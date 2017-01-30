Важная птица: звезды, родившиеся в год Петуха

В минувшие выходные, согласно китайскому календарю, новый год Огненного Петуха официально наступил. Это значит, что мы будем находиться под влиянием пернатого друга ‪до 15 февраля 2018 года‬, а для людей, рожденных в год Петуха, этот период станет особенно судьбоносным. В Китае петух является символом смелости и доброты, а люди, родившиеся под его знаком, как считается, наделены лидерскими качествами —коммуникабельностью, работоспособностью, силой воли, энергичностью и яркой харизмой. Астрологи уверяют, что рожденные под звездой Петуха — совершенные экстраверты, люди, которые неизбежно оказываются в центре внимания, любят и умеют блистать на публике. Глядя на звездных героев нашего списка, в этом сложно усомниться!