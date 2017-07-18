Дом в испанском курортном городке

Абсолютно из всех комнат этого дома открывается потрясающий вид на море или на горы, ради чего в здании сделаны многочисленные выступы остроугольной формы. Это была главная задумка архитектора, построившего необычное здание в курортном городке Камбрилс, что в часе езды от Барселоны. «Архитектор предусмотрел все нюансы, включая солнечные батареи и сбор дождевой воды.

Гостиная с выходом на террасу с бассейном и видом на море. Пол из полированного травертина продолжается на террасах, выложенных тем же камнем, но с матовой фактурой. Диван, Hamilton Conte, обивка от JAB. Кресла, Hamilton Conte, обивка от Designers Guild. Ковер, Alp. Деревянная скульптура привезена из Индии. Подушки, H&M Home. Шторы, Lamadrid. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)

Он не подумал лишь о том, что жить в комнатах с острыми углами и окнами, расположенными в самых неожиданных местах, может быть некомфортно, — говорит декоратор Дарья Синотто. — Главная гостиная, например, получилась сильно вытянутой.

Столовая. Торшер, Flam & Luce. Стол сделан по эскизам декоратора. Стулья, Hamilton Conte. На стене — графика Джейми Дерринджер. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)

Зонировать ее помогли такие декораторские приемы, как обои, поклеенные по одной стене; светильники, расположенные не по центру комнаты, и, конечно, функциональные группы мебели». Заказчики — семейная пара с двумя детьми и многочисленными внуками — хотели, чтобы дом получился просторным и пришелся по вкусу всем поколениям.

Кухня расположена в едином пространстве со столовой. Кухня, Santos. Стулья, Sancal. Светильники, Marset. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)

«Я увеличила дверные проемы и сгладила острые углы при помощи драпировок. Легкие шторы, заворачивающие с одной стены на другую, создали эффект единого панорамного остекления. Более мягким пространство сделала мебель плавных форм, а также ковры с абстрактным рисунком, — рассказывает декоратор. — Ради увеличения площади пришлось в буквальном смысле закопаться под землю. Нижний этаж, на котором обычно располагается гараж, сделали жилым.

Гостиная. Окна оборудованы встроенными жалюзи с массивными коробами. Серый цвет рам повторяется в мебели и рисунке на обоях. Стол, Hamilton Conte. Стеллажи, Treku. Диван, Sancal. Кресла, Andreu World. Ковер, Alp. Стулья, Knoll. Обои, Cole & Son. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)

А для гаража выкопали еще один, подземный уровень. В результате получилось четырехэтажное здание общей площадью 400 квадратных метров». Заказчики легко принимали все предложения декоратора. Единственным камнем преткновения стал огромный обеденный стол, как в традиционных испанских домах. Хозяева решили перенести его из дома в сад.

Гостевая спальня. Кровать сделана на заказ. Кресла, Andreu World. Деревянная скульптура куплена на блошином рынке в Барселоне. Столик, Zara Home. Шторы, Lamadrid. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)

Кстати, именно сад и пейзажи за окнами продиктовали колористическую гамму интерьера. При этом цвет стен сделан подчеркнуто нейтральным, а яркие краски возникли лишь в обивке мебели. Полы в общественной зоне выложены травертином, из него же сделаны плинтусы.

Спальня хозяев. Прикроватные столики, Kettal и Hamilton Conte, словно куплены в разное время и добавляют дому истории. Кровать выполнена на заказ. Бра, Vaughan. Стулья, Sancal. ФОТО Монтсе Гаррига (Montse Garriga)