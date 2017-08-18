Правила нового ар-деко

Виктор Дембовский

Если верить мировым выставкам, а также ведущим журналам и порталам по дизайну, то все больший акцент делается на дорогих и сложных по фактуре материалах, простых и четких формах мебели, плавных линиях, симметрии и ясной геометрии архитектурных элементов. Особое внимание уделяется интерьерным арт-объектам и декоративной мелкой пластике тонкой работы. Не все видят связь и объединяют эти тенденции в единый стиль, а многие путают с неоклассикой, называют эклектикой и порицают стремление к роскоши. Но если смотреть шире, то сразу понятно, что это возвращение ар-деко – в новой транскрипции, но с теми же принципами и логикой. И что особенно интересно, исторический аналог так же и с тем же путали и так же критиковали. Яркий и дорогой стиль родился на стыке геометризированной классики и рационалистического модерна, строгие и простые формы которых стали отличным фоном для сложнейших богатых фактур, чья выразительность не нуждалась в дополнительной поддержке. В двадцатые годы, как, впрочем, и сейчас, стало принято не любить пышную классику. Неорококо и барокко стали невозможно немодными. Но желание получить «дворец» у себя дома у сильных мира сего осталось. А зарождающийся модернизм, готовый стать интернациональным стилем, ни в коей мере с этой задачей не справлялся.

Ар-деко как таковой стал ответом на запрос новой промышленной и бизнес-элиты, желающей не только дорогие, но и модные, современные интерьеры. Фоновость архитектурной составляющей стиля позволила ему с успехом втягивать в себя все то новое, что появлялось в мире. Открытие гробницы Тутанхамона и массовая увлеченность Египтом привнесли в ар-деко египетские мотивы, геометрические стилизации росписей древних храмов и тему иероглифов. Львы и крупные кошки пришли из Месопотамии, изящные статуэтки были вдохновлены «Русскими сезонами» Дягилева, а пропеллеры-вентиляторы и образы самолетов стали реакцией на развитие авиации, которая стала чуть ли не национальной идеей на западе. Ар-деко, нисколько не стесняясь, использовал мотивы кубизма и пуризма, играл с формами конструктивизма, совершенно не заботясь о сохранении тех идей, что несли в себе авангардные течения. Обилие эклектичных деталей интерьера может сбить с толку, но сам стиль имеет четкую структуру и логику.

Несмотря на схожесть названий, ар-деко совсем не близок к флоральному ар-нуво с его асимметрией, динамикой и тревожными изгибами линий, похожими на стволы лиан или развевающиеся женские волосы. Эти исторические стили разделены не только Первой мировой войной, но и многими отличиями. Симметрия в ар-деко возводится в ранг практически никогда не нарушаемого закона, и именно это сближает стиль с классицизмом. Текучесть ар-нуво в ар-деко противопоставляется не только симметрией, но и статикой. Интерьеры в этом стиле, сколь бы они ни были экстравагантны, всегда создают ощущение устойчивой стабильности, во многом ассоциируемой со статусом и респектабельностью. Лекальность четко выверенных линий ар-деко напоминает вовсе не флору, а фауну.

Пластика ар-деко – это упругость напряженных мышц животного, готового к прыжку. Сам стиль подчеркнуто материален и объемен. Ему чужда романтичность и экзальтированность стиля рубежа веков. Модерн как глобальный стиль эстетизировал конструктивные элементы, пропагандировал правду материала и цельность проектирования «изнутри наружу», определялся цельной идеей автора. Ар-деко же были чужды любые идеологии, и единственной целью стиля было создать удобное и комфортное, новое в своей эстетике стильное и статусное пространство для жизни и работы человека. Интересно отметить, но именно это и обусловило «бессмертность» стиля – ведь идеологии имеют свойство устаревать, а стремление к комфорту и статусу вечно.

Новое ар-деко вовсе не пытается восстановить исторические интерьеры и не ограничено рамками прошлого. Именно это его отличает от нео ар-деко. Новое время диктует новые условия, и newart-decoготово им следовать, чтобы оставаться популярным. Стиль взял логику и структуру у исторического аналога и адаптировал их под запросы современности. Он все так же акцентирует внимание на дорогих фактурах и следует симметрии, но использует детали и арт-объекты, актуальные нашему времени. Мультфильмы и политика, фэшн-индустрия и спорт, известные лейблы и ролики на YouTube – новое ар-деко все так же не стесняется и втягивает в себя все популярное, поглощает все модное и делает все, чтобы привлекать.