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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

19 января 2017Международная школа дизайна

Модный интерьер детской комнаты

Практичные рекомендации по оформлению детской от директора Международной Школы Дизайна Надежды Лазаревой

Дизайн детских развивается нединамично. Это, вероятно, самый устойчивый и консервативный образ пространства. Мало кто хочет экспериментировать на детях, и «комната принцессы» и «рыцарский замок» в представлении родителей обязательно должны быть в жизни девочки или мальчика.

Надежда Лазарева

Надежда Лазарева

Текстиль

Экология – основная тенденция последнего времени. В интерьере детской она усиливается многократно. Это касается покрытий и красок для мебели, отделочных материалов и текстиля. А это значит, изготовленные из экологичных материалов, не аллергенные, обработанные нейтральными пропитками с пыле- и грязеотталкивающими свойствами и, конечно, невоспламеняющиеся. Экологическая тема сегодня настолько актуальна, что находит свое отражение в узорах тканей: крупные стилизованные цветы и деревья, животные.

Детская

Такой декор подойдет для ребенка любого возраста: малышам он поможет в познании флоры и фауны, а те, кто постарше, воспримут ткань с принтом в виде кошечек, зайчиков, оленей как модный тренд этого сезона в одежде. Хорошо выбрать материалы, разные по фактуре: подушки с наволочками крупной вязки и из шелковой ткани, стеганое покрывало и ковер с низким ворсом. По мнению психологов, тактильное общение ребенка с разными фактурами хорошо сказывается на развитии его моторики, а значит, и общем настроении. Текстиль в детской может быть яркий или пастельный, с рисунком или без – главное, чтобы каждая наволочка, плед или портьеры были безопасными для ребенка.

Детская

Свет

За создание естественной экологичной среды ратуют и производители осветительных приборов. Освещение в детской комнате должно быть продумано максимально хорошо. Ведь здесь правильный свет – это не только эстетика, но и здоровье ребенка. В детской рекомендуется общее освещение делать мягким и рассеянным, без акцентирующей подсветки. Сегодня в качестве источников света в детскую большинство родителей выбирают светильники со светодиодами.

Они экологичны и безопасны, а современные технологии позволяют делать их достаточно яркими. Светодиодные линейки подойдут в качестве «ночного» освещения, чтобы ребенок не побоялся встать с кроватки и дойти до двери. Такой вид освещения наиболее подходит для детской, так как свет от светодиодов холодный и дети никогда не обожгутся. В качестве декоративного освещения больше всего подойдет потолок – «звездное небо». Для создания общего освещения наибольшей популярностью пользуются осветительные системы.

Мебель

В жизни ребенка, как правило, присутствуют три детские комнаты. Первая создается для малыша, который только начинает познавать мир, вторая – для ребенка младшего школьного возраста и третья – для подростка.

Детская

Для самых маленьких важно пространство для первых шагов – с минимумом мебели. Детям постарше стараются создать стилизованный мир, где важна игра. В подростковой комнате часто используют мебель со сменными постерами, которая легко трансформируется, чтобы ребенок сам мог наполнить ее сюжетами, а задача взрослых – придать функциональность пространству. Бесспорным лидером в кремово-ванильной теме всевозможных рюш и кружева для малышей остаются итальянские производители мебели. Отличительная особенность фабрик – сдержанная цветовая гамма.

Детская

Многообразие мелких деталей и резьбы компенсируется хорошими пропорциями и изысканным подбором текстур. Мебель для подростков другая – она современна, очень функциональна, лаконична и отвечает образу успешного молодого человека. Она лишена декоративности и перегруженности, легка в монтаже и обслуживании. И самое главное – важно помнить, что детская комната – это, прежде всего, удобное и безопасное пространство, а не выражение амбиций родителей.

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