Интерьер апартаментов в Лондоне

Когда владельцы этой четырехкомнатной квартиры в центре района Мейфер обратились к архитектору Вячеславу Хомутову с просьбой создать концепцию интерьера, выяснилось, что всю мебель они уже выбрали и даже купили на iSaloni в Милане.

Фрагмент гостиной

Архитектор внимательно изучил «покупки», пространство и пожелания хозяев (создать оазис тишины и покоя в шумном мегаполисе) и вынес практически Оскар Уайльдовский вердикт: или он, или эта мебель.

Гостиная. Диван, Flexform. Кресло, B&B Italia. На стенах работы художника Александра Герасимова

Дальнейшая судьба мебели осталась неизвестна, а вот проект, построенный на сочетании современного минимализма и элегантной классики, предложенный Вячеславом, пришелся по вкусу заказчикам.

Зона столовой. Обеденный стол, Poliform. Люстра, Quazar

Зона столовой.

Изначальная планировка квартиры была вполне удачной, поэтому ее не стали сильно менять. Единственное, из коридора убрали двери, которые вели в гостиную, проем пожарной двери передвинули и вместе с дверью превратили в зеркало в прихожей.

Кухня. Корпусная мебель, Poliform.

Более интенсивное по цвету пространство гостиной плавно перетекает в светлую зону столовой и кухни. Венецианская штукатурка в качестве декоративного покрытия делает стены в помещениях более выразительными и фактурными.

Коридор. На стене работы Валерия Шабловского и консоль из оргстекла по проекту Вячеслава Хомутова, изготовила Наталья Лях

Сдержанная мягкая цветовая палитра не только создает атмосферу покоя и умиротворения, но и служит прекрасным фононом для произведений искусства.

Спальня. На стенах работы художника Виктора Кузнецова. Туалетный столик Ceccotti Collezioni. Ваза, Fornasetti.

Спальня.

Тщательный подбор объектов искусства – отличительная особенность всех проектов Вячеслава Хомутова. Так, например, интерьер этой лондонской квартиры украшают работы таких художников как Валерий Шабловский, Александра Герасимова, Виктора Кузнецова, скульптуры Лоренцо Куинна и Томоко Конно.

Фрагмент спальни. Секретер, Giorgetti

Еще один уникальный арт-объект – выполненная по эскизу Вячеслава Хомутова консоль из оргстекла с вмонтированными в нее фотографиями художницы Натальи Лях.

Ванная комната. Ванна, Agape. На стенах керамические скульптуры Томоко Конно.

По словам архитектора, пространство наполненное правильно подобранными произведениями искусства, позволяет оживить интерьер, сделать его индивидуальным и при этом показать тонкий вкус его хозяев. «В нашем случае, -говорит Вячеслав Хомутов, - нам удалось при помощи искусства создать тонкую связь между Лондоном и Россией. И это очень радует».