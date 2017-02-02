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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017Кузьмичев Игорь

Я превыше всего: главные тезисы философии Айн Рэнд

ELLE выбрал лучшее из книг, а также двух программных интервью писательницы

Айн Рэнд — это сочетание, что называется, селедки с пирожными. Смесь несочетаемого. Ее любимыми писателями были одновременно Гюго и Микки Спиллейн. Если кто не в курсе, Спиллейн — автор десятков детективов в мягких обложках, автор на самом деле отличный, смешной, но все-таки трэшевый.

Айн Рэнд

Айн Рэнд

Романы Рэнд толстенные, с банальными диалогами, тоннами пафоса и ходульными героями (все положительные герои у нее, например, — красавцы и красавицы), при этом разлетавшиеся миллионными тиражами и проходившие (и проходящие) по разряду философии. Айн Рэнд очень ценила Аристотеля, но в ее сочинениях больше от комиксов Marvel.

Рэнд, хоть сама и отрицала это, была одной из главных пропагандисток феминизма (у женщины тоже есть право выбора), на нее молились либералы, она сделала, по большому счету, ту Америку, которую мы знаем, например, по Обаме. И в то же время считала, что Соединенные Штаты имеют право вторгаться в любую страну «для восстановления там демократических свобод», что больше похоже на Америку какого-нибудь Буша-младшего. Короче говоря, Айн Рэнд — сплошные противоречия.

Странные, тяжело читаемые, не слишком талантливые в литературном смысле романы Рэнд, набитые проповедями во славу эгоизма, оказались бестселлерами, а сами эти проповеди нашли миллионы фанатов по всему миру. ELLE выбрал главные тезисы Айн Рэнд, собранные из ее книг, а также двух программных интервью.

Айн Рэнд фото

Любовь — это сделка, а у каждой сделки свои сроки и своя оплата. Оплата любви — хорошие качества. Вы любите людей не за то, что делают для вас они или наоборот. Вы любите их за их ценность, за их хорошие качества, которые они сами воспитали. Вы не любите всех без разбора. Вы любите только тех, кто этого достоин.

Если мужчина или женщина слабы, они недостойны любви.

Должны ли родители любить ребенка? Нет, необязательно. Это будет зависеть от его характера и родительского отношения к этому характеру, когда он вырастет. Ребенок должен заслужить любовь своих родителей, а они — заработать его любовь.

Если люди ставят такие вещи, как дружба и семья, выше собственного труда, они аморальны. Дружба, семейная жизнь, человеческие взаимоотношения не являются главными в жизни человека. Человек, который ставит других выше собственного творческого труда, является эмоциональным паразитом.

Я считаю половую распущенность безнравственной. Не потому, что секс — это зло, а потому, что секс — слишком значительная вещь, слишком большое благо.

Женщины — это люди. И то, что правильно для мужчин, правильно и для женщин. Я не намерена пытаться указывать, какую работу надлежит делать мужчинам, и я не стану поступать так в отношении женщин. Нет такого особого вида работы, который был бы исключительно женским. Женщины могут выбирать себе занятие в соответствии с их собственными целями и установками, так же как и мужчины.

«Должен любить родину» — навязанное нам обязательство. Психология патриота — рабская психология. Он искренне считает себя в долгу перед тем, что ежедневно вытирает об него ноги. Любить же страну, в которой тебе хорошо живется — не что иное, как элементарная благодарность.

Человеческая жизнь важнее всего. Если кто-то хочет жить, и при этом жить как человек, он должен ставить разум превыше всего.

Важнейшая цель — достижение собственного счастья.

Айн Рэнд

Беспокойство за других делают из человека жертвенное животное. И человек вынужден работать для других, заботиться о других или нести за них ответственность. Это и делает его животным. Я же утверждаю, что человек заслуживает собственного счастья и что он должен сам его добиваться. Но он не может требовать, чтобы другие шли на жертвы ради его блага. И он сам не должен жертвовать чем-то ради других. У человека должно быть чувство собственного достоинства.

Вера как таковая очень вредна для человеческой жизни, поскольку является отрицанием разума.

Я выступаю против любой доктрины, предполагающей жертвовать личным ради коллективного: против коммунизма, социализма, «государства всеобщего благосостояния», фашизма, нацизма, современного либерализма. И на этом же основании я выступаю против консерваторов.

Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги — зло. Эти слова — колокольчик прокаженного, лязг оружия бандита. С тех пор, как люди живут на земле, средством общения для них были деньги, и заменить их в качестве такого средства может только дуло автомата.

Цитата №1

— Если бы вы увидели атланта, держащего на своих плечах мир, увидели, как кровь течет по его груди, ноги его подгибаются и руки дрожат, а он из последних сил пытается удержать мир, и чем мощнее усилие, тем тяжелее мир давит на его плечи, — что бы вы ему предложили?

— Я не знаю. Что он может сделать? А что предложили бы ему вы?

— Расправить плечи.

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