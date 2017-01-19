Модный интерьер детской комнаты

Дизайн детских развивается нединамично. Это, вероятно, самый устойчивый и консервативный образ пространства. Мало кто хочет экспериментировать на детях, и «комната принцессы» и «рыцарский замок» в представлении родителей обязательно должны быть в жизни девочки или мальчика.

Надежда Лазарева

Текстиль

Экология – основная тенденция последнего времени. В интерьере детской она усиливается многократно. Это касается покрытий и красок для мебели, отделочных материалов и текстиля. А это значит, изготовленные из экологичных материалов, не аллергенные, обработанные нейтральными пропитками с пыле- и грязеотталкивающими свойствами и, конечно, невоспламеняющиеся. Экологическая тема сегодня настолько актуальна, что находит свое отражение в узорах тканей: крупные стилизованные цветы и деревья, животные.

Такой декор подойдет для ребенка любого возраста: малышам он поможет в познании флоры и фауны, а те, кто постарше, воспримут ткань с принтом в виде кошечек, зайчиков, оленей как модный тренд этого сезона в одежде. Хорошо выбрать материалы, разные по фактуре: подушки с наволочками крупной вязки и из шелковой ткани, стеганое покрывало и ковер с низким ворсом. По мнению психологов, тактильное общение ребенка с разными фактурами хорошо сказывается на развитии его моторики, а значит, и общем настроении. Текстиль в детской может быть яркий или пастельный, с рисунком или без – главное, чтобы каждая наволочка, плед или портьеры были безопасными для ребенка.

Свет

За создание естественной экологичной среды ратуют и производители осветительных приборов. Освещение в детской комнате должно быть продумано максимально хорошо. Ведь здесь правильный свет – это не только эстетика, но и здоровье ребенка. В детской рекомендуется общее освещение делать мягким и рассеянным, без акцентирующей подсветки. Сегодня в качестве источников света в детскую большинство родителей выбирают светильники со светодиодами.

Они экологичны и безопасны, а современные технологии позволяют делать их достаточно яркими. Светодиодные линейки подойдут в качестве «ночного» освещения, чтобы ребенок не побоялся встать с кроватки и дойти до двери. Такой вид освещения наиболее подходит для детской, так как свет от светодиодов холодный и дети никогда не обожгутся. В качестве декоративного освещения больше всего подойдет потолок – «звездное небо». Для создания общего освещения наибольшей популярностью пользуются осветительные системы.

Мебель

В жизни ребенка, как правило, присутствуют три детские комнаты. Первая создается для малыша, который только начинает познавать мир, вторая – для ребенка младшего школьного возраста и третья – для подростка.

Для самых маленьких важно пространство для первых шагов – с минимумом мебели. Детям постарше стараются создать стилизованный мир, где важна игра. В подростковой комнате часто используют мебель со сменными постерами, которая легко трансформируется, чтобы ребенок сам мог наполнить ее сюжетами, а задача взрослых – придать функциональность пространству. Бесспорным лидером в кремово-ванильной теме всевозможных рюш и кружева для малышей остаются итальянские производители мебели. Отличительная особенность фабрик – сдержанная цветовая гамма.