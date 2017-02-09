Звездные дети: новые фото любимцев Instagram

Эта любовь безусловна, а потому энергия снимков звезд с детьми особенная — редкий подписчик не попадет под обаяние этих фото. Даже если у звездной мамы имидж скандалистки, трогательное фото с любимым чадом всегда получится в другом жанре. Самые сентиментальные, милые и трогательные фото звезд с детьми последних дней — в обзоре ELLE.

Дженнифер Лопес

Пока весь мир обсуждает возможный роман Джей Ло и Дрейка, а также перспективу ее возращения к Касперу Смарту, звезда хранит молчание и публикует фото с главным мужчиной своей жизни — сыном Максом.

Инванка Трамп

Дочь президента США Инванка Трамп то и дело публикует фото своей семьи, демонстрируя приверженность традиционным ценностям. Особенно умиляют ее подписчиков снимки с младшим сыном Тео.

Елена Перминова

Дети Елены Перминовой скоро и сами станут звездами. Каждое семейное фото одной из самых модных девушек России собирает даже больше лайков, чем модные образы длинноногой блондинки. Девушка философски отмечает, что ничто не может быть ценнее детей.

Ким Кардашьян

После долгого затишья фото в свой инстаграм снова начала выкладывать Ким Кардашьян. Пока там преимущественно фото с детьми — особенно трогательными являются снимки с малышом Сейнтом.

Алессандра Амброзио

«Ангел» Victoria's Secret Алессандра Амброзио выступила в любимом жанре — опубликовала фото семейной идиллии. Свежее фото с сыном Ноа — квинтэссенция материнской любви.

Кэти Топурия

Кэти Топурия, которая переживает сегодня всплеск интереса к своей личной жизни, опубликовала фото с дочерью Оливией — певица выбрала трогательный снимок, на котором малышке всего пара месяцев.

Вера Брежнева

Вера Брежнева, которая устроила на свой день рождения вечеринку в стиле Dolce & Gabbana, выложила в сеть свой трогательный поцелуй с младшей дочерью Сарой.

Агния Дитковските