Звездные пары, которые распались из-за измены

Измена — одна из самых частых причин разводов и расставаний. Знаменитости тоже попадают в число пар, распавшихся из-за адюльтера. Некоторым звездам удается справиться с подобными ситуациями и даже на этом фоне укрепить связь со своими возлюбленными, другие же пары не могут простить неверность и расстаются. В обзоре знаменитые союзы, которые распались из-за измены.

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Марта Миланс

Свадьба Кайли Миноуг и Джошуа Сасса была одной из самых ожидаемых в этом году. Новость об их расставании стала настоящим шоком для поклонников пары: певица и актер представляли собой идеальный союз. Главной причиной разрыва называют измену 29-летнего Сасса — на съемках сериала «Завтра не наступит» у Джошуа случилась интрижка с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс. Также выяснилось, что жених 48-летней Миноуг оказался настоящим альфонсом, а коллега Кайли и Джошуа по сериалу «Галавант» Винни Джонс и вовсе уверяет, что актер с самого начала обманывал певицу.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Любовный треугольник между Дженнифер Энистон, Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли можно назвать главным адюльтером в истории Голливуда. Новость о том, что Питт бросил Энистон ради Джоли, у которой на тот момент была репутации похитительницы мужских сердец, заставила весь мир расколоться на «команду Джен» и «команду Энджи». Когда «Бранджелина» объявили о разводе, Дженнифер назвала это «кармой», несмотря на то, что к тому моменту уже сама вышла замуж во второй раз, за актера Джастина Теру.

Ума Турман и Итан Хоук

Ума Турман и Итан Хоук

Итан Хоук и Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон и Брэд Питт — не единственная пара, которую разлучила Анджелина Джоли. Незадолго до Брэда Питта, на съемках фильма «Забирая жизни» (2004), Джоли окрутила Итана Хоука. В тот момент актер был женат на Уме Турман, которая родила от него двоих детей. Уходить из семьи Итан не хотел, Турман, но узнав об измене, выгнала неверного супруга. Джоли торжествовала ровно до того момента, пока Итан Хоук не признался, что помимо Анджелины в число его любовниц входят актриса Джен Перцов и няня его детей.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Звезды вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон перенесли романтические отношения своих персонажей в реальную жизнь. Их счастье закончилось, когда Стюарт подписала контракт на съемки в фильме «Белоснежка и охотник». Вскоре после начала съемок папарацци сфотографировали актрису целующейся с режиссером ленты Рупертом Сандерсом (на тот момент он был женат на модели Либерти Росс). В ответ на публикацию снимков Стюарт выпустила официальное извинение: «Мне очень жаль, что я причинила боль близким мне людям и всем, кого коснулась эта история. Минутная неосмотрительность поставила под угрозу самое важное, что есть в моей жизни, — человека, которого я люблю и уважаю больше всех, Роба. Я люблю его, люблю, и мне так жаль». Какое-то время влюбленные пытались восстановить отношения, но Роберт не смог смириться с изменой Кристен, и пара рассталась.

Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Райан Филипп и Эбби Корниш

Актер Райан Филипп стал первым мужем Риз Уизерспун. Их брак продержался семь лет, за которые они дважды стали родителями — сначала дочки Авы, а затем сына Дикона. О разводе голливудская чета объявила в 2008-м, причем причин для этого называли несколько (сама Уизерспун указала в документах классическое «непримиримые разногласия»): то, что Филипп завидовал большему успеху супруги, и его роман с актрисой Эбби Корниш. В пользу второй теории говорит то, что сразу после развода Райан начал открыто встречаться с Корриш. Их роман продлился всего два года, а вот Риз, оправившись после годичной судебной тяжбы, смогла найти новую любовь в лице агента Джима Тота.

Эштон Кутчер и Деми Мур

О Деми Мур Эштон Кутчер мечтал с 12-ти лет, когда впервые увидел ее в фильме «Привидение». В 2003-м актеру удалось добиться внимания Деми, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте. Через два года они сыграли традиционную иудейскую свадьбу и следующие восемь лет казались образцовой парой с планами на усыновление ребенка и совместным благотворительным фондом. На деле же оказалось, что Кутчер долгое время изменял жене с молодой студенткой Сарой Ли: актер сам признался в измене, после чего Мур подала на развод. Теперь Деми Мур постоянно приписывают новые романы, а Кутчер счастлив с Милой Кунис.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп и Эмбер Херд

14 лет длились отношения Джонни Деппа и Ванессы Паради. На съемках фильма «Ромовый дневник» произошло роковое знакомство Деппа с Эмбер Херд. Ради белокурой актрисы Джонни оставил давнюю подругу и двоих детей — 17-летнюю Лили-Роуз и 14-летнего Джека. В отличие от Паради, Херд удалось довести Деппа до алтаря. Через год она подала на развод, обвинив актера в домашнем насилии. Интересно, что именно Ванесса Паради одна из первых встала на защиту Джонни Деппа. Бракоразводный процесс экс-супругам удалось завершить только в середине январе 2017 года. По решению суда Эмбер удалось отсудить $6,8 млн отступных и два дорогостоящих автомобиля.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

С Сиенной Миллер Джуд Лоу познакомился на кастинге фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». Актеры даже планировали пожениться, пока Лоу не изменил Сиенне с Дейзи Райт, няней своих детей от брака с Сэди Фрост. Миллер разорвала помолвку, но через три года дала звезде «Молодого папы» второй шанс. В 2011-м Сиенна и Джуд снова разошлись.

Гвен Стефани и Гэвин Россдэйл

Счастливый брак Гвен Стефани и Гэвина Россдэйла тоже оказался иллюзией. Муж певицы за ее спиной крутил роман с няней их троих детей Мэнди Мэнн, причем одно из свиданий с любовницей он назначил на тот день, когда на свет появился их третий сын Аполло. Гвен обнаружила переписку интимного характера, сначала уволила няню, а потом все же решилась уйти от мужа. «Это было неожиданно. Какое-то время мне казалось, что это станет концом моей жизни, но выяснилось, что это не так», — позже говорила певица и была права: утешение она смогла найти в объятиях коллеги по шоу «Голос» Блейка Шелтона.

Ева Лонгория и Тони Паркер