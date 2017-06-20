Орнамент в интерьере: 7 правил

Орнамент - один из главных помощников дизайнера. Он привносит в интерьер живость, поддерживает пластику окружающих предметов и создает настроение. Интересный рисунок всегда хочется рассматривать поближе, разгадывать как ребус, всматриваясь в детали. И конечно, всегда интересно, почему из всего многообразия декоративных орнаментов дизайнер выбрал именно этот, а не какой-то другой? По каким принципам узор сочетается с другими цветами и текстурами в интерьере? 7 основных правил при работе с орнаментом в интерьере



1. Баланс орнамента и фона Рисунку нужна нейтральная, спокойная поддержка. Только тогда он, как бриллиант в достойной оправе, проявит все свои декоративные качества. Цвет фона можно взять как из самого орнамента, так и близкий, родственный. Или построить решение на контрасте.

2. Доминанта + компаньоны В сочетаниях используйте разные по характеру рисунка орнаменты. Отдайте явное первенство самому выразительному орнаменту и поддержите его нейтральными, возможно, с более мелкими узорами.

3. Активный орнамент на стенах используйте фрагментарно Даже если орнамент вам очень нравится, и его хочется применить на всех стенах, подумайте, везде ли он будет хорошо «работать»? Какие предметы мебели будут размещены на этом фоне? Не станет ли рисунок со временем утомлять? Порой хочется разнообразия и более сложных сочетаний. Также примите во внимание окна, двери и текстиль, закрывающие красивую стену.

4. Акцентный орнамент - на потолке Да-да, именно на потолке! Когда мы заходим в комнату, орнамент виден фрагментарно, c определенного ракурса. В наше поле зрения попадает акцентный фрагмент потолка, а спокойные стены позволят глазу отдохнуть.

5. Спокойный орнамент можно применять по всей поверхности стен Особенно, если декоративный мотив не слишком выделяется на общем фоне, и масштаб рисунка соответствует пропорциям помещения.



6. Крупный орнамент - исходим из пропорций помещения

В тренде – крупные орнаменты. Яркая геометрия, растительные и тропические мотивы. Помните о балансе между пропорциями комнаты и размером рисунка. Мелкий рисунок издалека будет едва различим. А излишне крупный может подавлять. Проанализируйте, можно ли охватить взглядом орнамент целиком при входе в комнату, понять его логику, исходя из пропорций помещения. Рассчитайте, сколько повторяющихся мотивов уместятся в одном помещении (лучше не менее 4-5).