За что мы любим японский стиль

Не секрет, что мода на японский стиль активно вторгается и в сферу дизайна интерьеров. Во многом это произошло в связи с популярностью японской кухни, оформление ресторанов которой требует соответствующей атрибутики. Надо отдать должное, многие заведения в этом весьма преуспели. Заказы на жилой интерьер в японском стиле встречаются, пожалуй, реже ресторанных проектов. Но именно поэтому результаты такой работы зачастую удивляют своим, мягко говоря, неосведомленным подходом. Как научиться грамотным приемам использования японских акцентов в декорировании и обезопасить себя от типичных ошибок? Предлагаю небольшой гид по японскому стилю!

Татьяна Наумова, Международная Школа Дизайна (IDS)

Многофункциональные элементы Во всем, что касается конструктивных особенностей жилища, японцы необычайно практичны. Мобильность и функциональность – характерные черты японского интерьера. Традиционный японский дом, возводимый без фундамента, на деревянных сваях-опорах – это пример мобильного типа строительства. Большинство деталей конструкции: балки, внутренние раздвижные перегородки – фусума, и внешние двери-окна – сёдзи доставляются на строительную площадку уже в готовом виде и просто монтируются в соответствующей последовательности. Осознанное заимствование некоторых приемов, характерных для японских домов, позволяет сделать интерьер даже малой площади практичным и удобным для жизни.

ФОТО Татьяна Наумова

Природные материалы Жизнь японцев протекает в неразрывной связи с природой. Японцы верят, что у каждого дерева в лесу, цветка в саду, придорожной травинки или камешка есть своя душа и, следовательно, в нем обитает божество. Веками сформированная привычка видеть духов среди окружающей природы породила в японцах необычайно внимательное и бережное отношение к природным материалам.

ФОТО Татьяна Наумова

В то время как жители современных мегаполисов, окруженные со всех сторон искусственными материалами, все чаще теряют связь с природой, натуральная основа интерьеров в японском стиле восполняет дефицит контактов с природной средой. Японский интерьер, выполненный из природных материалов, позволяет не забыть о связи с природой, которая так важна, для того чтобы оставаться человеком.

ФОТО Татьяна Наумова

Натуральные цветовые решения Говоря о цветовой палитре по-японски, специалисты обращают внимание на оттенки, получившие свое название в связи с тем или иным природным явлением. Розовый - цвета ранней сакуры или поздней сливы, зеленый – тона молодой листвы или побега бамбука, алый – оттенка осенних листьев клена.

ФОТО Татьяна Наумова

Стены цвета речной глины, пол в оттенках свежескошенной травы и декоративные элементы в бежево-желтой гамме колосьев спелого риса – все это будет весьма уместно при работе с концепцией создания пространства в японском стиле. Вместе с тем не исключаются яркие акценты. Мне особенно нравятся оттенки индиго, черной туши, золота или серебра. Главное, чтобы все цвета находились в гармонии друг с другом и не допускали излишней резкости. Тонкое колористическое решение интерьера в японском стиле придает ему ощущение изящества и благородства.

ФОТО Татьяна Наумова

ФОТО Татьяна Наумова

ФОТО Татьяна Наумова

Приемы освещения Приятный рассеянный свет, характерный для японских гостиных, является следствием длительного использования раздвижных перегородок сёдзи, обтянутых плотной, но пропускающей свет, бумагой васи. Именно она создает удивительный эффект мягкого освещения, сохраняющегося даже в самый солнечной день. Еще одна особенность освещения японских домов – малое количество потолочных светильников, зато обилие переносных источников света и настенных бра. Нет ничего лучше использования японских приемов освещения, когда надо создать пространство для отдыха, размышления и медитаций. Приглушенное освещение, создающее атмосферу уюта и интимности, – еще одна изюминка, за которую мы любим японский стиль.

ФОТО Татьяна Наумова