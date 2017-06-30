Дизайн «однушки»: квартира-студия в Москве

Стеллаж, по чертежам дизайнера, компания «Стильные кухни». Кресло, Eichholtz. Аксессуары, Eichholtz, LOFT Designe, Artevaluce ФОТО Юрий Гришко

32 кв.м – это много или мало? Сколько функциональных зон можно уместить в одной комнате? Ответы на эти вопросы нашли дизайнеры из Студии Марии Дадиани, которые были приглашены для работы над этим интерьером. Хозяин квартиры - молодой человек 30 лет, был недоволен планировкой своей квартиры. Прежде всего, ему катастрофически не хватало систем хранения. «Наш заказчик рассматривал эту квартиру, как жилье на ближайшие 3-5 лет, пока в его жизни не появятся семья и маленькие дети, - рассказывает дизайнер. - Речь идет о шестиэтажном кирпичном доме 1950-х годов недалеко от парка Коломенское. Когда мы впервые здесь очутились, то поняли, что совершенно точно требуется перепланировка. Жилая комната (18 кв. м) была очень тесной. При входе предполагалась достаточно узкая прихожая – 4,8 кв м, где невозможно было разместить полноценные шкафы. Хозяин - поклонник велосипедных прогулок, рассчитывал также, что здесь найдется место, куда можно будет поставить велосипед».

Стеллаж, по чертежам дизайнера, компания «Стильные кухни». Кресло, Eichholtz. Диван, светильник, LOFT Designe. Аксессуары, Eichholtz, LOFT Designe, Artevaluce. Слева, за перегородкой - кухня ФОТО Юрий Гришко

Фрагмент гостиной. Выход на балкон. Стеллаж, по чертежам дизайнера, компания «Стильные кухни». Кресло, Eichholtz ФОТО Юрий Гришко

Тема проекта родилась у архитекторов уже после первых встреч с заказчиком - стало ясно, что он тяготеет к интерьерам в стиле лофт. «Проект так и назвали «a la Loft», - рассказывает дизайнер. - Почему «а-ля»? Потому что мы создавали историю этой квартиры с нуля: выложенная кирпичом стена - декоративная, она лишь создает ощущение старой кладки; хитрые механизмы подъема столешницы обеденного и журнального столов вызывают ассоциации с фабричными станками, «обитавшими» раньше в производственных цехах». Предметы мебели и декора от LOFT Designe позволили привнести в интерьер нужное настроение. Заказчик в то же время опасался, что интерьер может получиться слишком индустриальным, холодным. Его мечтой было - уютное, комфортное «гнездо». Поэтому цветовая гамма интерьера - светлая. Во все помещения, включая кухню, попадает естественное освещение. Здесь нет никаких агрессивных, чересчур брутальных деталей - все предельно легко и лаконично.



Стеллаж, по чертежам дизайнера, компания «Стильные кухни». Аксессуары, Eichholtz, LOFT Designe, Artevaluce ФОТО Юрий Гришко

Фрагмент гостиной. Стеллаж, по чертежам дизайнера, компания «Стильные кухни» ФОТО Юрий Гришко

Кухню от гостиной отделяет перегородка. Диван, столик, светильник, LOFT Designe ФОТО Юрий Гришко

Архитекторам, избавившись от лишних стен, удалось существенно расширить прихожую и добавить кладовку - именно сюда хозяин теперь может поставить велосипед или другие вещи. В холле нашлось место и для вместительного шкафа для верхней одежды. В санузле (3 кв. м) вместо ванны установили душевой поддон и раздвижные стеклянные двери. Жилая комната теперь объединяет гостиную ( приятный бонус - выход на балкон!), спальню за занавесом и кухню, отделенную от жилой части деревянной перегородкой с окнами. Многие предметы мебели, включая оригинальный стеллаж, сделаны на заказ, по чертежам декораторов. «На небольшой кухне вытянутой формы мы уместили все самое необходимое: холодильник, духовой шкаф, варочную поверхность, вытяжку и посудомоечную машину, - рассказывает дизайнеры. - Обратите внимание: у стульев регулируется высота, их легко превратить в барные. Хозяин часто приглашает гостей, этот формат вечеринки нам тоже нужно было предусмотреть».

Встроенный шкаф, компания «Стильные кухни». Кровать, Askona. Часы и столик, LOFT Designe ФОТО Юрий Гришко

Встроенный шкаф, компания «Стильные кухни». Кровать, Askona. Часы и столик, LOFT Designe. Потолочный светильник, ИКЕА. Бра, Artelamp ФОТО Юрий Гришко

Стол, табуреты, cветильник, LOFT Designe. Полы облицованы плиткой, Equipe ФОТО Юрий Гришко

Несмотря на то, что заказчик утвердил студийную планировку, он настаивал на том, чтобы кухня по возможности осталась хотя бы частично изолированной. В процессе ремонта возникли сложности с изготовлением и установкой перегородки между кухней и гостиной. «Столярная мастерская очень сильно подвела нас со сроками из-за загруженности на производстве, - рассказывает дизайнер. - Нам пришлось ждать перегородку около трех месяцев. Все это время заказчик жил в квартире с полностью открытой студийной планировкой. Эта вынужденная мера еще раз убедила нас всех, что перегородка действительно здесь необходима. С ней интерьер сразу стал более цельным и завершенным. Все встало на свои места».



Стол, табуреты, cветильник, LOFT Designe. Полы облицованы плиткой, Equipe ФОТО Юрий Гришко

Стол и табуреты, LOFT Designe. Чугунный радиатор, Radimax ФОТО Юрий Гришко

Кухня. Шкафы и буфет, сделаны по чертежам дизайнеров, компания «Стильные кухни». Полы облицованы плиткой, Equipe. Столешница из искусственного камня. Смеситель, Giulini ФОТО Юрий Гришко

Кухня. Шкафы по чертежам дизайнеров, компания «Стильные кухни». Столешница из искусственного камня. Смеситель, Giulini ФОТО Юрий Гришко

Ванная комната. Настенная плитка, Marazzi. Раковина и подстолье, Burlington. Полотенцесушитель, Margaroli. Смесители, Giulini. Светильник, Artelamp ФОТО Юрий Гришко

Ванная комната. Настенная плитка, Marazzi. Раковина, Burlington. Смесители, Giulini ФОТО Юрий Гришко