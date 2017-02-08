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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017Агаева Сабина

Вячеслав Тихонов и еще 12 секс-символов советского кино

Ретроспектива главных кинокрасавцев советского экрана

89 лет назад, 8 февраля, родился великий советский артист Вячеслав Тихонов. «Талант – это чувство вкуса», – говорили про него и его персонажей. За долгую творческую карьеру актеру довелось сняться более чем в 50 картинах и в каждой из них создать запоминающийся образ. Князь Болконский, тракторист Матвей Морозов, мичман Панин, хозяин белого Бима, наконец, советский разведчик Исаев, известный под именем Штирлиц, – Вячеслав Тихонов создал огромное количество острохарактерных лирических и героических кинообразов. Артист особого таланта, обаятельный, интеллигентный, он стал символом целой эпохи, герои которой олицетворяли истинное благородство.

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

Несомненно, успеху и сумасшедшей популярности на всем советском пространстве он обязан не только актерскому дарованию, но и ярким внешним данным, поначалу мешавшим его карьере (породистое, непролетарское лицо оставляло молодого артиста за бортом), а после давшим пропуск в большое кино.

В к/ф "Дело было в Пенькове"

В к/ф "Дело было в Пенькове"

Тонкие черты лица, врожденная стать – начало карьеры красавца Тихонова развивалось по тому же сценарию, что у Алена Делона: одни режиссеры отвергали его со словами «слишком красив», другие брали на роли только за внешность, не стремясь раскрыть актерский потенциал. Но с ролью Матвея Морозова в «Дело было в Пенькове» пришло и первое признание, и статус секс-символа отечественного кино.

В к/ф "Война и мир"

В к/ф "Война и мир"

В к/ф "Война и мир"

В день рождения любимого артиста мы вспоминаем кумиров ушедшей эпохи, так же, как Тихонов, покоривших публику не только талантом, но и мужским обаянием.

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Олег Янковский

Олег Янковский

Олег Янковский

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5 актрис советского кино, которые сегодня стали бы секс-символами

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