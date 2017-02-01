Вышел на связь: Кларк Гейбл и другие знаменитости-донжуаны

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Покорители женских сердец
В этот день, 1 февраля, свой день рождения отметил бы Кларк Гейбл. Его фирменная кривая улыбка сводила с ума всех женщин без исключения (Грейс Келли, с которой Гейбл порвал через пару недель романа, так потеряла голову, что буквально преследовала его). ELLE — о мужчинах, которые устали вести счет сердечным победам.
«Я, как мужчина, ничего не стою. Это подтвердят все женщины в этом зале» — знаменитая фраза Гейбла, брошенная им на одной светской вечеринке, причем довольно многолюдной, точно описывала его отношения со слабым полом. Женщин у звезды «Унесенных ветром» было много, и все первые голливудские красавицы — Джин Кроуфорд, Джин Харлоу, Лана Тернер, Грейс Келли. Репутация бабника раздражала продюсеров, и они часто отчитывали актера, прося и даже требуя остепениться. Все без толку.
Женщина и свела Гейбла в могилу. Последним фильмом актера были «Неприкаянные», где его партнершей оказалась взбалмошная, недисциплинированная Мэрилин Монро. «Бог ты мой, я счастлив, что этот фильм наконец-то снят. Она довела меня до инфаркта», — сказал Кларк Гейбл, когда съемки закончились. Спустя сутки он действительно свалился с инфарктом и через неделю умер.
Несмотря на «Оскар» и ряд великих фильмов, Битти знаменит прежде всего как невероятный ловелас, чей талант обольщения идет нога в ногу с тем, что сейчас называют сексизмом.
«Уоррен очень заботливый», «Он умеет сделать женщину центром Вселенной», «Он учтив, внимателен, с ним всегда интересно», — с восхищением говорят о нем бывшие подруги Голди Хоун и Джоан Коллинз.
«Мужчина должен быть в состоянии обменять 40-летнюю жену на две «двадцатки», — говорит сам Уоррен, в постели которого, по слухам, побывало 12 000 женщин.
Фэй Данауэй, Элизабет Тейлор (давшая Уоррену как любовнику 15 баллов из 10), Брижит Бардо, Джейн Фонда, Катрин Денев, Натали Вуд, Дайан Китон, Мадонна, Эль Макферсон — Битти быстро их всех очаровывал и так же быстро бросал. Пока в 1992 году не встретил уже немолодую по его меркам (34 года) Аннет Бенинг. Они до сих пор вместе.
В апреле Николсону стукнет 80, и он вроде бы ушел из большого секса. По крайней мере, раскаялся.
«Когда мне говорят, что я бабник, я не спорю. Однако жизнь сердцееда всегда заканчивается плохо. Это одна из причин, почему мне неловко из-за своей репутации», — признался он несколько лет назад. Один из величайших актеров Голливуда, Николсон, по его же признанию, спал с 2000 женщин, редко бывал верен и поднаторел во вранье: «Я вру только полиции и женщинам», — хвастался он. Сейчас актер, в списке побед которого — Мерил Стрип, Мелани Гриффит, Дженис Дикинсон, Лара Флинн Бойл, ведет себя скромно, предпочитая любовным приключениям бейсбол. «Я бы все-таки завел какой-нибудь горячий роман, но это в моем возрасте будет неприлично», — говорит он.
Томному папе Энрике Иглесиаса есть чем гордиться помимо сына и десятков миллионов проданных дисков. На его счету - около 3000 женщин. Впрочем, агенты артиста говорят, что цифра неточна. Нет, Хулио Иглесиас не обманывает — он просто скромничает: наверняка не три тысячи, а шесть.
В это трудно поверить, но басист группы Kiss, тот самый, что в гриме дьявола и с длиннющим языком, переспал с пятью тысячами женщин. А потому уверен, что точно знает секрет обольщения. Главное, считает он, не быть слишком избирательным: «Подходишь, даешь понять, чего хочешь и смотришь, нет ли ответного сигнала. Женщины как светофоры, зеленый свет где-нибудь да загорится». Симмонс, отвечавший в Kiss за харизму, пользовался славой, как только мог, — однажды затащил в постель сразу семерых девушек. Все, утверждает музыкант, остались довольны. «Если хотите поздороваться со мной и поговорить, вам придется переспать со мной», — шутил Симмонс, но эту шутку понимали буквально.
Дебошир, наркоман, бабник — стандартная характеристика Шина. Ему всегда было всего мало, а выбирать или ограничивать себя мешали слава и деньги. Как и положено, к Шину тянуло «приличных» девушек, но в итоге они его оставляли, боясь, что он утащит их с собой на дно. Келл Престон, будущая жена Джона Траволты, сильно любила Чарли, но когда он, приревновав, прострелил ей руку (случайно), она моментально исчезла с его горизонта. Вайнона Райдер, Робин Райт, Дениз Ричардс и сотни проституток — Шин предпочитал контрасты. Набежало таким образом 5000 дам. А также вирус ВИЧ, которым инфицирован актер.
Ангел Victoria's Secret Адриана Лима в начале нулевых уверяла журналистов, что, во-первых, до сих пор невинна, а, во-вторых, отдастся только мужу. Как только на пути Адрианы возник Ленни Кравиц, железныйи принцип был выброшен на свалку. Чем брал и берет Кравиц женщин — самых разных, от Мадонны до Ванессы Паради, от Натали Имбрульи до Николь Кидман — загадка. А ведь были еще Кейт Мосс, Кайли Миноуг, Стелла Маккартни, Наоми Кэмпбелл — всех не перечислить. «Настоящему мужчине нужны две вещи: опасности и игры. Именно поэтому ему нужна женщина — как самая опасная игрушка» — этой цитатой Ницше начинается клип Кравица на песню Chamber. Может, это как-то объясняет секрет успеха музыканта у слабого пола?
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