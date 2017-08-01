Дизайнерская баня на Волге

Архитектор Ольга Зубова, руководитель компании ZDesign Group, сразу обозначает масштаб проекта: «Это целый банно-оздоровительный комплекс, в котором помимо непосредственно водных процедур человек получает расслабляющий и созерцательный отдых в отрезанном от цивилизации месте».

Общий вид здания. Сруб из тонированного канадского кедра, кровля – шиндель из лиственицы, цоколь облицован кирпичом Janinhoff. Строение включает в себя основный и технический цокольный этаж, каждый площадью 350 квадратных метров. Окна, двери и наличники изготовлены компанией «Окна Мира» по проекту архитектора Дмитрия Букача. ФОТО Каро Аван-Дадаев

«Огромное количество предметов и деталей выполнено на заказ по индивидуальным эскизам, – продолжает Ольга. – В прихожей это гардеробный шкаф, в комнате отдыха – камин, в раздевалке – вся мебель, в массажной – умывальник, стол, двери, оконные наличники. И конечно же – та-да-да-дам! – росписи в стиле Морриса на потолке комнаты с купелью».

Комната с купелью. Потолок обшит гипсокартоном и декорирован росписью. На полу – гранит Emerald Green. Шезлонги и столики, Cassina. Купель выложена мозаикой, Bisazza. Светильники от Centrsvet и Glashutte Limburg. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Стиль интерьера дизайнеры определяют как эко-минимализм, приправленный росписями в духе знаменитого английского художника Уильяма Морриса – основоположника движения Arts and Crafts (искусств и ремесел). Рукотворные орнаменты, обыгрывающие природные мотивы, эффектно контрастируют с фактурой бревенчатых стен и подчеркивают связь здания с окружающим ландшафтом.

Гардеробная. Полы выложены мрамором Rosso Ducale. Светильники Remy Collection от Murray Feiss. Табуреты Bitta Sgabello, Riva. Гардеробный шкаф изготовлен компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Прихожая. Зеркало и двери изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. Потолки в различных зонах обшиты досками или гипсокартоном с росписями. ФОТО Каро Аван-Дадаев

«Мы стремились создать естественную и натуральную среду, – продолжает архитектор. – Поэтому в отделке использованы в основном природные материалы. Особое внимание уделили парной. В ней установлена печь Курина, мягкое тепловое излучение которой пропаривает человека насквозь, не обжигая и не перегревая. Этому способствует большая теплотворная площадь каменной печи».

Массажный стол сделан по проекту архитекторов Михаила Лапаева и Юлии Субботиной. Светильники Sibilla s40 от Leucos. Радиатор Charleston, Zehnder. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Массажная комната облицована гранитом Emerald Green и стеклянной мозаикой от Bisazza. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Стены сухих зон ничем облицовывать не стали, наоборот, попытались максимально подчеркнуть прелесть природного материала, сохранить запах кедра. Для этого использовали натуральные масла. «Оттенок тонировки бревенчатых стен подбирался с целью придать поверхности намек на патину, некий налет времени, – уточняет Ольга Зубова. – При этом вся цветовая гамма интерьера очень естественная, передает цвета пейзажа за окнами. Такой подход помог нам создать единый образ разных по функции помещений».

Вид из комнаты с купелью в раздевалку. Полы в основных помещениях выложены натуральным камнем, при этом в каждой зоне свой цвет. «С помощью разных кислот и щеток была выявлена текстура камня, при этом он не скользит даже когда мокрый. Двери и скамья изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Основной этаж включает в себя три зоны. Первая – входная, состоит из прихожей, холла и комнаты отдыха. Вторая – зона водных процедур, здесь расположена раздевалка и массажная комната. Третья – вспомогательная, включает в себя кухню, комнаты персонала и топочную.

Комната отдыха. Расставленные вокруг камина диваны Hills Palomba от Swan располагают к общению. Для текстильного оформления использована шерсть с кашемиром. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Самый необычный предмет в интерьере – камин, расположенный по центральной оси в комнате отдыха. Он сделан на заказ и выглядит как арт-объект за счет декоративной поверхности металла.

Подвесной камин изготовлен фирмой Firebau по проекту Евгения Миленького. Светильники Copper Mountain от Troy Lighting. На переднем плане – столик Wing Ovale от Riva. ФОТО Каро Аван-Дадаев

Деревянные столики в форме лепестков изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. Паркетный пол, Boen. ФОТО Каро Аван-Дадаев

«Однажды нас ждал сюрприз, – вспоминает Ольга. – Приехав на авторский надзор, мы обнаружили круглый уличный бассейн, которого не было в проекте. Бассейн появился на участке в течение двух-трех недель по внезапному желанию заказчика и его личному распоряжению строителям. Но в итоге его удалось удачно интегрировать в общий объем объекта».

Терраса. Шезлонги и столики, Dedon. Светильники, Murray Feiss. ФОТО Каро Аван-Дадаев