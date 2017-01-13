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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017Сергеева Алина

Золотой фонд Болливуда: индийские красавицы, покорившие Запад

Самые красивые девушки Индии, ставшие звездами мирового масштаба

Айшвария Рай

Айшвария Рай

О неземной красоте этой женщины не говорил только ленивый — много лет главное сокровище Болливуда считается настоящей иконой не только на Родине. Выиграв в 1994 году конкурс «Мисс Мира» и официально став красивейшей девушкой планеты, Айшвария Рай начала свое триумфальное шествие. Вот уже много лет она является главной звездой красной дорожки Канн, снимается в Голливуде, является лицом L'Oreal и очень избирательно подходит к выбору ролей. Так, она отказала Брэду Питту, который хотел именно ее видеть своей напарницей в фильме «Троя», бросила перспективную роль в «Хитче» с Уиллом Смитом и неожиданно покинула экранизацию «Сумерек», которые были в самом разгаре. Все это не мешает ей считаться звездой первого эшелона и одной из самых желанных женщин планеты.

Приянка Чопра

Приянка Чопра

Безусловно, если и можно кого-то назвать «новой Айшварией Рай», то только красавицу Приянку Чопру, которая сегодня является едва ли не главным секс-символом Голливуда. Индийская модель и актриса, она, как и Айшвария, стала обладательницей титула «Мисс мира» в 2000 году. Сегодня в Голливуде она нарасхват — украшает собой сериал «Куантико» и ремейк знаменитого «Спасатели Малибу», где, по общему мнению, она выглядит куда более знойно, нежели главная героиня в исполнении Келли Рорбах.

Дипика Падуконе

Дипика Падуконе

На последнем «Золотом глобусе» ее появление в желтом шелковом платье, надетом по типу сари, сразило наповал и модных критиков, и мужчин церемонии. Дипика — девушка из хорошей индийской семьи: ее отец Пракаш Падуконе — бывший игрок в бадминтон мирового уровня. Всенародная любовь и слава пришла к Дипике после картины «Ом Шанти Ом» — картина стала самой кассовой в индийском прокате в 2007 году. В Голливуде такую красоту сразу прибрали к рукам — так, знойная брюнетка отвечает за секс в новом фильме «Три икса: мировое господство».

Фрида Пинто

Фрида Пинто

Единственная индийская актриса, которая хоть и родилась в Бомбее, но прославилась работами в Голливуде — в ее активе нет съемок на Родине. Зато она была музой самого Вуди Аллена и снимается в кино уровня «Война богов: Бессмертные» — то есть уверенно входит в список звезд первого эшелона. Сегодня звезда «Миллионера из трущоб» живет в Нью-Йорке. Девушка имеет степень бакалавра искусств по английской литературе и является профессиональной танцовщицей.

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