ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 июля 2017

    В Барселону за вдохновением

    Блогер Наталья Люккези выбрала топ-10 модных гастрономических мест в Барселоне

    Вы когда-нибудь встречали декоратора, криминалиста, многодетную мать, блогера и заядлую путешественницу в одном лице? Все это о Наталье Люккези! С Elle Decoration она поделилась своими любимыми местами в Барселоне.

    блог

    Никогда бы не подумала, что именно Барселона может вдохновить и наполнить энергией больше, чем привычные для меня направления: Лондон, Нью-Йорк и Париж. В Лондон я обычно отправляюсь за смелыми решениями, в Нью-Йорк ­– за новыми и самыми модными трендами. В Париж... ну, в Париж и так понятно за чем!

    блог

    В исторической столице Каталонии на каждом углу подстерегают дизайнерские точки, невероятной красоты цветочные магазины и продуктовые рынки со своими не похожими ни на Италию, ни на Францию ароматами, красками и впечатлениями.

    блог

    Но сегодня хочу поделиться своим топ-10 гастрономических местечек, без которых моя поездка была бы не такой яркой.

    блог

    1. Gallito

    блог

    Заведение Gallito находится на пляже (в тени виноградных листьев) и смотрит прямо на море. Ресторан с потрясающей атмосферой и чудесной домашней кухней. Passeig del Mare Nostrum, 19-20

    2. Martinez

    блог

    Паэлья, гриль и море. Ничего лишнего говорить про Martinez не буду, просто посмотрите их Instagram @terraza_martinez или меню на сайте и все увидите сами! Забронировать столик для шумной вечеринки вам захочется уже сейчас. Только будьте пунктуальны, если опоздаете больше, чем на десять минут, столик отдадут другим – место очень популярное. Carretera de Miramar, 38

    3. Boca Grande

    блог

    Лучшие коктейли в городе вам смешают в Boca Grande, а также подадут самые свежие и вкусные морепродукты. Ресторан и бар оформлял популярный дизайнер Лазаро Роса Виолан. Passatge de la Concepció, 12

    4. Acontraluz

    блог

    Ресторан – сад, сад – ресторан. Millanesado, 19

    5. Carlota

    Очень по-домашнему уютное местечко, специализирующееся на мясе. Есть дегустационное меню за 27€, но я бы рекомендовала попробовать здесь стейк. C/Paris, 168

    6. Casa Paloma

    блог

    Еще одно отличное заведение для любителей мяса – Casa Paloma. Говорят, лучшее место для хищников в городе. Подтверждаю! Casanova, 209

    7. Ikibana

    блог

    Если вдруг вам захотелось японской кухни, то невероятно стильное и все же очень необычное место – Ikibana. Их девиз – «Позвольте нам вас удивить». Поверьте, у них это отлично получается! Av. del Paraŀlel, 148


    8. OneOcean Club

    блог

    Бар в яхт-клубе OneOcean Club в этом году номинирован на звание лучшего бара в мире. Стоит ли еще что-то добавлять? Moll de la Barceloneta, 1 (понедельник-вторник выходные)

    9. El Nacional

    блог

    На центральной улице Passeig de Gràcia расположилось заведение El Nacional. Шумное, красивейшее место с прекрасным зонированием. Здесь есть ресторан, брассери, бар, пивная, винотека, устричная и пара укромных уголков для свиданий или дружеских вечеринок без посторонних глаз. Passeig de Gràcia, 24

    10. Flax&Kale

    блог

    Ну, и рекомендация для любителей правильного питания. Завершить неделю в Барселоне можно воскресным легким разгрузочным бранчем в Flax&Kale. C/Tallers, 74B

    Хочу предостеречь, что в Барселоне на ужин большинство заведений открывается не раньше восьми вечера. Поэтому, если вы путешествуете с детьми, рекомендую останавливаться в аппарт-отелях, где в номере есть кухня и вы сами можете приготовить легкий ужин из свежих продуктов, купленных на одном из рынков неподалеку (их здесь множество).

    блог

    Мой выбор – гостиница El palauet barcelona @el_palauet, услада для декораторских глаз. Находится в историческом здании в самом центре. Отель уютный и очень гостеприимный.

    блог
    блог

    Наталья Люккези @lucchezzi


    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз