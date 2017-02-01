Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017Кузьмичев Игорь

Вышел на связь: Кларк Гейбл и другие знаменитости-донжуаны

Покорители женских сердец

В этот день, 1 февраля, свой день рождения отметил бы Кларк Гейбл. Его фирменная кривая улыбка сводила с ума всех женщин без исключения (Грейс Келли, с которой Гейбл порвал через пару недель романа, так потеряла голову, что буквально преследовала его). ELLE — о мужчинах, которые устали вести счет сердечным победам.

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл

«Я, как мужчина, ничего не стою. Это подтвердят все женщины в этом зале» — знаменитая фраза Гейбла, брошенная им на одной светской вечеринке, причем довольно многолюдной, точно описывала его отношения со слабым полом. Женщин у звезды «Унесенных ветром» было много, и все первые голливудские красавицы — Джин Кроуфорд, Джин Харлоу, Лана Тернер, Грейс Келли. Репутация бабника раздражала продюсеров, и они часто отчитывали актера, прося и даже требуя остепениться. Все без толку.

Женщина и свела Гейбла в могилу. Последним фильмом актера были «Неприкаянные», где его партнершей оказалась взбалмошная, недисциплинированная Мэрилин Монро. «Бог ты мой, я счастлив, что этот фильм наконец-то снят. Она довела меня до инфаркта», — сказал Кларк Гейбл, когда съемки закончились. Спустя сутки он действительно свалился с инфарктом и через неделю умер.

Уоррен Битти

Уоррен Битти

Несмотря на «Оскар» и ряд великих фильмов, Битти знаменит прежде всего как невероятный ловелас, чей талант обольщения идет нога в ногу с тем, что сейчас называют сексизмом.

«Уоррен очень заботливый», «Он умеет сделать женщину центром Вселенной», «Он учтив, внимателен, с ним всегда интересно», — с восхищением говорят о нем бывшие подруги Голди Хоун и Джоан Коллинз.

«Мужчина должен быть в состоянии обменять 40-летнюю жену на две «двадцатки», — говорит сам Уоррен, в постели которого, по слухам, побывало 12 000 женщин.

Фэй Данауэй, Элизабет Тейлор (давшая Уоррену как любовнику 15 баллов из 10), Брижит Бардо, Джейн Фонда, Катрин Денев, Натали Вуд, Дайан Китон, Мадонна, Эль Макферсон — Битти быстро их всех очаровывал и так же быстро бросал. Пока в 1992 году не встретил уже немолодую по его меркам (34 года) Аннет Бенинг. Они до сих пор вместе.

Джек Николсон

Джек Николсон

В апреле Николсону стукнет 80, и он вроде бы ушел из большого секса. По крайней мере, раскаялся.

«Когда мне говорят, что я бабник, я не спорю. Однако жизнь сердцееда всегда заканчивается плохо. Это одна из причин, почему мне неловко из-за своей репутации», — признался он несколько лет назад. Один из величайших актеров Голливуда, Николсон, по его же признанию, спал с 2000 женщин, редко бывал верен и поднаторел во вранье: «Я вру только полиции и женщинам», — хвастался он. Сейчас актер, в списке побед которого — Мерил Стрип, Мелани Гриффит, Дженис Дикинсон, Лара Флинн Бойл, ведет себя скромно, предпочитая любовным приключениям бейсбол. «Я бы все-таки завел какой-нибудь горячий роман, но это в моем возрасте будет неприлично», — говорит он.

Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас

Томному папе Энрике Иглесиаса есть чем гордиться помимо сына и десятков миллионов проданных дисков. На его счету - около 3000 женщин. Впрочем, агенты артиста говорят, что цифра неточна. Нет, Хулио Иглесиас не обманывает — он просто скромничает: наверняка не три тысячи, а шесть.

Джин Симмонс

Джин Симмонс

В это трудно поверить, но басист группы Kiss, тот самый, что в гриме дьявола и с длиннющим языком, переспал с пятью тысячами женщин. А потому уверен, что точно знает секрет обольщения. Главное, считает он, не быть слишком избирательным: «Подходишь, даешь понять, чего хочешь и смотришь, нет ли ответного сигнала. Женщины как светофоры, зеленый свет где-нибудь да загорится». Симмонс, отвечавший в Kiss за харизму, пользовался славой, как только мог, — однажды затащил в постель сразу семерых девушек. Все, утверждает музыкант, остались довольны. «Если хотите поздороваться со мной и поговорить, вам придется переспать со мной», — шутил Симмонс, но эту шутку понимали буквально.

Чарли Шин

Чарли Шин

Дебошир, наркоман, бабник — стандартная характеристика Шина. Ему всегда было всего мало, а выбирать или ограничивать себя мешали слава и деньги. Как и положено, к Шину тянуло «приличных» девушек, но в итоге они его оставляли, боясь, что он утащит их с собой на дно. Келл Престон, будущая жена Джона Траволты, сильно любила Чарли, но когда он, приревновав, прострелил ей руку (случайно), она моментально исчезла с его горизонта. Вайнона Райдер, Робин Райт, Дениз Ричардс и сотни проституток — Шин предпочитал контрасты. Набежало таким образом 5000 дам. А также вирус ВИЧ, которым инфицирован актер.

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима в начале нулевых уверяла журналистов, что, во-первых, до сих пор невинна, а, во-вторых, отдастся только мужу. Как только на пути Адрианы возник Ленни Кравиц, железныйи принцип был выброшен на свалку. Чем брал и берет Кравиц женщин — самых разных, от Мадонны до Ванессы Паради, от Натали Имбрульи до Николь Кидман — загадка. А ведь были еще Кейт Мосс, Кайли Миноуг, Стелла Маккартни, Наоми Кэмпбелл — всех не перечислить. «Настоящему мужчине нужны две вещи: опасности и игры. Именно поэтому ему нужна женщина — как самая опасная игрушка» — этой цитатой Ницше начинается клип Кравица на песню Chamber. Может, это как-то объясняет секрет успеха музыканта у слабого пола?

Материалы по темам

Читайте далее

Звезды

Главные романы Моники Беллуччи

Звезды

Дрю Бэрримор рассказала о жизни после развода

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

ЗвездыОшибочка вышла: фото, удаленные знаменитостями из соцсетей
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ЗвездыПо полной программе: Опра Уинфри и ее шоу
Звездный стильКак огурчик: Элайджа Вуд и другие молодо выглядящие звезды

ELLE рекомендует

ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус

Лучшее на Elle

ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Главные холостяки Голливуда и их «приданое»

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.