Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

25 июля исполняется 8 лет со дня смерти Майкла Джексона. И здесь, как и с другими большими трагедиями – почти все помнят, что делали и где были, когда узнали о смерти поп-короля. Даже несмотря на все скандалы, которые преследовали его, как тени в сумерках, и несмотря на то, что он не выступал несколько лет до смерти и давно не выпускал новых альбомов, Джексон оставался любимым артистом миллионов. Его имя не покидало таблоиды, но о нем все равно было мало что известно. Мы собрали редкие, забавные и трогательные фотографии, рассказывающие историю этого невероятного человека – того, каким он был со своими знаменитыми друзьями, семьей и в счастливые моменты своей жизни. Включайте Beat It в телефоне и улыбайтесь, глядя на эти снимки.