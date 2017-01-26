Знаменитые мужчины, которые предпочитают женщин постарше

Стереотип, что гармоничные отношения могут быть только в случае, когда женщина либо младше мужчины, либо одного с ним возраста, уже ушел в прошлое. Многие психологи считают, что действительно прочная связь может быть только в паре, где женщина старше своего избранника. Так это или нет — вопрос спорный, однако среди звезд есть немало мужчин, предпочитающих женщин постарше. Герои обзора ELLE — из их числа.

Райан Гослинг, 36 лет

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Практически все женщины, с которыми Райана Гослинга связывали романтические отношения, были старше него. С 2002-го по 2003-й год актер встречался с Сандрой Буллок. Их разница в возрасте составляет 16 лет. Затем у Гослинга случился роман с партнершей по фильму «Дневник памяти» Рэйчел МакАдамс. С актрисой, которая старше него на два года, Райан был вместе почти четыре года, с 2004-го по 2008-й, с небольшим перерывом в 2007-м, когда звезда «Ла-Ла Ленда» встречался с Фамке Янссен (как и Буллок, актриса старше Гослинга на 16 лет). После расставания с МакАдамс актер сошелся с Джейми Мюррей — и снова возлюбленная номинанта на «Оскар» оказалась старше, на этот раз на четыре года. Семейное счастье Райан Гослинг также обрел с женщиной старше себя: 42-летняя Ева Мендес родила 36-летнему актеру двоих дочерей.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Аарон Тейлор Джонсон, 26 лет

Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон

Аарон Джонсон и Сэм Тейлор Вуд поженились, когда актеру было 22, а его возлюбленной 45 лет. В этом году пара отметит уже пятую годовщину свадьбы и восемь лет своей любви. О разнице в возрасте Аарон говорит так: «У меня старая и мудрая душа, а у Сэм — юная. Мы не видим разницу в возрасте, мы просто видим друг друга».

Эштон Катчер, 38 лет

Эштон Катчер и Деми Мур

Первой женой Эштона Кутчер стала Деми Мур, которая старше актера на почти на 16 лет. Сам Катчер говорил, что влюбился в актрису, увидев ее в фильме «Приведение» — тогда Эштону было всего 12 лет. К моменту их знакомства Мур уже дважды была замужем и имела трех дочерей. Их брак продержался почти семь лет, но привел к тому, что Эштон изменил жене. Через год после развода он начался встречаться с Милой Кунис. Актриса, с которой он познакомился на съемках сериала «Шоу 70-х» еще будучи подростком, младше Эштона на пять лет. Кунис стала женой Кутчера в 2015-м, примерно за год до это родив ему дочь Уайетт. В ноябре прошлого года они стали родителями во второй раз: пара назвала сына Димитрием.

Бен Фостер, 36 лет

Бен Фостер и Робин Райт

Роман Бена Фостера с Робин Райт (разница в возрасте — 14 лет) был одним из самых бурных в жизни актера. Они дважды разрывали помолвку, и во второй раз уже окончательно. Сейчас Фостер помолвлен с Лорой Препон, известной по фильму «Девушка в поезде». В отличие от Робин Райт, Препон — ровесница Бена. Прошлой осенью пара объявила о помолвке, а несколько дней назад СМИ сообщили о возможной беременности Лоры.

Джо Манганьелло, 40 лет

Джо Манганьелло и София Вергара

Джо Манганьелло долгое время считался одним из самых сексуальных холостяков. Получить руку и сердце 40-летнего актера удалось 44-летней колумбийской актрисе Софии Вергаре. В Instagram супруги постоянно делятся семейными кадрами, доказывая свою любовь.

Крис Хемсворт, 33 года

Крис Хемсворт и Эльза Патаки ФОТО Getty Images

У одной из самых крепких пары Голливуда — Криса Хемсворта и Эльзы Патаки — разница в возрасте составляет семь лет. По словам звезды «Тора», в свою жену он влюбился с первого взгляда: «Мы встречались всего месяц, а я уже знал, что Эльза — моя судьба и любовь всей жизни». Актеры женаты уже больше шести лет и вместе воспитывают троих детей — дочь Индию и сыновей-двойняшек Тристана и Сашу.

Евгений Плющенко, 34 года

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и продюсера Димы Билана свела работа над номером к конкурсу «Евровидение – 2008». Евгения Плющенко не смутили ни восьмилетняя разница в возрасте, ни то, что в начале их отношений Яна Рудковская еще находилась в процессе развода со свои первым мужем, бизнесменом Виктором Батуриным. В 2009-м они поженились, а через четыре года на свет появился их сын Саша.

Дрейк, 30 лет