Скандинавский стиль в интерьере

Скандинавский стиль – один из популярнейших современных стилей, проекты в котором можно встретить по всему миру, от Греции и до Аргентины. Но больше всего он востребован, что неудивительно, в странах северного климата.

Успех скандинавского стиля обусловлен гениальным сочетанием национального и интернационального. Эстетика стиля вытекает не из культуры и истории Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, а из особенностей климатической зоны и географического положения.

В нем используются материалы, типичные для этого региона – в первую очередь дерево во всех видах, от полированной половой доски и до лесной коряги.

Общемировая тенденция к экологичности, чистоте, природности форм и светлым просторным помещениям вызвала большой ажиотаж вокруг скандинавского стиля. Дизайнеры по всему миру начали воспроизводить скандинавские интерьеры, но зачастую не разбираясь в сути стиля, копируя форму и не понимая содержания.

Все это приводит к неприятным казусам – бездумно скопированные и перенесенные на чужую почву элементы стиля часто не складываются в гармоничные интерьеры, цельные произведения, теряется живость и свежесть.

(Что, собственно, уже случалось, когда в Россию пришел стиль Прованс. Выхваченный из контекста французской деревни и лавандовых полей и помещенный в атмосферу «серости за окнами» стиль затух, зачастую вызывая ассоциации скорее со склепом, нежели с радостной деревушкой в окружении подсолнухов.)

А все дело в том, что Сканди, как и все современные стили, строится не на своде жестких правил, а на приеме. Живые стили бессмысленно разбирать на детали, гораздо важнее понять их суть, ведь они продолжают развиваться, и каждый дизайнер в силах внести свою лепту в формирование стиля.

Оригинальные скандинавские интерьеры собирались не единовременно, а заполнялись мебелью и аксессуарами на протяжении достаточно долгого времени.

Сначала расставлялась базовая мебель, а потом уже к ней месяцами, а иногда и годами добирались остальные элементы.

Отсюда – эклектичность стиля, который миксует винтажную мебель начала и середины ХХ века, предметы современного дизайна и вещи, будто найденные у бабушки в чулане.

Скандинавский стиль увязывает все это единой идей, цветовым решением и фактурами, а недостающие части заменяет природными формами – пенек вместо прикроватной тумбочки, ветка в качестве вешалки или бра, коряга, накрытая стеклянной столешницей, вместо кофейного столика.

При этом скандинавский стиль полностью отрицает мебель исторических стилей. Если в Париже на блошиных рынках до сих пор можно найти неплохую классическую мебель или мебель в стиле рококо, то в Финляндии и Норвегии, откуда пошел скандинавский стиль, легче найти подходящий пень и лосиные рога, чем что-то из прошлого.

Белый цвет стен в Сканди тоже неслучаен – он объединяет все части интерьера в единое целое, скрывает нестыковки и, что главное, многократно отражает солнечные лучи, наполняя помещения светом, которого так не хватает в северных странах.

Скандинавский стиль невозможен без больших окон, на которых зачастую совсем отсутствуют шторы и лишь изредка вешается полупрозрачный тюль или белая хлопковая ткань.

Открытая фактура дерева и побелка стен – это прекрасное сочетание, но стиль (особенно в России) умирает без ярких цветовых вставок. При этом многоцветия стоит избегать – в интерьерах скандинавского стиля рекомендуется использовать не больше одного-двух открытых цветов и решать ими стоит скорее акценты, чем крупные участки стен и массивную мебель.

Холод северной природы в Сканди компенсируется большим количеством разнопланового текстиля, от шерсти крупной вязки до ярких половичков и салфеток. Все эти подушки и пуфики, шкура на полу и покрывало на кровати создают ощущение теплоты и уюта.

Скандинавский стиль очень популярен по всему миру, потому что он очень человечный, он, прежде всего, для людей, а не для имиджа или статуса.

В нем действительно комфортно жить, и идеальных результатов можно достичь, не затрачивая огромных денег, а сочетая мебель из ИКЕА, отреставрированные и яркоокрашенные предметы с барахолок, а также коряги, пни и рога, которых и в России предостаточно.

Природа в скандинавских интерьерах всегда близко, а этого так часто не хватает в больших городах.

5 приемов для создания интерьера в скандинавском стиле

1. Используйте открытую фактуру дерева как в мебели, так и в напольных покрытиях. Во всех помещениях дома (исключая кухню и ванные) рекомендуется использовать одинаковое напольное покрытие. 2. Стены лучше выкрасить в белый цвет или светлые оттенки серого.

3. Стоит сочетать модернистскую мебель с винтажными предметами. 4. Обязательно присутствие в интерьере природных элементов, которые могут использоваться не только как декор, но и нести ту или иную функцию. 5. Большое количество текстиля поможет объединить разноплановые предметы интерьера и добавит помещению теплоты и уюта.

Узнать подробнее о скандинавском стиле в интерьере вы сможете на лекции Виктора Дембовского «Золотой век финского дизайна»