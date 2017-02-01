Вышел на связь: Кларк Гейбл и другие знаменитости-донжуаны

В этот день, 1 февраля, свой день рождения отметил бы Кларк Гейбл. Его фирменная кривая улыбка сводила с ума всех женщин без исключения (Грейс Келли, с которой Гейбл порвал через пару недель романа, так потеряла голову, что буквально преследовала его). ELLE — о мужчинах, которые устали вести счет сердечным победам.

Кларк Гейбл

«Я, как мужчина, ничего не стою. Это подтвердят все женщины в этом зале» — знаменитая фраза Гейбла, брошенная им на одной светской вечеринке, причем довольно многолюдной, точно описывала его отношения со слабым полом. Женщин у звезды «Унесенных ветром» было много, и все первые голливудские красавицы — Джин Кроуфорд, Джин Харлоу, Лана Тернер, Грейс Келли. Репутация бабника раздражала продюсеров, и они часто отчитывали актера, прося и даже требуя остепениться. Все без толку. Женщина и свела Гейбла в могилу. Последним фильмом актера были «Неприкаянные», где его партнершей оказалась взбалмошная, недисциплинированная Мэрилин Монро. «Бог ты мой, я счастлив, что этот фильм наконец-то снят. Она довела меня до инфаркта», — сказал Кларк Гейбл, когда съемки закончились. Спустя сутки он действительно свалился с инфарктом и через неделю умер.

Уоррен Битти

Джек Николсон

В апреле Николсону стукнет 80, и он вроде бы ушел из большого секса. По крайней мере, раскаялся. «Когда мне говорят, что я бабник, я не спорю. Однако жизнь сердцееда всегда заканчивается плохо. Это одна из причин, почему мне неловко из-за своей репутации», — признался он несколько лет назад. Один из величайших актеров Голливуда, Николсон, по его же признанию, спал с 2000 женщин, редко бывал верен и поднаторел во вранье: «Я вру только полиции и женщинам», — хвастался он. Сейчас актер, в списке побед которого — Мерил Стрип, Мелани Гриффит, Дженис Дикинсон, Лара Флинн Бойл, ведет себя скромно, предпочитая любовным приключениям бейсбол. «Я бы все-таки завел какой-нибудь горячий роман, но это в моем возрасте будет неприлично», — говорит он.

Хулио Иглесиас

Томному папе Энрике Иглесиаса есть чем гордиться помимо сына и десятков миллионов проданных дисков. На его счету - около 3000 женщин. Впрочем, агенты артиста говорят, что цифра неточна. Нет, Хулио Иглесиас не обманывает — он просто скромничает: наверняка не три тысячи, а шесть.

Джин Симмонс

В это трудно поверить, но басист группы Kiss, тот самый, что в гриме дьявола и с длиннющим языком, переспал с пятью тысячами женщин. А потому уверен, что точно знает секрет обольщения. Главное, считает он, не быть слишком избирательным: «Подходишь, даешь понять, чего хочешь и смотришь, нет ли ответного сигнала. Женщины как светофоры, зеленый свет где-нибудь да загорится». Симмонс, отвечавший в Kiss за харизму, пользовался славой, как только мог, — однажды затащил в постель сразу семерых девушек. Все, утверждает музыкант, остались довольны. «Если хотите поздороваться со мной и поговорить, вам придется переспать со мной», — шутил Симмонс, но эту шутку понимали буквально.

Чарли Шин

Дебошир, наркоман, бабник — стандартная характеристика Шина. Ему всегда было всего мало, а выбирать или ограничивать себя мешали слава и деньги. Как и положено, к Шину тянуло «приличных» девушек, но в итоге они его оставляли, боясь, что он утащит их с собой на дно. Келл Престон, будущая жена Джона Траволты, сильно любила Чарли, но когда он, приревновав, прострелил ей руку (случайно), она моментально исчезла с его горизонта. Вайнона Райдер, Робин Райт, Дениз Ричардс и сотни проституток — Шин предпочитал контрасты. Набежало таким образом 5000 дам. А также вирус ВИЧ, которым инфицирован актер.

Ленни Кравиц