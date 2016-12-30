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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

Модный блогер ELLE Роза Синайски выяснила у своих друзей дизайнеров и стилистов все о новогодней ночи

Оказывается, я не одна с нетерпением жду, когда куранты пробьют двенадцать и начнется новый 2017-ый год ― в это время года все надеются на волшебство или хотя бы на новые свершения. Мои герои для этого материала ― не исключение. Я выбрала именно этих людей, дизайнеров и стилистов, потому что мой 2016-ый прошел в их окружении ― и я точно знаю, что у этих ребят каждый выходной проходит, как отвязная новогодняя ночь. Шурук Раем, известная своими яркими украшениями, дизайнер оптики Тьери Ласри, Даша Шаповалова, Натали Джус и Лиф Гринер ― все они поделились своими планами, воспоминаниями и обещаниями специально для ELLE.ru.

Shourouk, дизайнер украшений

Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров
Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

За что вы любите новогоднюю ночь?

Я обожаю украшать новогодний стол ― с утра я обычно иду на рынок за цветами и подбираю их так, чтобы они сочетались с моими свечами Fornasetti и Trudon. Я накрываю стол тунисской скатертью моей бабушки, расставляю тарелки и бокалы, которые я привезла из разных уголков света ― от Марокко до Мексики и Перу. В итоге мой стол ― это безумная смесь культур, ароматов, лакомств и декора, и так разгуляться я позволяю себе только на Новый год!

Как будете отмечать этот Новый год?

Я всегда решаю все в самую последнюю минуту! Но эту ночь я мечтаю отметить вечеринкой в стиле сериала «Династия» - костюмы Джоан Коллинз, блестки и маскарад!

А наряд уже выбрали?

Еще нет, но предполагаю, что облачусь в блестки и пайетки с головы до ног!

Какими будут ваши новогодние обещания?

Много любви и еще больше украшений!

Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?

В парижском стиле ― шампанское, икра и выступление кабаре Crazy Horse.

Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?

Пиццы, пиццы и еще раз пиццы!

Тьери Ласри, дизайнер очков

За что вы любите новогоднюю ночь?

За непередаваемое и обманчивое ощущение, что все можно начать сначала.

Как будете отмечать этот Новый год?

Эти вечеринки всегда организуются сами по себе и в самый последний момент. Но в эту ночь 31 декабря я буду в Нью-Йорке, так что планируется камерный ужин с огромным количеством друзей.

Что вы собираетесь надеть?

В эту ночь я обожаю наряжаться! Бабочка, пиджак на заказ и серебряные дерби ― вот мой образ на Новый год.

Какими будут ваши новогодние обещания?

В следующем году постараюсь выкраивать больше времени для себя.

Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?

Проблема в том, что я не помню и половины той ночи, которая могла бы быть самой яркой в моей жизни! А если серьезно ― новый 2015-ый год мы отмечали у друга в особняке на Голливудских холмах. Вот где была настоящая роскошь ― виды, икра, свежий лосось и конечно, шампанское!

Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?

Мое пожелание скорее для всей страны ― недавно я прочел статью о том, что в России собираются сделать что-то вроде Силиконовой долины. И я желаю, чтобы это начинание обязательно состоялось и принесло свои плоды!

Лиф Гринер, креативный консультант

Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

За что вы любите новогоднюю ночь?

Скажу честно ― за то, что дарят подарки!

Как будете отмечать этот Новый год?

Поеду на Бали. Кто-нибудь хочет присоединиться?

В чем проведете эту ночь?

Будет зависеть от настроения, но уверена, это будет что-то яркое и дерзкое, как обычно.

Какими будут ваши новогодние обещания?

Мы с командой только что запустили новый инстаграм аккаунт @messagejournal ― это такой «мостик» между искусством Китая и Запада, площадка, на которой можно увидеть азиатских молодых художников вместе с европейскими и американскими. И в следующем году я хочу посвящать свое время только этому проекту.

Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?

Прошлый Новый год мы отмечали в течение трех дней в Мьянме ― и я прислала вам свою фотографию как раз из того периода. Это было незабываемо!

Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?

Неважно, что происходит, новая страница будет всегда!


Дарья Шаповалова, креативный директор Mercedez-Benz Kiev Fashion Days

За что вы любите новогоднюю ночь?

За возможность дарить близким и друзьям радость, счастье и любовь. Ведь именно этого все ждут под Новый год!

Как будете отмечать этот Новый год?

Я буду с семьей и друзьями в Буковеле, это лыжный курорт в Украине, который мне искренне нравится. Хотя бы раз в год я стараюсь отдыхать на территории своей страны.

А наряд уже выбрали?

Еще нет, но вы заставили меня задуматься над этим вопросом! Думаю, это будет одно из платьев, которые появились в моем гардеробе в уходящем году.

Какими будут ваши новогодние обещания?

У меня уже составлен план на следующий год - если коротко, я посвящу много времени себе, семье, и построению своей компании. Из частного - доучу французский, прочту миллион книг, открою новое помещение для своего образовательного проекта Kiev Fashion Institute и обязательно сделаю какой-нибудь новый проект, связанный с благотворительной деятельностью - таких в уходящем году у меня было несколько, и все они принесли много радости.

Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?

Их было слишком много, чтобы вспомнить одну. Например, я провела прекрасную новогоднюю ночь на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке; встречала Новый год на Цейлоне и Бали в компании близких мне друзей. Но вообще, я не люблю говорить о прошлом, поскольку оно мешает планировать будущее.

Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?


Любви, баланса и уверенности в себе и своих начинаниях!

Натали Джус, кастинг директор, стилист

За что вы любите Новый год?

Всех причин и не перечислить! Во-первых, в это время я всегда куда-нибудь путешествую ― в экзотические страны или маленькие уютные иностранные городки. Во-вторых, у моей сестры день рождения 31 декабря, так что веселье только удваивается! В эту ночь я обожаю пробовать разные коктейли и танцевать до упаду ― наверное, это мой самый любимый праздник в году!

Как будете отмечать этот Новый год?

Мы с друзьями полетим на Гавайи, но точной программы на ночь еще не знаю ― может быть, мы просто будем плавать?!

Что собираетесь надеть?

Точно что-то блестящее. Надеюсь, найти бикини в стразах!

Какими будут ваши новогодние обещания?

Следующий год будет многообещающим и очень интересным ― в основном по личным причинам, но и в моей карьере ожидаются кое-какие перемены. Поэтому я хочу пожелать себе не терять оптимизма и не разваливаться на куски.

Самая запоминающаяся Новогодняя ночь?

Однажды мы с сестрой буквально вломились к другу домой, пока он спал, и устроили вечеринку у него в гостиной. Он проспал почти всю ночь, не видел и половины гостей ― прямо как в том фильме, «200 сигарет»!

Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?

То же, что я желаю каждому живому существу ― будьте собой и не теряйте позитив!


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