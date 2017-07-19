В Барселону за вдохновением

Вы когда-нибудь встречали декоратора, криминалиста, многодетную мать, блогера и заядлую путешественницу в одном лице? Все это о Наталье Люккези! С Elle Decoration она поделилась своими любимыми местами в Барселоне.

Никогда бы не подумала, что именно Барселона может вдохновить и наполнить энергией больше, чем привычные для меня направления: Лондон, Нью-Йорк и Париж. В Лондон я обычно отправляюсь за смелыми решениями, в Нью-Йорк ­– за новыми и самыми модными трендами. В Париж... ну, в Париж и так понятно за чем!

В исторической столице Каталонии на каждом углу подстерегают дизайнерские точки, невероятной красоты цветочные магазины и продуктовые рынки со своими не похожими ни на Италию, ни на Францию ароматами, красками и впечатлениями.

Но сегодня хочу поделиться своим топ-10 гастрономических местечек, без которых моя поездка была бы не такой яркой.

1. Gallito

Заведение Gallito находится на пляже (в тени виноградных листьев) и смотрит прямо на море. Ресторан с потрясающей атмосферой и чудесной домашней кухней. Passeig del Mare Nostrum, 19-20

2. Martinez

Паэлья, гриль и море. Ничего лишнего говорить про Martinez не буду, просто посмотрите их Instagram @terraza_martinez или меню на сайте и все увидите сами! Забронировать столик для шумной вечеринки вам захочется уже сейчас. Только будьте пунктуальны, если опоздаете больше, чем на десять минут, столик отдадут другим – место очень популярное. Carretera de Miramar, 38

3. Boca Grande

Лучшие коктейли в городе вам смешают в Boca Grande, а также подадут самые свежие и вкусные морепродукты. Ресторан и бар оформлял популярный дизайнер Лазаро Роса Виолан. Passatge de la Concepció, 12

4. Acontraluz

Ресторан – сад, сад – ресторан. Millanesado, 19

5. Carlota

Очень по-домашнему уютное местечко, специализирующееся на мясе. Есть дегустационное меню за 27€, но я бы рекомендовала попробовать здесь стейк. C/Paris, 168

6. Casa Paloma

Еще одно отличное заведение для любителей мяса – Casa Paloma. Говорят, лучшее место для хищников в городе. Подтверждаю! Casanova, 209

7. Ikibana

Если вдруг вам захотелось японской кухни, то невероятно стильное и все же очень необычное место – Ikibana. Их девиз – «Позвольте нам вас удивить». Поверьте, у них это отлично получается! Av. del Paraŀlel, 148



8. OneOcean Club

Бар в яхт-клубе OneOcean Club в этом году номинирован на звание лучшего бара в мире. Стоит ли еще что-то добавлять? Moll de la Barceloneta, 1 (понедельник-вторник выходные)

9. El Nacional

На центральной улице Passeig de Gràcia расположилось заведение El Nacional. Шумное, красивейшее место с прекрасным зонированием. Здесь есть ресторан, брассери, бар, пивная, винотека, устричная и пара укромных уголков для свиданий или дружеских вечеринок без посторонних глаз. Passeig de Gràcia, 24

10. Flax&Kale

Ну, и рекомендация для любителей правильного питания. Завершить неделю в Барселоне можно воскресным легким разгрузочным бранчем в Flax&Kale. C/Tallers, 74B

Хочу предостеречь, что в Барселоне на ужин большинство заведений открывается не раньше восьми вечера. Поэтому, если вы путешествуете с детьми, рекомендую останавливаться в аппарт-отелях, где в номере есть кухня и вы сами можете приготовить легкий ужин из свежих продуктов, купленных на одном из рынков неподалеку (их здесь множество).

Мой выбор – гостиница El palauet barcelona @el_palauet, услада для декораторских глаз. Находится в историческом здании в самом центре. Отель уютный и очень гостеприимный.