Giorgetti

    Еще один уникальный арт-объект – выполненная по эскизу Вячеслава Хомутова консоль из оргстекла с вмонтированными в нее фотографиями художницы Натальи Лях.

    Апартаменты в Лондоне

    Ванная комната. Ванна, Agape. На стенах керамические скульптуры Томоко Конно.

    По словам архитектора, пространство наполненное правильно подобранными произведениями искусства, позволяет оживить интерьер, сделать его индивидуальным и при этом показать тонкий вкус его хозяев. «В нашем случае, -говорит Вячеслав Хомутов, - нам удалось при помощи искусства создать тонкую связь между Лондоном и Россией. И это очень радует».

    Апартаменты в Лондоне

    Кабинет. На переднем плане скульптура «Нарисуй свое время» Лоренцо Куинна.

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