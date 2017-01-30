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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017Матвеева Ирина

Звездные подруги, не поделившие мужчин

Самые драматичные звездные любовные треугольники

Истории о женской дружбе, прошедшей (или нет) проверку любовью к одному мужчине, хороши только для ромкомов и мелодрам. В обзоре ELLE — 10 звездных подруг, чья дружба оказалась под ударом из-за мужчин.

Рианна — Дрейк — Дженнифер Лопес

Рианна и Дженнифер Лопес

Рианна и Дженнифер Лопес

28-летняя Рианна и 47-летняя Дженнифер Лопес всегда восхищались друг другом: Рири признавалась, что мечтает о дуэте с Джей Ло, а Лопес называла себя фанаткой барбадосской певицы. Но стоило Дженнифер только выложить в Instagram фотографию с рэпером Дрейком, с которым у Рианны был многолетний роман и с которым она рассталась в октябре прошлого года, как Рири сразу же отписалась от Лопес в социальных сетях. Дженнифер отрицает романтические отношения с Дрейком и уверяет, что их связывает исключительно работа над новой композицией, но инсайдеры и видео их поцелуев говорит против них.

Рианна и Дрейк

Рианна и Дрейк

Белла Хадид — The Weeknd — Селена Гомес

Белла Хадид и The Weeknd

Белла Хадид и The Weeknd

Модель Белла Хадид и певец The Weeknd встречались почти два года, но разошлись в конце 2016-го из-за слишком плотных рабочих графиков. Хотя решение о расставании было обоюдным, манекенщица очень бурно отреагировала на роман своего экс-бойфренда с Селеной Гомес. Некоторые считают, что Белла обиделась на Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) из-за того, что с момента их разрыва прошел всего месяц, другие же видят причину в том, что раньше Хадид и Гомес достаточно хорошо общались. Когда появились первые совместные фото The Weeknd и Селены Гомес, Хадид расфолловила певицу в Instagram, заблокировала номер бывшего возлюбленного, выложила фотографию, где она показывает на камеру средний палец, и стала привлекать к себе внимание прессы откровенными нарядами.

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес — Тейлор Лотнер — Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и Селена Гомес

Тейлор Свифт и Селена Гомес

Интересно, что в 2009 году в похожей ситуации была и сама Селена Гомес. В то время у нее был роман со звездой саги «Сумерки» Тейлором Лотнером. Почти сразу после объявления о расставании актер приступил к съемкам в фильме «День святого Валентина», где его партнершей была Тейлор Свифт. На момент премьеры они уже встречались, но через несколько месяцев разошлись. При этом Тейлор Свифт и Селена Гомес сумели сохранить дружеские отношения: певицы общаются до сих пор.

Селена Гомес и Тейлор Лотнер

Селена Гомес и Тейлор Лотнер

Кадр из фильма «День святого Валентина»

Кадр из фильма «День святого Валентина»

Селена Гомес — Джастин Бибер — Майли Сайрус

Селена Гомес и Майли Сайрус

Селена Гомес и Майли Сайрус

В 2013-м Селене Гомес вновь пришлось пережить драматическую историю, но на этот раз она завершилась не так радужно. Ее подруга по каналу Disney Майли Сайрус (обе девушки прославились благодаря подростковым сериалам: Гомес — «Волшебники из Вэйверли Плэйс», а Сайрус — «Ханна Монтана») увела у Селены Джастина Бибера. С певцом Гомес встречалась больше трех лет, их постоянно называли одной из самых красивых молодых звездных пар. Измену Бибера Селена переживала так тяжело, что даже посещала сеансы групповой терапии. О любовном треугольнике пресса узнала от одного из коллег по несчастью Гомес, с которым они вместе ходили на сеансы. Подкрепляли слова инсайдера фотографии с вечеринок, на которых Майли и Джастин появлялись вместе.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Селена Гомес и Джастин Бибер

Майли Сайрус и Джастин Бибер

Майли Сайрус и Джастин Бибер

Кэти Перри — Джон Майер — Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и Кэти Перри

Тейлор Свифт и Кэти Перри

Имя Тейлор Свифт связано с еще одной сложной любовной историей. Сейчас она и Кэти Перри — заклятые враги. Раньше Свифт говорила, что ей было сложно понять, дружат они с Кэти или нет. «На церемониях она подходила ко мне, говорила что-нибудь и тут же уходила, а я потом думала: «Это была шутка или меня только что оскорбили?», — рассказывала Тейлор. Потом Перри переманила к себе несколько танцоров Свифт, когда та отправлялась в тур California Dreams, а затем, в 2011-м, «добила» Тейлор тем, что стала встречаться с ее бывшим возлюбленным Джоном Майером. Роман Тейлор Свифт с певцом закончился еще в 2009 году, но разрыв дался кантри-поп-исполнительнице очень тяжело. Перри и Майер разошлись в 2015-м, однако даже после этого наладить отношения у Тейлор и Кэти так и не получилось.

