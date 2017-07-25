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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    25 июля 2017

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Архитектор Настя Колчина предлагает пять неочевидных дизайнерских решений, как создать интерьер для хорошего секса

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Настя Колчина – практикующий архитектор, дизайнер и молодая мама, уверена, что оформление дома напрямую влияет на сексуальную жизнь его владельцев, и предлагает пять неочевидных дизайнерских решений, как создать интерьер для хорошего секса. Итак, нам понадобятся:

    1 Большое зеркало в спальне. От раздвижных дверей шкафа-купе до благородных итальянских зеркал – возможности безграничны, а польза для новой энергии в отношениях несомненна. Главное, чтобы в зеркале отражалась кровать (если вы чаще всего используете именно ее). Еще лучше, чтобы высоких зеркал было несколько: парочка в спальне, минимум одно большое в ванной, прихожей и так далее. Тут главное не сомнительные правила фен-шуй, а атмосфера приключения и правильно спроектированный свет.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Дом Нельсии и Фабрицио Кантони – основателей марки cc-tapis. Зеркальная дверь рядом с изголовьем кровати ведет в ванную комнату.

    ФОТОФабрицио Чиккони (Fabrizio Cicconi) /Livinginside
    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Спальня в миланском доме Фабио Новембре.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Гостиная в доме в Лос-Анджелесе - проект Кевина Хейли.

    ФОТОРичард Пауэрс

    2. Звукоизоляция спальни вообще-то давно должна уже стать стандартом: проложить минеральной ватой все стены и потолок, особенно если их выравнивают гипсокартоном, в масштабах ремонта ничего не стоит, а на комфорте обитателей сказывается всю жизнь.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Более экзотичные варианты, вроде изголовья из мягких панелей, сделанных в технике каретной стяжки или капитоне, отлично освоили отели. Так отчего же не использовать это дома? Тем более что дизайн может быть абсолютно пуританским, в отличие от функции.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Номер в амстердамском отеле Lute Suites, дизайн Марселя Вандерса.

    3. Тайное место для секс-игрушек и артефактов может найтись в любой невзрачной бетонной нише, случайно оставленной застройщиками. Тут у всех разные потребности – кому-то достаточно шкатулки в виде книги, а кому-то не хватит и целой секции в шкафу. Важно, чтобы ни няня, ни бабушка, ни дети не могли случайно туда попасть – для вашего спокойствия. Впрочем, есть и другая стратегия – выбирать такие игрушки, которые можно принять за современную скульптуру или забавный сувенир.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора
    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора
    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    4. Температура, всячески продвигаемая педиатрами для здоровья малышей, а именно 18 градусов, категорически не подходит для здоровых отношений их родителей – поэтому в спальне должна быть возможность сделать ее выше, чем в остальной квартире, и самый простой – это батарея с терморегулятором.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    5. Кресла и диваны лучше выбрать без подлокотников.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Диван Koochy, дизайн Карима Рашида для Zanotta

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Диван Okome, дизайн Nendo для Alias

    Кухня должна быть устойчивой – и в этом смысле более традиционные варианты часто выигрывают.

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора
    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Мебель в дом стоит подбирать, держа в голове свои любимые позы. Мы вот с мужем мечтаем классифицировать все современные хиты на предмет их пригодности и удобства в этом отношении, но пока не представляем, как это организовать. Ковры в удачных местах и хороший диван – все это намного интереснее покупки специальных предметов, которые, к тому же, требуют специальных пространств. www.nastyakolchina.com

    Интерьер для хорошего секса: советы архитектора

    Диван Dalilips, BD Barcelona Design

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