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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017Кузьмичев Игорь

В движении: все о Михаиле Барышникове

Главное, что нужно знать о сегодняшнем имениннике

27 января великий танцовщик Михаил Барышников отмечает свой 69-й день рождения. В это сложно поверить: Барышников и выглядит минимум на 20 лет моложе, и полон энергии. ELLE собрал факты биографии человека, которого в США называют единственным стопроцентно узнаваемым русским эмигрантом.

Михаил Барышников фото

— Барышников Родился в Риге в семье офицера. Отец был равнодушен к искусству — в отличие от мамы: именно она привила сыну интерес к музыке и отдала в балетную студию. Когда мальчику было 12, мать отвезла его на лето к своей матери, вернулась домой и покончила с собой. Причины, толкнувшие ее на это, неизвестны. Вскоре отец Миши женился вновь, но отношения с ним и приемной матерью у будущей звезды не складывались. Вскоре, в пятнадцатилетнем возрасте, он перебрался в Ленинград, поступил в Вагановку и перестал общаться с отцом.

— Артист остался на Западе в 1974 году, когда труппа Большого находилась на гастролях в Канаде. Его старый приятель Александр Минц предложил ему войти в состав знаменитого American Ballet Theatre (его Барышников возглавит спустя шесть лет). Отказаться было невозможно, и было ясно, что официально его работать туда никто не отпустит. Надо было бежать. После заключительного выступления Барышников вышел на улицу, и тут же был окружен толпой желающих получить автографы. Тем временем Минц ждал его в машине, припаркованной за несколько кварталов от здания театра. «Желающих получить автограф было довольно много, и я сказал: «Извините, я должен на минуту уйти, но я вернусь». И побежал. Но они побежали за мной. Я начал смеяться, остановился, еще несколько раз подписался», — вспоминал он потом. Через месяц Барышников дебютировал на сцене «Метрополитен-опера» в «Жизели».

Михаил Барышников и Наталия Макарова на сцене American Ballet Theatre, «Жизель»

Михаил Барышников и Наталия Макарова на сцене American Ballet Theatre, «Жизель»

— В 1978 году Михаил возглавил легендарный New York City Ballet, затем девять лет, с 1980-го по 1989 год, руководил не менее знаменитым American Ballet Theatre. Последние десять лет Барышников управляет арт-центром, носящим его имя. Задача этой организации — дать возможность артистам попробовать нечто новое. В Центре три этажа и шесть залов, и цены на аренду минимальные, чтобы начинающие труппы и постановщики могли себе это позволить. Часто там выступают российские артисты, например, Театр Фоменко. Ради запуска Центра Барышников продал одну из картин своей обширной коллекции — «Вид на Санкт-Петербург» Петра Верещагина. Картина ушла с молотка за 740 000 долларов.

— Несколько лет назад Барышников устроил в Нью-Йорке выставку своей коллекции — картины и рисунки Бенуа, Кокто, Бакста. Ее также можно было увидеть в Москве осенью 2013 года в Музее изобразительных искусств.

— Он увлекается фотографией и занимается ею последние тридцать лет. У Барышникова-фотографа регулярно случаются выставки. На это занятие его вдохновил Леонид Лубяницкий, снимавший для известных глянцевых изданий.

— Барышников, а также Лубяницкий, Минц и другие персонажи русской богемы Нью-Йорка 70-х выведены в романе Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка». Барышников там фигурирует под фамилией Ладыжников.

Высоцкий долго дружил с артистом, а Барышников познакомил его в Париже с Михаилом Шемякиным.

Михаил Барышников

Был другом Барышникова и Иосиф Бродский. Ему посвящены несколько стихотворений Бродского, таких как «Раньше мы поливали газон из лейки…» и «Классический балет есть замок красоты…». В последнем есть такие строки:

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,

Барышникова зреть. Талант его не стерся!

Усилие ноги и судорога торса

с вращением вкруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа

как в девках заждалась, готовая озлиться!

Говорят, что их отношения не были традиционными рабочими отношениями двух творческих людей, а основывались на человеческом взаимном интересе.

Вот что говорил Бродский о Барышникове: «Мы с ним видимся довольно часто — просто потому, что он совершенно потрясающий человек. Человек потрясающего ума и интуиции... Он на меня произвел — и производит — колоссальное впечатление. Причем вовсе не своими качествами танцовщика, тем более что в этой области я специалистом ни в коем роде не являюсь. А прежде всего своим совершенно невероятным природным интеллектом. Я вообще отношусь к людям, которые меня моложе, с некоторым — как бы это сказать? Ну, как старшеклассники относятся к приготовишкам? Такой взгляд сквозь пальцы, да? А Барышников моложе меня почти на десять лет. Но Барышников — это существо абсолютно уникальное. Он родился день в день с Вольфгангом Амадеем Моцартом. И у них, я думаю, масса общего».

