Дизайн маленькой квартиры

Если в литературе умение кратко изложить мысль считается признаком таланта, то в работе над небольшим пространством таким показателем является способность сделать его красивым и максимально функциональным. И дизайнер Макс Касымов здесь преуспел. «Передо мной стояла задача создать на 45 квадратных метрах полноценный интерьер со всем необходимым бытовым и техническим оснащением.

Вид на зону столовой из коридора. Комод Alcor Storage LX 05, Maxalto Collection, B&B Italia. Табурет Platner Lounge Stool, Knoll. Потолочные светильники Conic Section, Castor. ФОТО Джорджо Поссенти

При этом не перегружать пространство лишними предметами, — рассказывает дизайнер. — Мы спроектировали специальный бокс, облицевав его шпоном американского ореха. Визуально он выглядит как архитектурный элемент интерьера.

Торшер King Lamp, Autoban. Ширма Dinamarca, Hamilton Conte Paris. Кресло Wingback Аrmchair, OKHA. Столик Buddy, Molteni & C. ФОТО Джорджо Поссенти

Однако это настоящий пирог с начинкой, в который интегрированы кухонные системы хранения, посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, одностворчатый шкаф с откидной гладильной доской и... ванная комната». Как и во всех проектах Макса Касымова, вся корпусная мебель для спальни, зоны гостиной, ванной комнаты и кухни разработана и произведена студией Max Kasymov Interior/Design.

Кухня. Корпусная мебель, by Max Kasymov/ Kitchen. Стол Bellagio Lounge, Minotti. Стулья Balducci Carver, OKHA. ФОТО Джорджо Поссенти

«Мы изготовили и все настенные панели, включая декоративное панно в ванной комнате, составленное из трех разных видов искусственного камня», — говорит Макс. Еще одним изобретением дизайнера можно назвать необыч­ную световую систему на потолке в спальне.

Внутрь этого бокса, облицованного американским орехом, интегрированы кухонные системы хранения, духовая и микроволновая печи, холодильник, посудомойка, шкаф с гладильной доской. Там же располагается ванная комната. ФОТО Джорджо Поссенти

«Я стараюсь не использовать подвесные люстры в зоне, где предусмотрен какой-либо трафик, — объясняет Макс. — В данном проекте мы сделали фигурный подвесной потолок и интегрировали в него светодиодную подсветку. Таким образом у нас получился оригинальный декоративный элемент и светильник одновременно».

Вид на спальню из столовой. Стол Neto, Minotti. Пуф Denny, Minotti. Ковер Carmelina, дизайн Сьюзан Шарп, The Rug Company. ФОТО Джорджо Поссенти

Однако даже сильнее, чем функциональность, поражает своеобразная многослойность интерьера, создаваемая за счет использования различных фактур и отделочных материалов. Здесь гармонично сочетаются глянцевые и матовые поверхности, бархат и кожа, мрамор и дерево, гладкие и рельефные плоскости.

Ванная комната. Панно на стене по дизайну Макса Касымова выполнено из трех видов искусственного камня. Аксессуары Tom Dixon. ФОТО Джорджо Поссенти

Подобный прием делает интерьер более объемным и живым. Но при этом дизайнеру удалось избежать так называемого «визуального шума». По словам Макса, источником вдохновения для него стали современные интерьеры отелей в Азии, для которых характерно использование дорогих материалов, насыщенных цветов и всевозможных фактур.

Фрагмент ванной. Тумба, подстолье под раковину и система хранения, все — by Max Kasymov/ Bathroom. ФОТО Джорджо Поссенти

«Я люблю смешивать самые разные вещи: прямые линии минимализма и силуэты мебели 1960-х годов, ар-деко и поп-арт, — признается дизайнер. — Это как готовить коктейль. Главное — правильное соотношение ингредиентов». www.maxkasymov.com