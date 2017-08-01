Дизайнерская баня на Волге

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Компания ZDesign Group спроектировала русскую баню с английскими росписями, финской печью и итальянской мозаикой
Архитектор Ольга Зубова, руководитель компании ZDesign Group, сразу обозначает масштаб проекта: «Это целый банно-оздоровительный комплекс, в котором помимо непосредственно водных процедур человек получает расслабляющий и созерцательный отдых в отрезанном от цивилизации месте».
Общий вид здания. Сруб из тонированного канадского кедра, кровля – шиндель из лиственицы, цоколь облицован кирпичом Janinhoff. Строение включает в себя основный и технический цокольный этаж, каждый площадью 350 квадратных метров. Окна, двери и наличники изготовлены компанией «Окна Мира» по проекту архитектора Дмитрия Букача.ФОТО
«Огромное количество предметов и деталей выполнено на заказ по индивидуальным эскизам, – продолжает Ольга. – В прихожей это гардеробный шкаф, в комнате отдыха – камин, в раздевалке – вся мебель, в массажной – умывальник, стол, двери, оконные наличники. И конечно же – та-да-да-дам! – росписи в стиле Морриса на потолке комнаты с купелью».
Комната с купелью. Потолок обшит гипсокартоном и декорирован росписью. На полу – гранит Emerald Green. Шезлонги и столики, Cassina. Купель выложена мозаикой, Bisazza. Светильники от Centrsvet и Glashutte Limburg.ФОТО
Стиль интерьера дизайнеры определяют как эко-минимализм, приправленный росписями в духе знаменитого английского художника Уильяма Морриса – основоположника движения Arts and Crafts (искусств и ремесел). Рукотворные орнаменты, обыгрывающие природные мотивы, эффектно контрастируют с фактурой бревенчатых стен и подчеркивают связь здания с окружающим ландшафтом.
Гардеробная. Полы выложены мрамором Rosso Ducale. Светильники Remy Collection от Murray Feiss. Табуреты Bitta Sgabello, Riva. Гардеробный шкаф изготовлен компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача.ФОТО
Прихожая. Зеркало и двери изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. Потолки в различных зонах обшиты досками или гипсокартоном с росписями.ФОТО
«Мы стремились создать естественную и натуральную среду, – продолжает архитектор. – Поэтому в отделке использованы в основном природные материалы. Особое внимание уделили парной. В ней установлена печь Курина, мягкое тепловое излучение которой пропаривает человека насквозь, не обжигая и не перегревая. Этому способствует большая теплотворная площадь каменной печи».
Массажный стол сделан по проекту архитекторов Михаила Лапаева и Юлии Субботиной. Светильники Sibilla s40 от Leucos. Радиатор Charleston, Zehnder.ФОТО
Массажная комната облицована гранитом Emerald Green и стеклянной мозаикой от Bisazza.ФОТО
Стены сухих зон ничем облицовывать не стали, наоборот, попытались максимально подчеркнуть прелесть природного материала, сохранить запах кедра. Для этого использовали натуральные масла. «Оттенок тонировки бревенчатых стен подбирался с целью придать поверхности намек на патину, некий налет времени, – уточняет Ольга Зубова. – При этом вся цветовая гамма интерьера очень естественная, передает цвета пейзажа за окнами. Такой подход помог нам создать единый образ разных по функции помещений».
Вид из комнаты с купелью в раздевалку. Полы в основных помещениях выложены натуральным камнем, при этом в каждой зоне свой цвет. «С помощью разных кислот и щеток была выявлена текстура камня, при этом он не скользит даже когда мокрый. Двери и скамья изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача.ФОТО
Основной этаж включает в себя три зоны. Первая – входная, состоит из прихожей, холла и комнаты отдыха. Вторая – зона водных процедур, здесь расположена раздевалка и массажная комната. Третья – вспомогательная, включает в себя кухню, комнаты персонала и топочную.
Комната отдыха. Расставленные вокруг камина диваны Hills Palomba от Swan располагают к общению. Для текстильного оформления использована шерсть с кашемиром.ФОТО
Самый необычный предмет в интерьере – камин, расположенный по центральной оси в комнате отдыха. Он сделан на заказ и выглядит как арт-объект за счет декоративной поверхности металла.
Подвесной камин изготовлен фирмой Firebau по проекту Евгения Миленького. Светильники Copper Mountain от Troy Lighting. На переднем плане – столик Wing Ovale от Riva.ФОТО
Деревянные столики в форме лепестков изготовлены компанией «Арт-Массив» по проекту архитектора Дмитрия Букача. Паркетный пол, Boen.ФОТО
«Однажды нас ждал сюрприз, – вспоминает Ольга. – Приехав на авторский надзор, мы обнаружили круглый уличный бассейн, которого не было в проекте. Бассейн появился на участке в течение двух-трех недель по внезапному желанию заказчика и его личному распоряжению строителям. Но в итоге его удалось удачно интегрировать в общий объем объекта».
Терраса. Шезлонги и столики, Dedon. Светильники, Murray Feiss.ФОТО
«Пространство тщательно продумано с точки зрения функции, которая растворяется в благоприятной атмосфере. Что особенно приятно – заказчикам нравится здесь находиться. В любые выходные баня занята владельцами или их друзьями», – не без гордости заключают авторы проекта. Генпроектировщик – компания ZDesign Group под руководством Ольги Зубовой, архитекторы Дмитрий Букач и Ольга Лозинская.