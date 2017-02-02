Звезды, у которых есть приемные дети

Несмотря на сложные рабочие графики, съемки и гастроли, многие звезды остаются примерными родителями, которые воспитывают сразу нескольких детей. Однако не у всех знаменитостей получается родить собственного ребенка, поэтому они решаются на усыновление. Другие же звезды и вовсе считают своим прямым долгом сделать счастливым кого-то из тех детей, кому повезло меньше других. ELLE вспомнил имена знаменитостей, которые растят приемных детей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

Сандра Буллок

Сандра Буллок с сыном Луисом

У 52-летней Сандры Буллок нет биологических детей, но есть двое приемных. Мальчика Луиса она усыновила вместе со своим супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, в январе 2010 года, после пяти лет брака. Но уже в апреле пара решила развестись, а Буллок подала прошение о самостоятельном воспитании Луиса. Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что Сандра удочерила девочку. Сначала актриса опровергла слухи, но потом подтвердила их, объяснив, что изначально боялась повышенного внимания к ее дочери Лайле. «Когда я смотрю на Лайлу, нет никаких сомнений в том, что она должна быть рядом. Могу с полной уверенностью заявить, что дети появились в моей жизни в очень правильный момент», — говорит Буллок. Воспитывать обоих детей Сандре помогает ее возлюбленный, фотограф Брайан Рэндалл.

Сандра Буллок с дочерью Лайлой и Брайан Рэндалл

Николь Кидман

Николь Кидман и Том Круз с дочерью Изабеллой и сыном Коннором

Актрисе Николь Кидман удалось познать материнство тремя различными способами. Во времена брака с Томом Крузом она взяла на воспитание девочку Изабеллу и мальчика Коннора. От своего второго мужа, музыканта Кита Урбана, актриса родила дочь Сандэй. Также у Кита и Николь есть еще одна дочь — Фэйт: актриса и музыкант являются ее биологическими родителями, однако девочку выносила суррогатная мать. В начале года пресса писала, что Кидман хочет усыновить еще одного ребенка, на что 49-летняя австралийка ответила так: «Я бы с удовольствием рассмотрела эту идею, если бы мне хотелось больше детей. Но, думаю, сейчас эта тема для меня уже неактуальна».

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерьми Сандэй и Фэйт

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочкой Августой

Обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон одна воспитывает двух приемных детей. Опеку над мальчиком Джексоном актриса оформила в 2012 году, а после, в 2015-м, удочерила девочку Августу. Сына и дочь Терон воспитывает в атмосфере полной свободы — например, позволяет четырехлетнему Джексону одеваться как девочка.

Мадонна

58-летняя Мадонна является матерью четверых детей: двоих родных — дочери Лурдес Леон от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона и сына Рокко от Гая Ричи, и двоих приемных — сына Дэвида Банды, которого певица и режиссер усыновили незадолго до развода, и дочери Чифундо Мерси Джеймс, которую певица взяла на воспитание в 2009 году. После расставания Мадонны и Ричи их сын Рокко жил то в Великобритании с отцом, то в США с матерью, а затем окончательно переехал в Лондон. Мадонна попыталась вернуть сына через суд, но проиграла дело. В конце января СМИ сообщили, что Мадонна собирается оформить опеку над двумя детьми из Малави, но певица опровергла эту информацию.

Дэвид Банда и Чифундо Мерси Джеймс

Кэтрин Хейгл

Актриса Кэтрин Хейгл и музыкант Джош Келли воспитывают двоих приемных и одного биологического ребенка. Нэнси из Южной Кореи стала членом их семьи в 2009 году, а Аделаиду они усыновили спустя три года. В декабре 2016-го на свет появился первый биологический ребенок — сын Джошуа.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт с сыновьями

В браке со сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном актриса Кейт Бланшетт родила троих сыновей: Дэшила, Романа и Игнатиуса. Мечты о дочке Бланшетт и Аптон воплотили в марте 2015 года: они удочерили девочку Эдит. «В мире так много детей, которым повезло намного меньше, чем нашим биологическим детям, поэтому мы решили хоть как-то поучаствовать в этой ситуации», — объяснила такое решение Кейт.

Кейт Бланшетт с дочкой Эдит

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг с сыном Тео и дочерью Микаэлой

Из семи детей Стивена Спилберга трое являются приемными. Первого биологического ребенка, сына Макса Самюэля, ему подарила его первая супруга Эми Ирвинг. Женившись на Кейт Кэпшоу, Спилберг оформил опеку над двумя ее детьми: дочерью Джессикой от первого брака актрисы с Робертом Кэпшоу и приемным мальчиком Тео. Позже у пары родилось трое детей — Саша, Сойер и Дестри, а затем они взяли на воспитание девочку Микаэлу. Решение об усыновлении Спилберг объясняет «неизрасходованным запасом любви»: «Наши приемные дети — афроамериканцы, но я все равно часто забываю о том, что они не мои родные. В этом смысле, можно сказать, у нас в семье все дальтоники».

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис с дочерью

В отличие от своей героини Шарлотты из сериала «Секс в большом городе», актриса Кристин Дэвис не стремилась к созданию большой семьи. 51-летняя звезда никогда не состояла в браке, но частично повторить судьбу своего персонажа Дэвис все же удалось. Как и Шарлотта, поняв, что шанс родить ребенка самостоятельно уже упущен, в 2011-м она удочерила девочку Джемму.

Мэг Райан

Мэг Райан с дочерью Дейзи Тру

Мэг Райан с сыном Джеком Куэйдом

Звезда фильма «Неспящие в Сиэтле» Мэг Райан в 2006 году удочерила китаянку Дейзи Тру. Райан долгое время прятала девочку от прессы, так как боялась, что у нее отнимут ребенка, поскольку после развода с Деннисом Куэйдом ее сын Джек остался жить с отцом.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун с сыном Роаном

Шэрон Стоун с сыновьями Лэрдом и Куинном

Шэрон Стоун и ее второй муж, редактор газеты San Francisco Chronicle Фил Бронштейн, долго пытались зачать ребенка, но после нескольких выкидышей решились на усыновление мальчика Роэна. В 2004-м Стоун и Бронштейн расстались. Спустя год актриса стала приемной матерью для мальчика Лэрда, а через еще один год — Куинна.

Хью Джекман

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс с сыном Оскаром и дочерью Авой ФОТО Getty Images