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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Важная птица: звезды, родившиеся в год Петуха

Дженнифер Энистон, Гвен Стефани, Ксения Собчак и другие

В минувшие выходные, согласно китайскому календарю, новый год Огненного Петуха официально наступил. Это значит, что мы будем находиться под влиянием пернатого друга ‪до 15 февраля 2018 года‬, а для людей, рожденных в год Петуха, этот период станет особенно судьбоносным. В Китае петух является символом смелости и доброты, а люди, родившиеся под его знаком, как считается, наделены лидерскими качествами —коммуникабельностью, работоспособностью, силой воли, энергичностью и яркой харизмой. Астрологи уверяют, что рожденные под звездой Петуха — совершенные экстраверты, люди, которые неизбежно оказываются в центре внимания, любят и умеют блистать на публике. Глядя на звездных героев нашего списка, в этом сложно усомниться!

Дженнифер Лопес

24 июля 1969

Дженнифер Лопес

Джастин Тимберлейк

31 января 1981

Джастин Тимберлейк

Джессика Альба

28 апреля 1981

Джессика Альба

Дженнифер Энистон

11 февраля 1969

Дженнифер Энистон

Адриана Лима

12 июня 1981

Адриана Лима

Бритни Спирс

2 декабря 1981

Бритни Спирс

Кэтрин Зета-Джонс

25 сентября 1969

Кэтрин Зета-Джонс

Голди Хоун

21 ноября 1945

Голди Хоун

Хелен Миррен

26 июля 1945

Хелен Миррен

Гвен Стефани

3 октября 1969

Гвен Стефани

Мэттью Перри

19 августа 1969

Мэттью Перри

Кейт Бланшетт

14 мая 1969

Кейт Бланшетт

Натали Портман

9 июня 1981

Натали Портман

Бейонсе

4 сентября 1981

Бейонсе

Кристи Тарлингтон

2 января 1969

Кристи Тарлингтон

Анна Курникова

7 июня 1981

Анна Курникова

Ксения Собчак

5 ноября 1981

Ксения Собчак

Пэрис Хилтон

17 февраля 1981

Пэрис Хилтон

Рене Зеллвегер

25 апреля 1969

Рене Зеллвегер

Хавьер Бардем

1 марта 1969

Хавьер Бардем

Мелани Гриффит

9 августа 1957

Мелани Гриффит

Том Хиддлстон

9 февраля 1981

Том Хиддлстон

Ариана Гранде

26 июня 1993

Ариана Гранде

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