Сергей Довлатов приводит в «Записных книжках» четверостишие, которым Бродский подписал свою книгу, подаренную Барышникову: «Пусть я — Аид, а он — всего лишь — гой, и профиль у него совсем другой, и все же я не сделаю рукой того, что может сделать он ногой!»

— Как и в свое время Иосиф Бродский, Михаил Барышников не стремится в Россию — он ни разу не был здесь за все время, проведенное в эмиграции. Поступающие предложения приехать с гастролями он также отвергает: «У меня никогда не было такой привязанности к этому месту, как у него [Бродского]. Я и прожил-то в России всего 10 лет. Я продукт латвийского воспитания, хотя родители у меня были русские со всеми вытекающими из этого последствиями. Но я никогда не чувствовал ностальгии — точнее, у меня есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но не по этому месту на географической карте».

— 27 января Бродский последний раз поздравил Барышникова с днем рождения. На следующий день поэта не стало.

— Одна из сфер нынешних интересов Барышникова — театр. Он принял участие в нескольких постановках, в том числе «Бродский/Барышников — этот спектакль можно было видеть в прошлом году на сцене Нового Рижского театра. В кассе самые дорогие билеты стоили максимум 100 долларов, но у перекупщиков цены доходили до 1800.

— Барышников пробовал заняться бизнесом. Он инвестировал вместе с Бродским, вложившим деньги с Нобелевской премии, и их общим приятелем Романом Капланом в нью-йоркский ресторан «Русский самовар», выпускал парфюм Misha, марку одежды для танцовщиков Baryshnikov: можно вспомнить потрясающий рекламный ролик Rag & Bone: Барышников в компании юного танцовщика Лил Бака представил осенне-зимнюю коллекцию бренда.

— Фильмография Барышникова весьма разнообразна. Несколько картин с его участием вышли еще в Советском Союзе, но это были либо документальные ленты, посвященные балету, либо постановки, в которых Барышников играл практически себя. Зарубежный дебют состоялся в 1977 году — это был фильм «Поворотный пункт», также посвященный миру балета. Картина, в которой снималась еще и Ширли Маклейн, пользовалась большим успехом и получила массу номинаций на «Оскар». Номинирован — как лучший актер второго плана — был и Барышников. Правда, не выиграл.

После трех киноверсий классических балетов — «Щелкунчик», «Кармен» и «Дон Кихот» Барышников появился в триллере «Белые ночи», где сыграл беглого советского танцовщика, случайно оказавшегося на родине. Вышедшие в разгар холодной войны «Белые ночи» были типичным продуктом этой поры, при этом вполне удачным. Номер Барышникова под песню Высоцкого «Кони привередливые» — настоящий шедевр: это стоит посмотреть.

Затем был фильм «Танцоры» (названный знаменитым кинокритиком Роджером Эбертом одним из худших фильмов года), крайне странная лента «Кабинет доктора Рамиреса» и конечно, сериал «Секс в большом городе», благодаря которому многие впервые услышали и узнали, что есть такой человек — Барышников. Некоторые, впрочем, до сих пор так реагируют на великого танцовщика: «А, этот, из «Секса».

— Cара Джессика Паркер отзывается о Барышникове как о единственном из мира балета, чье имя вызывает у нее трепет. «Для нас была большая честь — что он согласился сняться в нашем проекте», — говорила позже актриса, считающая русского танцовщика tough boy, «крутым парнем».

Кстати, съемки одной из сцен проходили в том самом ресторане «Русский самовар». За девять часов работы в помещении ресторана продюсеры заплатили $10 000, по словам другого владельца, Романа Каплана, приличную сумму.

Михаил Барышников и Cара Джессика Паркер на съемках сериала «Секс в большом городе»

Михаил Барышников и Cара Джессика Паркер на съемках сериала «Секс в большом городе»

— Одной из главных женщин в жизни артиста была актриса Джессика Лэнг. Они были вместе довольно долго, стали родителями дочки, которую назвали Александрой. Однако в итоге расстались. Барышников позже сожалел об этом и говорил, что эта связь останется с ним навсегда: «Она одна из очень немногих женщин, которых я любил».

Другой важной женщиной для Барышникова была Лайза Минелли. Она после каждого спектакля в Нью-Йорке ночным рейсом отправлялась к гению (ее определение) в Вашингтон.

Более 20 лет танцовщик женат на Лизе Рейнхарт, приходящейся внучкой выдающемуся театральному режиссеру Максу Рейнхарту. У пары трое детей — Петр, Анна и София.

Михаил Барышников и Лиза Рейнхарт

Михаил Барышников и Лиза Рейнхарт

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