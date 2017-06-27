Экологичный интерьер в Москве

Новая работа дизайнера Олеси Федоренко — не просто проект, а проект-сюрприз. Заказчики решили купить квартиру в Хамовниках с прекрасным видом на парк усадьбы Трубецких для своих родителей и поручить ее оформление профессиональному декоратору.

Гостиная. Кресло Profile, Roche Bobois. Консоли с основанием из латуни, компания Latuning. Бра Cawdor Stanchion, дизайн Сэнди Чапмана, Visual Comfort Gallery. Над камином — работа художника Джорджо Сильвестрини «Кактус», «Мастерская Кати Гердт». ФОТО Сергей Ананьев

А когда все будет готово, вручить пребывающим в неведении жильцам ключи. «Это был подарок, сделанный с любовью, — говорит Олеся. — Дети хотели обустроить квартиру на свой, достаточно смелый вкус, ссылаясь на то, что взрослые придерживаются таких же современных взглядов».

Столовая. Стол Granada, стулья Lausanne, BoConcept. Люстра Valerie Chandelier, Arteriors Home, салон Design Place. Шторы, салон Decor City. Дверные ручки, Soda Homedecor. ФОТО Сергей Ананьев

Жилье было не новым и требовало масштабного ремонта. Планировка и эскизы, предложенные дизайнером, были согласованы с первого раза.

Кухня и двери по эскизам дизайнера, столярная мастерская «Виктори». На стене — работа Дарьи Барыбиной «Куклы», галерея Mid-Century 247. ФОТО Сергей Ананьев

Однако во время демонтажа стен обнаружились скрытые коммуникации, которые не значились в техплане, пришлось переделать большую часть проекта. Олеся спланировала на площади 88 кв. м гостиную, столовую и кухню, две спальни, гардеробную и два санузла.

Фрагмент гостиной. Комод по эскизам дизайнера, мастерская Alexey Tiskin. Ковер, The Rug Company. Торшер, Kelly Wearstler, салон The Rug Company. Аксессуары, декор, салон Decorum. ФОТО Сергей Ананьев

«Палитра интерьера построена на цветовых нюансах, важную роль играет искусство, — рассказывает Олеся. — Художественные работы дополняют друг друга. Уже из прихожей сквозь стеклянные двери просматривается фрагмент картины Дарьи Барыбиной «Куклы».

Кухня. Фартук из керамической плитки, Original Style, салон интерьера «Арт Рум». Подвесные светильники, Handle Studio. ФОТО Сергей Ананьев

Занимающая почти всю стену, она является доминантой столовой. «Кактусы» Джорджо Сильвестрини над камином — еще один акцент. Бирюзовый оттенок поддерживается и в обивке кресел, и в оформлении кухни». В спальне дизайнер продолжает экспериментировать с цветом.

Гостиная. Диван Profile, Roche Bobois. Зеркала, Alexey Tiskin. Стеллаж по эскизу дизайнера. Журнальные столики, салон The Rug Company. ФОТО Сергей Ананьев

«Чтобы добиться большей глубины, мы комбинировали оттенок Tuscan Pink от Zoffany с более светлым, акварельным China Clay от Little Greene», — говорит Олеся.

Спальня в бирюзовых тонах. Кровать по эскизу дизайнера, мастерская L’Hanes. Обои ручной работы, Fresq.ru. Прикроватный столик Global Views, аксессуары, салон Decorum. Бра, компания Centrsvet.ru. ФОТО Сергей Ананьев

Для второй спальни выбрали обои ручной работы мятного оттенка. Рисунок с птицами был нанесен художником после того, как обои были наклеены.

Спальня в розовых тонах: краски Tuscan Pink от Zoffany и China Clay от Little Greene, салон Manders. Кресло Gusto Soft, дизайн Антонио Читтерио, Flexform. Туалетный столик Ren, Potrona Frau, салон Altagamma. Бра Alice, Visual Comfort Gallery. На стене — картина Марины Кастальской, Art.ru. Ковер, The Rug Company. ФОТО Сергей Ананьев

«Все краски и материалы сертифицированы по экостандартам, — говорит Олеся. — В основе проекта — принцип осознанной экологичности: мы следим за тем, чтобы не наносить вреда здоровью и природе.

Спальня. Кровать по эскизам дизайнера, мастерская L’Hanes. Прикроватный столик, мастерская Forging Home. Бра Elkins Sconce, дизайн Томаса О’Брайена, Visual Comfort Gallery. Стеновые панели по эскизу дизайнера, столярная мастерская «Виктори». ФОТО Сергей Ананьев

Пропорции помещений строго продуманы. Только правильно организованное пространство дарит комфорт, гармонию и энергию».

Гардеробная в спальне. Стены покрашены в оттенок Tuscan Pink от Zoffany. ФОТО Сергей Ананьев

Волнующим моментом стала сдача проекта — оба поколения остались довольны. www.home-nature.ru