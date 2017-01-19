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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Звезды на премии People's Choice Awards 2017

Победители и гости «народного Оскара»

Вечером 18 января в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе раздали награды People's Choice Awards 2017. Главное отличие этой премии от многих других в том, что победителей здесь выбирает не специальное жюри. За лауреатов голосуют обычные люди, поэтому большинство номинаций в своем названии имеет определение «любимый», а не «лучший».

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Церемонию доверили вести актеру Джоэлю Макхейлу. Первую награду как любимая актриса криминальной драмы на телевидении получила Дженнифер Лопес за роль в сериале «Оттенки синего». На премии она появилась без рэпера Дрейка, слухи о романе с которым ходят вокруг нее последний месяц.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Том Хэнкс

Том Хэнкс

Блейк Лайвли выбрали любимой драматической киноактрисой за фильм «Отмель», где ее героиня пытается выжить в схватке с огромной белой акулой. Звание любимой актрисы получила Дженнифер Лоуренс, которая не смогла присутствовать на премии, а Том Хэнкс унес домой два приза: как любимый актер и любимый драматический актер.

Джастин Тимберлейк и Эллен Дедженерес

Джастин Тимберлейк и Эллен Дедженерес

Джастин Тимберлейк также забрал сразу две статуэтки: «Любимый певец» и «Любимая песня» (за сингл Can't Stop the Feeling). Позже Джастин уже сам вручил награду: он вышел на сцену вместе с 20-ю помощниками и заявил, что считает Эллен Дедженерес «лучшим человеком на планете». На самом деле телеведущая победила в категории «Любимый голос в анимационном фильме» (за мультфильм «В поисках Дори»).

Две статуэтки достались и Бритни Спирс («Любимая звезда в соцсетях» и «Любимый поп-исполнитель». Как и звезда саги «Голодные игры», певица не смогла лично забрать награду.


Джонни Депп

Джонни Депп

Титул «Икона кино» заслужил Джонни Депп. Премия People's Choice Awards 2017 стала первым светским событием, которое он посетил после официального оформления развода с Эмбер Херд, поэтому в своей речи он поблагодарил поклонников не только за приз, но и за поддержку в трудные для него времена.

Также среди победителей оказались Марго Робби, Роберт Дауни-младший, София Вергара, Приянка Чопра, Кристен Белл, Блейк Шелтон и Рианна.

София Вергара

София Вергара

Дженнифер Лопес и Блейк Шелтон

Дженнифер Лопес и Блейк Шелтон

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Кристен Белл

Кристен Белл

Приянка Чопра

Приянка Чопра

ФОТОGetty Images

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