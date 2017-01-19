Звезды на премии People's Choice Awards 2017

Вечером 18 января в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе раздали награды People's Choice Awards 2017. Главное отличие этой премии от многих других в том, что победителей здесь выбирает не специальное жюри. За лауреатов голосуют обычные люди, поэтому большинство номинаций в своем названии имеет определение «любимый», а не «лучший».

Блейк Лайвли выбрали любимой драматической киноактрисой за фильм «Отмель» , где ее героиня пытается выжить в схватке с огромной белой акулой. Звание любимой актрисы получила Дженнифер Лоуренс , которая не смогла присутствовать на премии, а Том Хэнкс унес домой два приза: как любимый актер и любимый драматический актер.

Джастин Тимберлейк также забрал сразу две статуэтки: «Любимый певец» и «Любимая песня» (за сингл Can't Stop the Feeling). Позже Джастин уже сам вручил награду: он вышел на сцену вместе с 20-ю помощниками и заявил, что считает Эллен Дедженерес «лучшим человеком на планете». На самом деле телеведущая победила в категории «Любимый голос в анимационном фильме» (за мультфильм «В поисках Дори»).

Две статуэтки достались и Бритни Спирс («Любимая звезда в соцсетях» и «Любимый поп-исполнитель». Как и звезда саги «Голодные игры», певица не смогла лично забрать награду.