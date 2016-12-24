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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 декабря 2016

Вся правда о Диме Билане за 2 минуты

Основные факты из биографии сегодняшнего именинника, отмечающего 35-летие

Дима Билан

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегута, что в Карачаево-Черкесии, и при рождении имел имя Виктор Николаевич Белан. Его мама работала овощеводом в теплицах, а папа был слесарем. В детстве семья артиста переехала в Кабардино-Балкарию, которую сам Дима часто называет своей родиной.

Взять псевдоним «Дима Билан» ему предложил его продюсер — Юрий Айзеншпис. После его смерти в 2005-м году продюсерский центр, руководить которым стала жена Айзеншписа, потребовал у Билана сменить имя, поскольку его псевдоним якобы принадлежал компании. В 2008 году, по совету Яны Рудковской, певец официально поменял имя, и в графах ФИО его паспорта значится Дима Николаевич Билан (не «Дмитрий»).

Дима Билан

Дима Билан имеет музыкальное и артистическое образование: В 2003 он закончил «Гнесинку» по специальности «классический вокал», а в 2005 — ГИТИС, куда был принят сразу на 2 курс.

Первым продюсером Билана была Елена Кан. В 2000 году она спродюсировала одну из его первых работ — клип на песню «Осень». Видео снималось на берегу Финского залива.

В начале учебы Билан познакомился со своим будущим продюсером Айзеншписом, который увидел потенциал в молодом студенте и начал с ним работу. В 2002 Билан выступил на «Новой Волне» в Юрмале с песней «Бум», заняв там 4 место. Затем был снят клип на эту песню, а после — его первый суперхит «Я ночной хулиган». После этого в ротацию музыкальных каналов были запущены клипы «Ты, только ты» и «Я ошибся, я попал». А в видео на песню «Я так люблю тебя» снялась дочь Игоря Крутого Виктория.

Дебютный альбом Билана назывался «Я ночной хулиган» и был выпущен в октябре 2003. В 2004 вышел его второй студийный альбом под названием «На берегу неба».

Дима Билан дважды представлял Россию на международном конкурсе песни «Евровидение». Первый раз в 2006 году с песней «Never Let You Go», за которую получил второе место. Второй раз в 2008 году — с песней «Believe». Он занял первое место и пока что является единственным российским артистом, победившим на «Евровидении».

О своем родном имени — Витя Белан — певец вспомнил в 2012 году, когда запустил электронный проект в стиле «синти-поп» — и взял его в качестве нового псеводнима. В последствии проект был переименован в Alien 24. Его результатом стал выход студийного альбома «Alien», один из синглов которого Билан все-таки записал под своим настоящим именем-псевдонимом.

Дима Билан — крестный отец сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра. Знаменитого малыша, который к полутора годам успел заключить рекламный контракт, сама пара ласково называет Гном Гномыч.

Последние пару лет Дима Билан переживает новый виток популярности. Он принял участие в третьем сезоне «Голос. Дети» как наставник и со скандалом поучаствовал во «взрослом» Голосе — но не прошел этап слепых прослушиваний (Григорий Лепс вообще заявил, что певцу стоит заниматься чем-то другим, но не музыкой).

На съемках «детского» Голоса он познакомился с Натальей Водяновой, ведущей проекта. В 2015 они вместе снялись в клипе на песню «Не молчи» в поддержку проекта фонда Водяновой «Обнаженные сердца». Его целью стало привлечение внимания к проблемам детей с особенностями развития. Позже в соцсетях они вдвоем запустили проект #Немолчи —любой желающий может снять видео с танцем из клипа и выложить в соцсети.

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