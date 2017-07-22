Дизайн из Голландии: Геррит Ритвельд

Ведущий преподаватель Международной Школы Дизайна (IDS), дизайнер интерьера Анна Смолякова

В чем секрет уникальности того или иного предмета? Согласитесь, из множества созданных объектов лишь немногие остаются в памяти и становятся «легендами». Одна из таких «икон дизайна» XX века - Red-Blue Chair Геррита Томаса Ритвельда 1918 года. Этот проект символизировал поиск нового выразительного языка в искусстве. Ритвельд впервые утверждает абстрактный подход в формообразовании предмета интерьера. Мебель теперь позиционируется не только как продукт потребления, но и рассматривается как произведение искусства, способное служить источником вдохновения.

Геррит Томас Ритвельд – нидерландский дизайнер и архитектор (1888-1964). Участник художественной группы «Стиль» (нидерл. De Stijl), один из создателей направления «неопластицизм». Строгий абстрактный стиль основан на использовании преимущественно прямых линий и пяти цветов (эти цвета - красный, синий, желтый, черный и белый). Для художников группы (в нее также входили Пит Мондриан, Тео ван Дусбург и др.) чистая абстракция и геометрический порядок были формальным выражением современного общества. Приятным открытием для меня в путешествии по музеям Нидерландов, оказался тот факт, что Red-Blue Chair, равно как и другие известные стулья Ритвельда, существовал не в единственном цветовом решении. Ритвельд уже тогда задумывался о так называемом «стайлинге».

«Стайлинг» в контексте дизайна означает варьирование предмета. «Стайлинг» значительно расширяет покупательскую активность, так как вещь в различных вариациях подходит к большему числу интерьеров и соответственно, лучше продается. Red-Blue Chair, 1918 г. С 1919 года Ритвельд создает различные варианты Red-Blue Chair. Среди первых образцов был и белый вариант 1923 года, он был приобретен писательницей Til Brugman для музыкальной комнаты в ее доме в Гааге. Белый цвет подходил к композиции абстрактных серых панелей по дизайну Вилмаса Хушара, одного из основателей группы «Стиль».

Red-Blue Chair, 1923-1924 гг. Этот экземпляр из бука, березы, клееной фанеры с окрашенными серым деталями торцов ножек появился в 1951 году

Zig-zag chair, 1932 г.

C 1920-х Ритвельд начал эксперименты с материалами, не вполне привычными для производства мебели. Например, он использовал древесное волокно, алюминий, стекло. Стул Zig-zag Ритвельд изначально спроектировал для своего дома. Он сделал его из полок стандартного размера фирмы Bruynzeel. Стул имеет удобную врезную ручку-скобу. Конструкция усиливается треугольными вставками в угловых соединениях.

С начала 1930-х годов Ритвельд создал множество вариаций этого стула. Наряду с классическим, стул производился с подлокотниками, с отверстиями в спинке, с заниженным сидением. Иногда в коже и из дорогих пород дерева.