Тейлор Свифт и Джон Майер

Тейлор Свифт и Джон Майер

Кэти Перри и Джон Майер

Кэти Перри и Джон Майер

Нина Добрев — Йен Сомерхолдер — Никки Рид

Нина Добрев и Никки Рид

Нина Добрев и Никки Рид

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и актриса Никки Рид, известная по фильмам «Сумерки», много лет были лучшими подругами. С 2011 по 2013 год Добрев встречалась со своим экранным партнером по «вампирскому» телешоу Йеном Сомерхолдером, а уже в 2014-м его стали видеть с Никки Рид. Это свело дружбу актрис на нет. Через год отношений Рид и Сомерхолдер поженились, причем на свадьбе должна была присутствовать и Добрев — пара выслала ей приглашение, но актриса посчитала свое присутствие на церемонии странным. После Нина рассказала, что счастлива за бывшего бойфренда и подругу: «Драма разыгрывается в медиа, а не в наших отношениях. Конечно, неудивительно, что все ищут нечто драматическое, ведь мы с Йеном долгое время снимались в молодежном драматическом сериале. Если нет драмы, то и писать не о чем. В общем, я просто все это игнорирую».

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Ксения Собчак — Вячеслав Лейбман — Анастасия Волочкова

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Вячеслав Лейбман

Вячеслав Лейбман

Из-за бизнесмена Вячеслава Лейбмана Ксения Собчак и Анастасия Волочкова не разговаривали десять лет. Собчак встречалась с ним на заре своей карьеры, в конце 90-х. Потом Ксения познакомила Вячеслава со своей подругой, балериной Анастасия Волочковой. Та, расставшись с Сергеем Полонским, увела Лейбмана у Собчак. Их роман продлился недолго, в отличие от конфликта журналистки и балерины. В 2010-м Собчак и Волочкова согласились на интервью журналу OK!, чтобы прояснить ситуацию. Волочкова рассказала, что «личных отношений» с Вячеславом у нее не было и что это мама Собчак попросила ее как-нибудь поужинать с ним. По словам балерины, Людмила Нарусова переживала из-за того, что Ксения начала общаться с бизнесменом Умаром Джабраиловым и, видимо, таким образом хотела вызвать у дочери ревность и заставить ее уделять Лейбману больше внимания.

Интересно, что в одном из интервью мать балерины заявила, что Собчак и Волочкова никогда не дружили: «Это кто-то пытался представить, что они подруги. На самом деле они никогда ими не были».

Элизабет Тейлор — Эдди Фишер — Дебби Рейнольдс

Элизабет Тейлор, Эдди Фишер и Дебби Рейнольдс

Элизабет Тейлор, Эдди Фишер и Дебби Рейнольдс

Роман Элизабет Тейлор и Эдди Фишера стал шоком для всех поклонников голливудской актрисы и певца, ведь Фишер был женат на Дебби Рейнольдс, а Тейлор дружила с его супругой. В 1958 году третий муж Элизабет, продюсер Майкл Тодд, погиб в авиакатастрофе, и именно Рейнольдс и Фишер поддерживали Тейлор после его смерти. Это очень сблизило Эдди и Элизабет и привело к разводу певца с его супругой. В 1959-м Тейлор и Фишер поженились, но развелись через два года. Дебби смогла простить подругу и возобновить дружбу с ней, так как верила, что Элизабет не виновата в измене супруга: у них с мужем и раньше были проблемы в отношениях. «Мне очень жаль, что я сделала такое с Эдди и Дебби. Я чувствую себя ужасно, когда думаю, какую боль причинила ей и их детям», — позже раскаивалась Элизабет Тейлор.

Кэмерон Диас — Джастин Тимберлейк — Кейт Хадсон — Алекс Родригес

Кэмерон Диас и Джастин Тимберлейк

Кэмерон Диас и Джастин Тимберлейк

Кейт Хадсон и Джастин Тимберлейк

Кейт Хадсон и Джастин Тимберлейк

Всего через пару месяцев после расставания Кэмерон Диас с Джастином Тимберлейком певец закрутил роман с подругой бывшей возлюбленной, актрисой Кейт Хадсон. Хотя их отношения не продлились долго, Диас не простила Кейт и отомстила ей: через несколько лет она увела у Хадсон бейсболиста Алекса Родригеса.

Кейт Хадсон и Алекс Родригес

Кейт Хадсон и Алекс Родригес

Кэмерон Диас и Алекс Родригес

Кэмерон Диас и Алекс Родригес

Скарлетт Йоханссон — Райан Рейнольдс — Сандра Буллок

Скарлетт Йоханссон и Сандра Буллок

Скарлетт Йоханссон и Сандра Буллок

Слухи о романе Сандры Буллок и Райана Рейнольдса появились после выхода фильма «Предложение», где актеры сыграли влюбленных. Тогда Рейнольдс был женат на Скарлетт Йоханссон, и Буллок по-дружески предложила ей пресечь поток сообщений прессы необычной выходкой — на премии MTV Movie Awards 2010 они поцеловались прямо на сцене. Правда, брак Йоханссон и Рейнольдса это не спасло — в конце того же года они объявили о разрыве. Незадолго до этого Сандра также развелась: после пяти лет брака она рассталась с телеведущим и производителем мотоциклов Джесси Джеймсом. По сведениям СМИ, когда Райан и Сандра оба стали свободны, у них все же случился мимолетный роман, несмотря на приятельские отношения Буллок и Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс

Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс

ФОТОGetty Images, Starface

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