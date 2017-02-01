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01 февраля 2017Криволапова ДарьяЖУРНАЛ DECORATION №11 февраль

Дизайн маленькой квартиры

Кажется, что на 45 квадратных метрах дизайнерской мысли негде развернуться. Однако новый проект Макса Касымова доказывает обратное

Если в литературе умение кратко изложить мысль считается признаком таланта, то в работе над небольшим пространством таким показателем является способность сделать его красивым и максимально функциональным. И дизайнер Макс Касымов здесь преуспел. «Передо мной стояла задача создать на 45 квадратных метрах полноценный интерьер со всем необходимым бытовым и техническим оснащением.

Маленькая квартира

Вид на зону столовой из коридора. Комод Alcor Storage LX 05, Maxalto Collection, B&B Italia. Табурет Platner Lounge Stool, Knoll. Потолочные светильники Conic Section, Castor.

ФОТОДжорджо Поссенти

При этом не перегружать пространство лишними предметами, — рассказывает дизайнер. — Мы спроектировали специальный бокс, облицевав его шпоном американского ореха. Визуально он выглядит как архитектурный элемент интерьера.

Маленькая квартира

Торшер King Lamp, Autoban. Ширма Dinamarca, Hamilton Conte Paris. Кресло Wingback Аrmchair, OKHA. Столик Buddy, Molteni & C.

ФОТОДжорджо Поссенти

Однако это настоящий пирог с начинкой, в который интегрированы кухонные системы хранения, посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, одностворчатый шкаф с откидной гладильной доской и... ванная комната». Как и во всех проектах Макса Касымова, вся корпусная мебель для спальни, зоны гостиной, ванной комнаты и кухни разработана и произведена студией Max Kasymov Interior/Design.

Маленькая квартира

Кухня. Корпусная мебель, by Max Kasymov/ Kitchen. Стол Bellagio Lounge, Minotti. Стулья Balducci Carver, OKHA.

ФОТОДжорджо Поссенти

«Мы изготовили и все настенные панели, включая декоративное панно в ванной комнате, составленное из трех разных видов искусственного камня», — говорит Макс. Еще одним изобретением дизайнера можно назвать необыч­ную световую систему на потолке в спальне.

Маленькая квартира

Внутрь этого бокса, облицованного американским орехом, интегрированы кухонные системы хранения, духовая и микроволновая печи, холодильник, посудомойка, шкаф с гладильной доской. Там же располагается ванная комната.

ФОТОДжорджо Поссенти

«Я стараюсь не использовать подвесные люстры в зоне, где предусмотрен какой-либо трафик, — объясняет Макс. — В данном проекте мы сделали фигурный подвесной потолок и интегрировали в него светодиодную подсветку. Таким образом у нас получился оригинальный декоративный элемент и светильник одновременно».

Маленькая квартира

Вид на спальню из столовой. Стол Neto, Minotti. Пуф Denny, Minotti. Ковер Carmelina, дизайн Сьюзан Шарп, The Rug Company.

ФОТОДжорджо Поссенти

Однако даже сильнее, чем функциональность, поражает своеобразная многослойность интерьера, создаваемая за счет использования различных фактур и отделочных материалов. Здесь гармонично сочетаются глянцевые и матовые поверхности, бархат и кожа, мрамор и дерево, гладкие и рельефные плоскости.

Маленькая квартира

Ванная комната. Панно на стене по дизайну Макса Касымова выполнено из трех видов искусственного камня. Аксессуары Tom Dixon.

ФОТОДжорджо Поссенти

Подобный прием делает интерьер более объемным и живым. Но при этом дизайнеру удалось избежать так называемого «визуального шума». По словам Макса, источником вдохновения для него стали современные интерьеры отелей в Азии, для которых характерно использование дорогих материалов, насыщенных цветов и всевозможных фактур.

Маленькая квартира

Фрагмент ванной. Тумба, подстолье под раковину и система хранения, все — by Max Kasymov/ Bathroom.

ФОТОДжорджо Поссенти

«Я люблю смешивать самые разные вещи: прямые линии минимализма и силуэты мебели 1960-х годов, ар-деко и поп-арт, — признается дизайнер. — Это как готовить коктейль. Главное — правильное соотношение ингредиентов». www.maxkasymov.com

Маленькая квартира

Спальня. Настенные панели и стеллажи изготовлены студией Max Kasymov Interiors/Design. Кровать Bed # 1, by Max Kasymov. Светильники, дизайн Тома Диксона.

ФОТОДжорджо Поссенти

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