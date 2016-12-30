Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

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Модный блогер ELLE Роза Синайски выяснила у своих друзей дизайнеров и стилистов все о новогодней ночи
Оказывается, я не одна с нетерпением жду, когда куранты пробьют двенадцать и начнется новый 2017-ый год ― в это время года все надеются на волшебство или хотя бы на новые свершения. Мои герои для этого материала ― не исключение. Я выбрала именно этих людей, дизайнеров и стилистов, потому что мой 2016-ый прошел в их окружении ― и я точно знаю, что у этих ребят каждый выходной проходит, как отвязная новогодняя ночь. Шурук Раем, известная своими яркими украшениями, дизайнер оптики Тьери Ласри, Даша Шаповалова, Натали Джус и Лиф Гринер ― все они поделились своими планами, воспоминаниями и обещаниями специально для ELLE.ru.
За что вы любите новогоднюю ночь?
Я обожаю украшать новогодний стол ― с утра я обычно иду на рынок за цветами и подбираю их так, чтобы они сочетались с моими свечами Fornasetti и Trudon. Я накрываю стол тунисской скатертью моей бабушки, расставляю тарелки и бокалы, которые я привезла из разных уголков света ― от Марокко до Мексики и Перу. В итоге мой стол ― это безумная смесь культур, ароматов, лакомств и декора, и так разгуляться я позволяю себе только на Новый год!
Как будете отмечать этот Новый год?
Я всегда решаю все в самую последнюю минуту! Но эту ночь я мечтаю отметить вечеринкой в стиле сериала «Династия» - костюмы Джоан Коллинз, блестки и маскарад!
А наряд уже выбрали?
Еще нет, но предполагаю, что облачусь в блестки и пайетки с головы до ног!
Какими будут ваши новогодние обещания?
Много любви и еще больше украшений!
Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?
В парижском стиле ― шампанское, икра и выступление кабаре Crazy Horse.
Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?
Пиццы, пиццы и еще раз пиццы!
За что вы любите новогоднюю ночь?
За непередаваемое и обманчивое ощущение, что все можно начать сначала.
Как будете отмечать этот Новый год?
Эти вечеринки всегда организуются сами по себе и в самый последний момент. Но в эту ночь 31 декабря я буду в Нью-Йорке, так что планируется камерный ужин с огромным количеством друзей.
Что вы собираетесь надеть?
В эту ночь я обожаю наряжаться! Бабочка, пиджак на заказ и серебряные дерби ― вот мой образ на Новый год.
Какими будут ваши новогодние обещания?
В следующем году постараюсь выкраивать больше времени для себя.
Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?
Проблема в том, что я не помню и половины той ночи, которая могла бы быть самой яркой в моей жизни! А если серьезно ― новый 2015-ый год мы отмечали у друга в особняке на Голливудских холмах. Вот где была настоящая роскошь ― виды, икра, свежий лосось и конечно, шампанское!
Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?
Мое пожелание скорее для всей страны ― недавно я прочел статью о том, что в России собираются сделать что-то вроде Силиконовой долины. И я желаю, чтобы это начинание обязательно состоялось и принесло свои плоды!
За что вы любите новогоднюю ночь?
Скажу честно ― за то, что дарят подарки!
Как будете отмечать этот Новый год?
Поеду на Бали. Кто-нибудь хочет присоединиться?
В чем проведете эту ночь?
Будет зависеть от настроения, но уверена, это будет что-то яркое и дерзкое, как обычно.
Какими будут ваши новогодние обещания?
Мы с командой только что запустили новый инстаграм аккаунт @messagejournal ― это такой «мостик» между искусством Китая и Запада, площадка, на которой можно увидеть азиатских молодых художников вместе с европейскими и американскими. И в следующем году я хочу посвящать свое время только этому проекту.
Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?
Прошлый Новый год мы отмечали в течение трех дней в Мьянме ― и я прислала вам свою фотографию как раз из того периода. Это было незабываемо!
Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?
Неважно, что происходит, новая страница будет всегда!
За что вы любите новогоднюю ночь?
За возможность дарить близким и друзьям радость, счастье и любовь. Ведь именно этого все ждут под Новый год!
Как будете отмечать этот Новый год?
Я буду с семьей и друзьями в Буковеле, это лыжный курорт в Украине, который мне искренне нравится. Хотя бы раз в год я стараюсь отдыхать на территории своей страны.
А наряд уже выбрали?
Еще нет, но вы заставили меня задуматься над этим вопросом! Думаю, это будет одно из платьев, которые появились в моем гардеробе в уходящем году.
Какими будут ваши новогодние обещания?
У меня уже составлен план на следующий год - если коротко, я посвящу много времени себе, семье, и построению своей компании. Из частного - доучу французский, прочту миллион книг, открою новое помещение для своего образовательного проекта Kiev Fashion Institute и обязательно сделаю какой-нибудь новый проект, связанный с благотворительной деятельностью - таких в уходящем году у меня было несколько, и все они принесли много радости.
Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?
Их было слишком много, чтобы вспомнить одну. Например, я провела прекрасную новогоднюю ночь на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке; встречала Новый год на Цейлоне и Бали в компании близких мне друзей. Но вообще, я не люблю говорить о прошлом, поскольку оно мешает планировать будущее.
Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?
Любви, баланса и уверенности в себе и своих начинаниях!
За что вы любите Новый год?
Всех причин и не перечислить! Во-первых, в это время я всегда куда-нибудь путешествую ― в экзотические страны или маленькие уютные иностранные городки. Во-вторых, у моей сестры день рождения 31 декабря, так что веселье только удваивается! В эту ночь я обожаю пробовать разные коктейли и танцевать до упаду ― наверное, это мой самый любимый праздник в году!
Как будете отмечать этот Новый год?
Мы с друзьями полетим на Гавайи, но точной программы на ночь еще не знаю ― может быть, мы просто будем плавать?!
Что собираетесь надеть?
Точно что-то блестящее. Надеюсь, найти бикини в стразах!
Какими будут ваши новогодние обещания?
Следующий год будет многообещающим и очень интересным ― в основном по личным причинам, но и в моей карьере ожидаются кое-какие перемены. Поэтому я хочу пожелать себе не терять оптимизма и не разваливаться на куски.
Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?
Однажды мы с сестрой буквально вломились к другу домой, пока он спал, и устроили вечеринку у него в гостиной. Он проспал почти всю ночь, не видел и половины гостей ― прямо как в том фильме, «200 сигарет»!
Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?
То же, что я желаю каждому живому существу ― будьте собой и не теряйте позитив!
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