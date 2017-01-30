Важная птица: звезды, родившиеся в год Петуха

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Дженнифер Энистон, Гвен Стефани, Ксения Собчак и другие
В минувшие выходные, согласно китайскому календарю, новый год Огненного Петуха официально наступил. Это значит, что мы будем находиться под влиянием пернатого друга до 15 февраля 2018 года, а для людей, рожденных в год Петуха, этот период станет особенно судьбоносным. В Китае петух является символом смелости и доброты, а люди, родившиеся под его знаком, как считается, наделены лидерскими качествами —коммуникабельностью, работоспособностью, силой воли, энергичностью и яркой харизмой. Астрологи уверяют, что рожденные под звездой Петуха — совершенные экстраверты, люди, которые неизбежно оказываются в центре внимания, любят и умеют блистать на публике. Глядя на звездных героев нашего списка, в этом сложно усомниться!
24 июля 1969
31 января 1981
28 апреля 1981
11 февраля 1969
12 июня 1981
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4 сентября 1981
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