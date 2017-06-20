Дома звезд: в гостях у Новака Джоковича

Как говорится, что ни делается, все к лучшему. Выбыв из турнира Miami Open, из-за травмы локтя, сербский спортсмен решил не терять время даром, и пока находился в Майами, прикупил шикарные апартаменты с роскошным видом на Антлантический океан.

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В элитном комплексе, где располагается квартира и куда Джокович переехал со своей семьей – женой Еленой и маленьким сыном Стефаном - имеется бассейн, зона для загара, частный парк, ресторан и даже небольшая энотека.

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Глядя на невероятной красоты вид на океан, открывающийся из панорамных окон квартиры, становится понятно, почему Джокович решил поселиться именно здесь.

В гостиной, как и во всем доме, царит тишина и покой. Дом спроектирован таким образом, что гул шумного города сюда не долетает. А спокойная цветовая палитра интерьера делает атмосферу в доме еще более расслабленной и умиротворенной.

Балкон – отличное место, где можно загорать и любоваться Атлантическим океаном, чувствуя себя при этом очень уединенно.

Всего в квартире Джоковича три спальни, и все они, конечно же, выходят окнами на океан. Так что засыпать можно под убаюкивающий шум волн, а проснувшись любоваться бесконечным синим горизонтом.

Помимо трех спален, в апартаментах так же предусмотрены три ванные комнаты.

Частный бассейн на территории комплекса, где можно спокойно отдыхать всей семьей, без страха попасть в объективы журналистов и избежать назойливого внимания поклонников.

Столовая. Джокович известен своим пристрастием к здоровому образу жизни. Он веган и приверженец безглютеновой диеты. Теннисист даже написал несколько книг о здоровой еде и открыл несколько веганских ресторанов. Эта современная обеденная зона – идеальное место для обедов и ужинов в кругу семьи и друзей.

Кухня – ключевое место для человека, который следует строгому спортивному режиму питания.

При желании можно подать завтрак, обед или ужин на балкон, где оборудована столовая на открытом воздухе

Так же, если у вас есть желание заглянуть в бар, но совершенно не хочется по этому поводу выдвигаться из дома, для жильцов комплекса предусмотрены на первом этаже энотека…

…. и бар

На территории комплекса разбито два пышных парка. Их оформлением занималось известное голландское бюро West 8

Фойе здания напоминает оранжерею или зимний сад.