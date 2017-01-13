Золотой фонд Болливуда: индийские красавицы, покорившие Запад

Айшвария Рай

О неземной красоте этой женщины не говорил только ленивый — много лет главное сокровище Болливуда считается настоящей иконой не только на Родине. Выиграв в 1994 году конкурс «Мисс Мира» и официально став красивейшей девушкой планеты, Айшвария Рай начала свое триумфальное шествие. Вот уже много лет она является главной звездой красной дорожки Канн, снимается в Голливуде, является лицом L'Oreal и очень избирательно подходит к выбору ролей. Так, она отказала Брэду Питту, который хотел именно ее видеть своей напарницей в фильме «Троя», бросила перспективную роль в «Хитче» с Уиллом Смитом и неожиданно покинула экранизацию «Сумерек», которые были в самом разгаре. Все это не мешает ей считаться звездой первого эшелона и одной из самых желанных женщин планеты.

Приянка Чопра

Безусловно, если и можно кого-то назвать «новой Айшварией Рай», то только красавицу Приянку Чопру, которая сегодня является едва ли не главным секс-символом Голливуда. Индийская модель и актриса, она, как и Айшвария, стала обладательницей титула «Мисс мира» в 2000 году. Сегодня в Голливуде она нарасхват — украшает собой сериал «Куантико» и ремейк знаменитого «Спасатели Малибу», где, по общему мнению, она выглядит куда более знойно, нежели главная героиня в исполнении Келли Рорбах.

Дипика Падуконе

На последнем «Золотом глобусе» ее появление в желтом шелковом платье, надетом по типу сари, сразило наповал и модных критиков, и мужчин церемонии. Дипика — девушка из хорошей индийской семьи: ее отец Пракаш Падуконе — бывший игрок в бадминтон мирового уровня. Всенародная любовь и слава пришла к Дипике после картины «Ом Шанти Ом» — картина стала самой кассовой в индийском прокате в 2007 году. В Голливуде такую красоту сразу прибрали к рукам — так, знойная брюнетка отвечает за секс в новом фильме «Три икса: мировое господство».

Фрида Пинто