Звезды Голливуда, которые поддерживают Трампа

После поражения на президентских выборах США 2016 Хиллари Клинтон заявила о том, что будет баллотироваться на пост губернатора штата Калифорния. Появились даже слухи об отделении Калифорнии от США. Парадокс заключается в том, что если все Штаты проголосовали за Трампа, то в «золотом штате» Калифорния демократка Клинтон победила с редчайшим для США перевесом — более чем в 30%. За нее проголосовали 61,7% избирателей, тогда как за Трампа — всего 31,6%. Такое единодушие случилось не в последнюю очередь благодаря звездам Голливуда — практически все они выступили в поддержку Хиллари единым фронтом: от Бритни и Джей Ло до Роберта Де Ниро и Мерил Стрип. 30 звезд первой величины и вовсе публично говорили о том, что покинут страну в случае победы Трампа. В итоге страну никто не покинул, но война продолжается. Так, некоторые американские дизайнеры отказались одевать жену президента Меланию, актриса Мерил Стрип неожиданно на «Золотом глобусе» выступила с резкой критикой Трампа, а Скарлетт Йоханссон собралась на марш против избранного президента. Политологи считают, что позиция звезд вполне предсказуема — Трамп, в отличие от Клинтон, менее терпим к меньшинствам, его методы более радикальны, что очень пугает подчеркнуто толерантный американский шоу-бизнес.

Дональд Трамп

Впрочем, есть в Голливуде и те, кто, несмотря на общие настроения, выступает в поддержку Дональда Трампа. И зачастую позиция этих людей выглядит очень взвешенной и убедительной.

Джон Войт

Политическая позиция Войта еще больше отдалила его от дочери — Анджелины Джоли, которая является едва ли не самой отчаянной поклонницей демократов. Если актриса публично выступает за признание однополых браков, то ее отец считает это баловством и уходом от обсуждения действительно серьезных проблем. Войт не только предложил звездам Голливуда одуматься и изучить программу Трампа, которая кажется ему куда более последовательной, но также утверждает, что у Дональда, в отличие от Хиллари, на руках нет крови. «Он — решение наших проблем. Республиканцам нужно объединиться вокруг этого человека. Нам нужно, чтобы кто-то заставил нас вновь стать теми, кем мы когда-то были, кем мы должны быть», — заявил оскароносный актер.

Клинт Иствуд

Один из самых уважаемых кинодеятелей США в пуле Трампа — это вам не сестры Кардашьян и даже не Мадонна. Актер, режиссер, продюсер, многократный обладатель премии «Оскар» всегда поддерживал Республиканскую партию, но на последних выборах и вовсе обозначил свою позицию жестко — будучи невероятным патриотом, Иствуд заявил, что Америка устала от политкорректности. Клинт Иствуд согласен с Трампом во всем — от вопросов по разрешению ношения оружия до миграционной политики. «Без Трампа нас ждет печальный опыт Европы», — убежден актер.

Брюс Уиллис

Еще один серьезный мужчина в пуле Трампа — «крепкий орешек» Брюс Уиллис считает чуть ли не содомией голливудскую истерию вокруг Хиллари. Актер, полностью поддерживающий Трампа, даже живет с ним по соседству — в одной из квартир в нью-йоркской «Трамп-тауэр». Уиллис почти всю предвыборную гонку старался держаться в стороне от громких заявлений, но много спорил с коллегами по цеху. Кроме того, он очень много сделал для популяризации своего соседа с помощью актерства: например, его добрая пародия на Трампа в шоу Джимми Киммела просто стала хитом в сети.

Майк Тайсон

В мужской клуб сторонников Трампа также входит знаменитый боксер Майк Тайсон. Боксера с Трампом долгое время связывали деловые отношения: миллиардер консультировал спортсмена по финансовым вопросам и пытался помочь ему выбраться из тюрьмы при обвинении в изнасиловании. Настал черед Тайсона поддерживать давнего приятеля: «Я черный (парень) из трущоб, одних из самых бедных в стране. Я много чего в жизни повидал. Но я с ним знаком. И когда мы встречаемся, он жмет мне руку, выказывает уважение к моей семье. Больше никто из них — ни Барак, ни кто-либо другой — так не поступают. Пыжатся, а простых людей не замечают».

Чак Норрис

«Крутой Уокер», который выступает в образе «бравого американского ковбоя с большой пушкой», также поддержал Трампа. Во время предвыборной кампании Норрис рассказал о своей первой встрече с Дональдом, который представал в его воспоминаниях как человечный и мудрый собеседник. Также Норрис жестко высказывался по поводу Клинтон: «И следующее десятилетие, наполненное их решениями, наверняка разрушит или вообще уничтожит то, что осталось от нашей республики».

Кид Рок

Рок-музыкант Кид Рок на удивление многих высказал свою непримиримую позицию во время предвыборной гонки: «Я выступаю за Трампа. Как и многие, будь то демократы или республиканцы, я считаю, что если президентом станет Хиллари, или Берни, или Рубио, или Тед, все останется так же, как есть. Но я полагаю, что этот бизнесмен будет управлять страной так же успешно, как и своим бизнесом».

Чарли Шин