Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

Оказывается, я не одна с нетерпением жду, когда куранты пробьют двенадцать и начнется новый 2017-ый год ― в это время года все надеются на волшебство или хотя бы на новые свершения. Мои герои для этого материала ― не исключение. Я выбрала именно этих людей, дизайнеров и стилистов, потому что мой 2016-ый прошел в их окружении ― и я точно знаю, что у этих ребят каждый выходной проходит, как отвязная новогодняя ночь. Шурук Раем, известная своими яркими украшениями, дизайнер оптики Тьери Ласри, Даша Шаповалова, Натали Джус и Лиф Гринер ― все они поделились своими планами, воспоминаниями и обещаниями специально для ELLE.ru.

Shourouk, дизайнер украшений

За что вы любите новогоднюю ночь? Я обожаю украшать новогодний стол ― с утра я обычно иду на рынок за цветами и подбираю их так, чтобы они сочетались с моими свечами Fornasetti и Trudon. Я накрываю стол тунисской скатертью моей бабушки, расставляю тарелки и бокалы, которые я привезла из разных уголков света ― от Марокко до Мексики и Перу. В итоге мой стол ― это безумная смесь культур, ароматов, лакомств и декора, и так разгуляться я позволяю себе только на Новый год! Как будете отмечать этот Новый год? Я всегда решаю все в самую последнюю минуту! Но эту ночь я мечтаю отметить вечеринкой в стиле сериала «Династия» - костюмы Джоан Коллинз, блестки и маскарад! А наряд уже выбрали? Еще нет, но предполагаю, что облачусь в блестки и пайетки с головы до ног! Какими будут ваши новогодние обещания? Много любви и еще больше украшений! Самая запоминающаяся Новогодняя ночь? В парижском стиле ― шампанское, икра и выступление кабаре Crazy Horse. Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru? Пиццы, пиццы и еще раз пиццы!

Тьери Ласри, дизайнер очков

За что вы любите новогоднюю ночь? За непередаваемое и обманчивое ощущение, что все можно начать сначала. Как будете отмечать этот Новый год? Эти вечеринки всегда организуются сами по себе и в самый последний момент. Но в эту ночь 31 декабря я буду в Нью-Йорке, так что планируется камерный ужин с огромным количеством друзей. Что вы собираетесь надеть? В эту ночь я обожаю наряжаться! Бабочка, пиджак на заказ и серебряные дерби ― вот мой образ на Новый год. Какими будут ваши новогодние обещания? В следующем году постараюсь выкраивать больше времени для себя. Самая запоминающаяся Новогодняя ночь? Проблема в том, что я не помню и половины той ночи, которая могла бы быть самой яркой в моей жизни! А если серьезно ― новый 2015-ый год мы отмечали у друга в особняке на Голливудских холмах. Вот где была настоящая роскошь ― виды, икра, свежий лосось и конечно, шампанское! Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru? Мое пожелание скорее для всей страны ― недавно я прочел статью о том, что в России собираются сделать что-то вроде Силиконовой долины. И я желаю, чтобы это начинание обязательно состоялось и принесло свои плоды!

Лиф Гринер, креативный консультант

За что вы любите новогоднюю ночь? Скажу честно ― за то, что дарят подарки! Как будете отмечать этот Новый год? Поеду на Бали. Кто-нибудь хочет присоединиться? В чем проведете эту ночь? Будет зависеть от настроения, но уверена, это будет что-то яркое и дерзкое, как обычно. Какими будут ваши новогодние обещания? Мы с командой только что запустили новый инстаграм аккаунт @messagejournal ― это такой «мостик» между искусством Китая и Запада, площадка, на которой можно увидеть азиатских молодых художников вместе с европейскими и американскими. И в следующем году я хочу посвящать свое время только этому проекту. Самая запоминающаяся Новогодняя ночь? Прошлый Новый год мы отмечали в течение трех дней в Мьянме ― и я прислала вам свою фотографию как раз из того периода. Это было незабываемо! Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru? Неважно, что происходит, новая страница будет всегда!



Дарья Шаповалова, креативный директор Mercedez-Benz Kiev Fashion Days

За что вы любите новогоднюю ночь? За возможность дарить близким и друзьям радость, счастье и любовь. Ведь именно этого все ждут под Новый год! Как будете отмечать этот Новый год? Я буду с семьей и друзьями в Буковеле, это лыжный курорт в Украине, который мне искренне нравится. Хотя бы раз в год я стараюсь отдыхать на территории своей страны. А наряд уже выбрали? Еще нет, но вы заставили меня задуматься над этим вопросом! Думаю, это будет одно из платьев, которые появились в моем гардеробе в уходящем году. Какими будут ваши новогодние обещания? У меня уже составлен план на следующий год - если коротко, я посвящу много времени себе, семье, и построению своей компании. Из частного - доучу французский, прочту миллион книг, открою новое помещение для своего образовательного проекта Kiev Fashion Institute и обязательно сделаю какой-нибудь новый проект, связанный с благотворительной деятельностью - таких в уходящем году у меня было несколько, и все они принесли много радости. Самая запоминающаяся Новогодняя ночь? Их было слишком много, чтобы вспомнить одну. Например, я провела прекрасную новогоднюю ночь на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке; встречала Новый год на Цейлоне и Бали в компании близких мне друзей. Но вообще, я не люблю говорить о прошлом, поскольку оно мешает планировать будущее. Что бы вы пожелали читательницам ELLE.ru?

Любви, баланса и уверенности в себе и своих начинаниях!

Натали Джус, кастинг директор, стилист