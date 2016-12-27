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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Вечно молодой: правила жизни Сергея Бодрова-младшего

27 декабря главному секс-символу 1990-х, звезде фильмов «Брат», «Брат-2», «Кавказский пленник», «Стрингер», Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 45 лет

Он погиб в 30 лет, оставшись в памяти поклонников вечном молодым и бескомпромиссным. Мы вспомнили самые яркие высказывания последнего героя нашего времени.

Я очень трепетно отношусь к каким-то главным ценностям. Но я не думаю, что норма — это когда человек хороший. Кто сказал, что люди должны быть хорошими, честными? Нормально — это когда люди обманывают, лукавят и ищут себя какие-то блага. И тогда все остальное, выходящее за рамки этой нормы — когда человек сказал тебе «спасибо», не соврал, поддержал тебя, сделал что-то хорошее, — вызывает большую радость и вообще делает мир прекрасным.

Мне интересно жить. Интересно разговаривать с таксистом, проститукой, которая сидит в этом баре, гулять смотреть на лица. В магазины заходить, смотреть хорошее кино, читать хорошую литерутуру, потому что везде-везде-везде есть все то, что тебя радует.

На тусовки я не гоняю. Вообще, мне кажется, это какая-то зависимость. Как от моды. Модно иметь одну серьгу синюю, а ботинок — зеленый. И все начинают это носить. Какой-то знаменитый денди сказал: «Настоящий денди не следует моде, он ее делает».

Сергей Бодров-младший в фильме «Брат»

Сергей Бодров-младший в фильме «Брат»

Помню, в детстве я съезжал с горок на деревянных лыжах просто, как не фиг делать. Потом через несколько лет пришел на эту горку, и у меня внутри пробежал холодок. Я подумал: «Нет, надо съехать». Съехал, сломал одну лыжу и понял — больше никогда! В Австрии в горах дети — крохи по 2,5 года — катаются по таким местам, где взрослые сто раз подумают: «Я упаду, сломаю ногу, отпуск насмарку, гипс, страховка…» А дети не думают о причинно-следственной связи. Так надо и в кино, и везде — не размышлять долго и бесплодно, а отрываться!

Во время съемок фильма «Война» на Кавказе местные ребята говорили мне: «Ты хороший парень, но больше так не говори», подразумевая фразу моего героя из фильма «Брат»: «Не брат ты мне, гнида чернож...я». Я уже устал объяснять, что мне пришлось ее произнести по сценарию, что в жизни я совсем не такой.

Признание, популярность — это не всегда адресное попадание. Но случаются вдруг и очень важные, хоть и короткие, встречи… Вот гаишник останавливает меня, и за две минуты я узнаю: был на войне, четыре ранения и контузия, жена бросила, сейчас один, «чего дальше — не знаю… Ну все, желаю удачи». И понимаю, что есть какая-то связь с человеком, есть язык. Я все-таки против того, что граничит со снобизмом. Все равно мы все вместе, это наша страна и наши люди.

Кадр из фильма «Брат-2»

Кадр из фильма «Брат-2»

Когда-то мне казалось, что лучше не делать того, что будет истолковано превратно, или того, что может иметь какие-то неожиданные последствия. В общем, не делать ничего лишнего. Но потом я пришел к мнению, что не стоит так уж бояться оплошать, и лучше сделать что-то, что может помочь кому-то или даже тебе самому. То есть от созерцательной практики пришел к более активной.

Думаю, публика ждет чистого человека. Он наивен, мало что знает о том, как должна быть устроена жизнь, вряд ли у него в голове есть такая же четкая картина мира, как, скажем, у Данилы Багрова. Этот человек очень молод, но уверен в себе, хотя и беззащитен. Он будет силен своей чистотой — и все.

Время — одна из тех вещей, на которую мы не в состоянии повлиять. Единственное, что мы можем сделать, — это наполнить наши дни, сделать их длиннее, шире. И средство одно — любовь и внимание к окружающим. Как у ребенка. У него день очень длинный: он найдет листик, рассматривает его полчаса, и целый мир разворачивается у него перед глазами. А можно не листик рассматривать, а людей. Делать как можно больше, писать, снимать. Наполнять жизнь.

Конечно, суеверие — грех, но есть какая-то кармическая ответственность. Это тысячи раз было проверено.

Сергей Бодров-младший и Ребека Лильеберг в фильме «Медвежий поцелуй»

Сергей Бодров-младший и Ребека Лильеберг в фильме «Медвежий поцелуй»

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