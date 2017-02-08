Свободная планировка: правила и типичные ошибки

Стандартный набор: то есть кухня, столовая, гостиная, спальня, – уже не может удовлетворить потребности каждого. Ведь тем, кто почти не готовит, кухня без надобности, и в таком случае кухонный блок превращается в небольшой шкаф с мини-холодильником для кислородных коктейлей и микроволновкой. То же самое и в остальных зонах: тем, кто не смотрит телевизор, не нужна ТВ-зона, а тем, кто не принимает ванну, не нужна ванна. Ее актуально заменить душевой кабиной.

В планировке современных интерьеров профессиональные дизайнеры все больше отказываются от зон и помещений, которые их клиентам не нужны. Взамен большая площадь уделяется необходимым и важным именно для этого человека зонам. Метры, оставшиеся от уменьшенной кухни, уходят в большую ванную с джакузи или используются для размещения стола для шитья, о котором всегда мечтала заказчица, но не представляла, куда его втиснуть. Легче всего подобный проект реализовать в квартире свободной планировки, когда дизайнера и архитектора не ограничивают несущие стены, а решение зонирования зависит только от расположения окон и выводов воды и канализации. При таком раскладе именно дизайнер решает, где будет ванная комната, а где спальня и гостиная. А самое главное, какого размера функциональные зоны будут необходимые клиенту.

И тут важно понимать, что зоны, это не комнаты. В помещении спальни может находиться только зона сна. Тогда размер комнаты будет определяться максимальными размерами кровати и габаритами прикроватных тумбочек, а также удобными проходами. Но подобное решение подходит не для всех клиентов. Многим в спальной комнате требуется туалетный столик, зона ТВ, рабочее место и так далее. Формально комната будет называться спальней, но ее размеры и конфигурация будут совершенно другими – а зависимости от количества функциональных зон, которые эта комната должна вмещать. То же самое и в других жилых помещениях – наличие или отсутствие барной зоны, игровой, спортивной, обеденной или ТВ-зоны будет влиять на размеры и структуру гостиных, столовых и детских. Свободная планировка позволяет создать уникальное пространство для жизни, интерьерный «ландшафт», способный преобразить квартиру до неузнаваемости. Главное – соблюдать определенные правила и удержатся от необоснованных действий.

Главные ошибки свободной планировки

1. Перенос санузла и ванной далеко от стояка. Современные технологии (включая канализационные насосы) позволяют организовать санузел и ванную комнату практически в любой части квартиры. Ванна у окна или посереди жилой комнаты – очень частые запросы клиентов. И не все дизайнеры удерживаются от соблазна поддаться на уговоры. Но мало кто помнит, что подобная перепланировка связана с большим количеством сложностей в оформлении и согласовании, которые могут затянуться на месяцы и вовсе кончиться отказом. Но даже если согласование пройдет успешно, то придется тянуть трубы через всю квартиру, что потребует поднятия пола или возведения дополнительных конструкций и перегородок. Самое печальное, что иногда после всех этих мучений клиент радостно входит в свою ванную, а из ливневого душа вместо водопада струится жалкий ручеек, так как напор упал. 2. Полное отсутствие стен. Свободная планировка дает возможность сократить количество перегородок до минимума, оставив единое просматриваемое пространство. Это дает ощущение простора и свободы, в альтернативу к маленьким комнаткам и коридорам. Но иногда эта тенденция доводится до абсурда. Единое открытое пространство хорошо для общественной зоны, где прихожая, коридор, гостиная, столовая и кухня становятся единым целым. Но есть зоны, которые все же стоит отделить стенами, например, зону сна или детской. Ребенку всегда нужно личное пространство, где он будет один без родителей. И даже если ванна стоит в жилой комнате, то санузел должен отделяться перегородками, поскольку трудно представить ту степень доверия, при которой эта сфера жизни человека станет открытой даже в семье молодоженов.

3. Длинный путь из спальни в санузел. Какой бы ни была планировка, путь человека из спальни в санузел не должен проходить сквозь зону гостиной или столовой. Члены семьи могут жить в совершенно разном ритме, и будет нехорошо, если ребенок, которому завтра вставать в школу, выйдя ночью из комнаты, попадет на ночную вечеринку родителей, у которых отпуск. Да и плохо, когда родители сдерживают себя, боясь разбудить сына. При хорошей планировке квартиры люди не мешают друг другу, но живут при этом полной жизнью. 4. Непродуманное освещение. Несмотря на то, что при открытой планировке общественная зона, по сути, является единым помещением, каждая зона требует хорошей освещенности, и дизайнер должен продумать сложные световые сценарии. Они должны помогать в логическом отделении одной зоны от другой и в навигации в квартире. Ну и, конечно, недостаток света ведет к большому неудобству в эксплуатации помещения – света от большой люстры, висящей посреди комнаты, очень часто не хватает в дальнем углу, где в шкафу хранится коллекция слоников, привезенных из путешествий, которых так любит показывать гостям глава семьи. 5. Недостаток зон хранения. При свободной планировке всегда очень хочется очистить пространство от лишнего и минимизировать количество мебели. Это, конечно, хорошее желание, но недостаток систем хранения приведет к обратной ситуации, когда все свободные поверхности будут завалены одеждой и другими вещами, которые некуда спрятать. Отличным выходом в такой ситуации станут кладовые и гардеробные, которые с успехом заменят отдельно стоящие шкафы, да еще и с большей вместимостью и функциональностью.