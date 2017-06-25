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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 июня 2017

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Включайте Beat It и улыбайтесь, глядя на эти снимки певца

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

25 июля исполняется 8 лет со дня смерти Майкла Джексона. И здесь, как и с другими большими трагедиями – почти все помнят, что делали и где были, когда узнали о смерти поп-короля. Даже несмотря на все скандалы, которые преследовали его, как тени в сумерках, и несмотря на то, что он не выступал несколько лет до смерти и давно не выпускал новых альбомов, Джексон оставался любимым артистом миллионов. Его имя не покидало таблоиды, но о нем все равно было мало что известно. Мы собрали редкие, забавные и трогательные фотографии, рассказывающие историю этого невероятного человека – того, каким он был со своими знаменитыми друзьями, семьей и в счастливые моменты своей жизни. Включайте Beat It в телефоне и улыбайтесь, глядя на эти снимки.

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Дебютная роль Джексона - страшила в фильме "Виз" (1978 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Певец так же сыграл главную роль в фильме "Капитан Ио" (1986 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Майкл Джексон с одной из своих лучших подруг, Лайзой Миннелли (1983 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Майкл Джексон с Лайзой Миннелли и оператором Ласло Ковачем (1981 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

арист марширует вместе с российскими солдатами на военной базе в Подмосквье (1993 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Майкл Джексон со старшей сестрой Ла Тойей (1977 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Джексон за кулисами шоу иллюзионистов в Лас Вегасе (2002 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Певец получает докторскую степень в Нью-Йорке (1988 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Пол Маккартни и Майкл Джексон в студии (1980 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Певец с режиссером Вуди Алленом (1977 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Группа The Jackson Brothers встречается с Энди Уорхолом (1981 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Майкла Джексона и Дональда Трампа связывало участие в благотворительном фонде против СПИДа (1990 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Певец с Наоми Кэмпбелл во время съемок клипа In the Closet (1992 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

Пол Маккартни и Майкл Джексон всегда были друзьями - даже посуду мыли вместе (1983 год)

Вспоминаем поп-короля: редкие кадры из жизни Майкла Джексона

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